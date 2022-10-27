https://ria.ru/20221027/vino-1827152801.html

"Бургер Кинг" рассматривает российские вина для тестового запуска продаж

"Бургер Кинг" рассматривает российские вина для тестового запуска продаж - РИА Новости, 27.10.2022

"Бургер Кинг" рассматривает российские вина для тестового запуска продаж

Сеть ресторанов быстрого питания "Бургер Кинг" рассматривает только вина российского производства для запуска в тестовом режиме их продаж в аэропорту "Внуково", РИА Новости, 27.10.2022

2022-10-27T12:35

2022-10-27T12:35

2022-10-27T12:35

экономика

россия

внуково (аэропорт)

burger king (бургер кинг)

вино

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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Сеть ресторанов быстрого питания "Бургер Кинг" рассматривает только вина российского производства для запуска в тестовом режиме их продаж в аэропорту "Внуково", рассказал РИА Новости директор по коммуникациям "Бургер Кинг Россия" Иван Шестов."В начале следующего года Burger King начнет продавать вино в аэропорту "Внуково" в тестовом режиме. Пока тест проводится только в рамках одного аэропорта. Уже сейчас аэропорты для нас – особая концепция ресторанов, поскольку только там мы продаем пива даже больше, чем бургеров. Очевидно, что запросы наших гостей в аэропортах сильно отличаются от запросов "в городе", и мы попробуем подстроиться под эти запросы", - сказал Шестов."Рассматриваем только хорошие российские вина. В ходе эксперимента мы будем внимательно изучать реакцию наших гостей, это будет самым главным фактором, влияющим на решение о продлении", - добавил он.При этом руководство "Вкусно - и точка" неоднократно сообщало о том, что не рассматривают введение продаж алкогольных напитков в сети. Так, гендиректор компании Олег Пароев в середине сентября сообщал, что "Вкусно - и точка" позиционирует себя как семейный ресторан. В пресс-службе сети РИА Новости в четверг подтвердили, что позиция компании не изменилась.В пресс-службе KFC от комментария отказались.Burger King - это единственный бренд Restaurant Brands International (RBI), который ещё представлен на территории России. Президент RBI Дэвид Шир в марте объяснил, что сеть не может прекратить работу в России из-за соглашений о франшизе. При этом компания прекратила любую корпоративную поддержку российского рынка, включая операции, маркетинг и поддержку цепочки поставок, а также отказалась от инвестиций в стране.Burger King появился на российском рынке 10 лет назад посредством совместного предприятия. Есть три партнера, которые контролируются Александром Колобовым, а сам Burger King владеет миноритарным пакетом в 15%.Компания Restaurant Brands International была образована в 2014 году в результате слияния американской сети Burger King и канадской Tim Hortons. Это третий по величине оператор сетей быстрого питания в мире. Сеть насчитывает более 29 тысячи ресторанов в более чем 100 странах и территориях мира. Компания объединяет такие бренды, как Burger King, Tim Hortons и Popeyes.

https://ria.ru/20221024/kfc-1826393930.html

https://ria.ru/20221019/tseny-1825225735.html

https://ria.ru/20221014/restorany-1823783765.html

россия

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, россия, внуково (аэропорт), burger king (бургер кинг), вино