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"Бургер Кинг" рассматривает российские вина для тестового запуска продаж - РИА Новости, 27.10.2022
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"Бургер Кинг" рассматривает российские вина для тестового запуска продаж
"Бургер Кинг" рассматривает российские вина для тестового запуска продаж - РИА Новости, 27.10.2022
"Бургер Кинг" рассматривает российские вина для тестового запуска продаж
Сеть ресторанов быстрого питания "Бургер Кинг" рассматривает только вина российского производства для запуска в тестовом режиме их продаж в аэропорту "Внуково", РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T12:35
2022-10-27T12:35
экономика
россия
внуково (аэропорт)
burger king (бургер кинг)
вино
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Сеть ресторанов быстрого питания "Бургер Кинг" рассматривает только вина российского производства для запуска в тестовом режиме их продаж в аэропорту "Внуково", рассказал РИА Новости директор по коммуникациям "Бургер Кинг Россия" Иван Шестов."В начале следующего года Burger King начнет продавать вино в аэропорту "Внуково" в тестовом режиме. Пока тест проводится только в рамках одного аэропорта. Уже сейчас аэропорты для нас – особая концепция ресторанов, поскольку только там мы продаем пива даже больше, чем бургеров. Очевидно, что запросы наших гостей в аэропортах сильно отличаются от запросов "в городе", и мы попробуем подстроиться под эти запросы", - сказал Шестов."Рассматриваем только хорошие российские вина. В ходе эксперимента мы будем внимательно изучать реакцию наших гостей, это будет самым главным фактором, влияющим на решение о продлении", - добавил он.При этом руководство "Вкусно - и точка" неоднократно сообщало о том, что не рассматривают введение продаж алкогольных напитков в сети. Так, гендиректор компании Олег Пароев в середине сентября сообщал, что "Вкусно - и точка" позиционирует себя как семейный ресторан. В пресс-службе сети РИА Новости в четверг подтвердили, что позиция компании не изменилась.В пресс-службе KFC от комментария отказались.Burger King - это единственный бренд Restaurant Brands International (RBI), который ещё представлен на территории России. Президент RBI Дэвид Шир в марте объяснил, что сеть не может прекратить работу в России из-за соглашений о франшизе. При этом компания прекратила любую корпоративную поддержку российского рынка, включая операции, маркетинг и поддержку цепочки поставок, а также отказалась от инвестиций в стране.Burger King появился на российском рынке 10 лет назад посредством совместного предприятия. Есть три партнера, которые контролируются Александром Колобовым, а сам Burger King владеет миноритарным пакетом в 15%.Компания Restaurant Brands International была образована в 2014 году в результате слияния американской сети Burger King и канадской Tim Hortons. Это третий по величине оператор сетей быстрого питания в мире. Сеть насчитывает более 29 тысячи ресторанов в более чем 100 странах и территориях мира. Компания объединяет такие бренды, как Burger King, Tim Hortons и Popeyes.
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экономика, россия, внуково (аэропорт), burger king (бургер кинг), вино
Экономика, Россия, Внуково (аэропорт), Burger King (Бургер Кинг), Вино
12:35 27.10.2022
 
"Бургер Кинг" рассматривает российские вина для тестового запуска продаж

"Бургер Кинг" рассматривает только российские вина для тестового запуска продаж во Внуково

© Фото : пресс-служба Бургер Кинг РоссияРесторан быстрого питания Бургер Кинг
Ресторан быстрого питания Бургер Кинг - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
© Фото : пресс-служба Бургер Кинг Россия
Ресторан быстрого питания Бургер Кинг. Архивное фото
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Сеть ресторанов быстрого питания "Бургер Кинг" рассматривает только вина российского производства для запуска в тестовом режиме их продаж в аэропорту "Внуково", рассказал РИА Новости директор по коммуникациям "Бургер Кинг Россия" Иван Шестов.
"В начале следующего года Burger King начнет продавать вино в аэропорту "Внуково" в тестовом режиме. Пока тест проводится только в рамках одного аэропорта. Уже сейчас аэропорты для нас – особая концепция ресторанов, поскольку только там мы продаем пива даже больше, чем бургеров. Очевидно, что запросы наших гостей в аэропортах сильно отличаются от запросов "в городе", и мы попробуем подстроиться под эти запросы", - сказал Шестов.
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"Рассматриваем только хорошие российские вина. В ходе эксперимента мы будем внимательно изучать реакцию наших гостей, это будет самым главным фактором, влияющим на решение о продлении", - добавил он.
При этом руководство "Вкусно - и точка" неоднократно сообщало о том, что не рассматривают введение продаж алкогольных напитков в сети. Так, гендиректор компании Олег Пароев в середине сентября сообщал, что "Вкусно - и точка" позиционирует себя как семейный ресторан. В пресс-службе сети РИА Новости в четверг подтвердили, что позиция компании не изменилась.
В пресс-службе KFC от комментария отказались.
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Burger King - это единственный бренд Restaurant Brands International (RBI), который ещё представлен на территории России. Президент RBI Дэвид Шир в марте объяснил, что сеть не может прекратить работу в России из-за соглашений о франшизе. При этом компания прекратила любую корпоративную поддержку российского рынка, включая операции, маркетинг и поддержку цепочки поставок, а также отказалась от инвестиций в стране.
Burger King появился на российском рынке 10 лет назад посредством совместного предприятия. Есть три партнера, которые контролируются Александром Колобовым, а сам Burger King владеет миноритарным пакетом в 15%.
Компания Restaurant Brands International была образована в 2014 году в результате слияния американской сети Burger King и канадской Tim Hortons. Это третий по величине оператор сетей быстрого питания в мире. Сеть насчитывает более 29 тысячи ресторанов в более чем 100 странах и территориях мира. Компания объединяет такие бренды, как Burger King, Tim Hortons и Popeyes.
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ЭкономикаРоссияВнуково (аэропорт)Burger King (Бургер Кинг)Вино
 
 
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