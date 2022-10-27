https://ria.ru/20221027/vino-1827152801.html
"Бургер Кинг" рассматривает российские вина для тестового запуска продаж
"Бургер Кинг" рассматривает российские вина для тестового запуска продаж - РИА Новости, 27.10.2022
"Бургер Кинг" рассматривает российские вина для тестового запуска продаж
Сеть ресторанов быстрого питания "Бургер Кинг" рассматривает только вина российского производства для запуска в тестовом режиме их продаж в аэропорту "Внуково", РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T12:35
2022-10-27T12:35
2022-10-27T12:35
экономика
россия
внуково (аэропорт)
burger king (бургер кинг)
вино
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Сеть ресторанов быстрого питания "Бургер Кинг" рассматривает только вина российского производства для запуска в тестовом режиме их продаж в аэропорту "Внуково", рассказал РИА Новости директор по коммуникациям "Бургер Кинг Россия" Иван Шестов."В начале следующего года Burger King начнет продавать вино в аэропорту "Внуково" в тестовом режиме. Пока тест проводится только в рамках одного аэропорта. Уже сейчас аэропорты для нас – особая концепция ресторанов, поскольку только там мы продаем пива даже больше, чем бургеров. Очевидно, что запросы наших гостей в аэропортах сильно отличаются от запросов "в городе", и мы попробуем подстроиться под эти запросы", - сказал Шестов."Рассматриваем только хорошие российские вина. В ходе эксперимента мы будем внимательно изучать реакцию наших гостей, это будет самым главным фактором, влияющим на решение о продлении", - добавил он.При этом руководство "Вкусно - и точка" неоднократно сообщало о том, что не рассматривают введение продаж алкогольных напитков в сети. Так, гендиректор компании Олег Пароев в середине сентября сообщал, что "Вкусно - и точка" позиционирует себя как семейный ресторан. В пресс-службе сети РИА Новости в четверг подтвердили, что позиция компании не изменилась.В пресс-службе KFC от комментария отказались.Burger King - это единственный бренд Restaurant Brands International (RBI), который ещё представлен на территории России. Президент RBI Дэвид Шир в марте объяснил, что сеть не может прекратить работу в России из-за соглашений о франшизе. При этом компания прекратила любую корпоративную поддержку российского рынка, включая операции, маркетинг и поддержку цепочки поставок, а также отказалась от инвестиций в стране.Burger King появился на российском рынке 10 лет назад посредством совместного предприятия. Есть три партнера, которые контролируются Александром Колобовым, а сам Burger King владеет миноритарным пакетом в 15%.Компания Restaurant Brands International была образована в 2014 году в результате слияния американской сети Burger King и канадской Tim Hortons. Это третий по величине оператор сетей быстрого питания в мире. Сеть насчитывает более 29 тысячи ресторанов в более чем 100 странах и территориях мира. Компания объединяет такие бренды, как Burger King, Tim Hortons и Popeyes.
https://ria.ru/20221024/kfc-1826393930.html
https://ria.ru/20221019/tseny-1825225735.html
https://ria.ru/20221014/restorany-1823783765.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, внуково (аэропорт), burger king (бургер кинг), вино
Экономика, Россия, Внуково (аэропорт), Burger King (Бургер Кинг), Вино
"Бургер Кинг" рассматривает российские вина для тестового запуска продаж
"Бургер Кинг" рассматривает только российские вина для тестового запуска продаж во Внуково
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Сеть ресторанов быстрого питания "Бургер Кинг" рассматривает только вина российского производства для запуска в тестовом режиме их продаж в аэропорту "Внуково", рассказал РИА Новости директор по коммуникациям "Бургер Кинг Россия" Иван Шестов.
"В начале следующего года Burger King начнет продавать вино в аэропорту "Внуково" в тестовом режиме. Пока тест проводится только в рамках одного аэропорта. Уже сейчас аэропорты для нас – особая концепция ресторанов, поскольку только там мы продаем пива даже больше, чем бургеров. Очевидно, что запросы наших гостей в аэропортах сильно отличаются от запросов "в городе", и мы попробуем подстроиться под эти запросы", - сказал Шестов.
"Рассматриваем только хорошие российские вина. В ходе эксперимента мы будем внимательно изучать реакцию наших гостей, это будет самым главным фактором, влияющим на решение о продлении", - добавил он.
При этом руководство "Вкусно - и точка" неоднократно сообщало о том, что не рассматривают введение продаж алкогольных напитков в сети. Так, гендиректор компании Олег Пароев
в середине сентября сообщал, что "Вкусно - и точка" позиционирует себя как семейный ресторан. В пресс-службе сети РИА Новости в четверг подтвердили, что позиция компании не изменилась.
В пресс-службе KFC
от комментария отказались.
Burger King - это единственный бренд Restaurant Brands International (RBI), который ещё представлен на территории России
. Президент RBI Дэвид Шир в марте объяснил, что сеть не может прекратить работу в России из-за соглашений о франшизе. При этом компания прекратила любую корпоративную поддержку российского рынка, включая операции, маркетинг и поддержку цепочки поставок, а также отказалась от инвестиций в стране.
Burger King появился на российском рынке 10 лет назад посредством совместного предприятия. Есть три партнера, которые контролируются Александром Колобовым, а сам Burger King владеет миноритарным пакетом в 15%.
Компания Restaurant Brands International была образована в 2014 году в результате слияния американской сети Burger King и канадской Tim Hortons. Это третий по величине оператор сетей быстрого питания в мире. Сеть насчитывает более 29 тысячи ресторанов в более чем 100 странах и территориях мира. Компания объединяет такие бренды, как Burger King, Tim Hortons и Popeyes.