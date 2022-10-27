https://ria.ru/20221027/valyuta-1827141188.html
Костин назвал отказ от доллара и евро для России необратимым процессом
Костин назвал отказ от доллара и евро для России необратимым процессом - РИА Новости, 27.10.2022
Костин назвал отказ от доллара и евро для России необратимым процессом
Отказ от доллара и евро для России является уже необратимым процессом, важнейшим приоритетом стал переход на расчёты в национальных валютах с Китаем, странами... РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T12:02
2022-10-27T12:02
2022-10-27T12:03
экономика
андрей костин (банкир)
россия
китай
турция
евразийский экономический союз
втб
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БАКУ, 27 окт - РИА Новости. Отказ от доллара и евро для России является уже необратимым процессом, важнейшим приоритетом стал переход на расчёты в национальных валютах с Китаем, странами ЕАЭС, Турцией, Индией, государствами Ближнего и Среднего Востока, Латинской Америки, Африканского континента, заявил глава ВТБ Андрей Костин."Ценовая структура нашей внешней торговли динамично меняется. Государства, не поддержавшие западные санкции, в 2021 году формировали около 45% всего внешнеторгового оборота России. Десять лет назад их доля была около 30%, эта доля продолжит расти по мере дальнейшего разрыва торговых отношений с Западом, а это означает, что отказ от доллара и евро для России уже необратимый процесс", - сказал он в ходе Веронского Евразийского экономического форума в Баку.С учетом текущей тенденции уже в среднесрочной перспективе основными внешнеторговыми партнерами России будут Китай, страны ЕАЭС, Турция и Индия, государства Ближнего и Среднего востока, Латинской Америки, Африканского континента, добавил банкир."Переход на национальные валюты в торговле именно с этой группой стран - важнейший для нас приоритет", - подчеркнул Костин.
https://ria.ru/20220916/shos-1817406175.html
россия
китай
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, андрей костин (банкир), россия, китай, турция, евразийский экономический союз, втб
Экономика, Андрей Костин (банкир), Россия, Китай, Турция, Евразийский экономический союз, ВТБ
12:02 27.10.2022 (обновлено: 12:03 27.10.2022)
Костин назвал отказ от доллара и евро для России необратимым процессом
Глава ВТБ Костин назвал переход на расчеты в нацвалютах важнейшим приоритетом для России
БАКУ, 27 окт - РИА Новости. Отказ от доллара и евро для России является уже необратимым процессом, важнейшим приоритетом стал переход на расчёты в национальных валютах с Китаем, странами ЕАЭС, Турцией, Индией, государствами Ближнего и Среднего Востока, Латинской Америки, Африканского континента, заявил глава ВТБ Андрей Костин.
"Ценовая структура нашей внешней торговли динамично меняется. Государства, не поддержавшие западные санкции, в 2021 году формировали около 45% всего внешнеторгового оборота России. Десять лет назад их доля была около 30%, эта доля продолжит расти по мере дальнейшего разрыва торговых отношений с Западом, а это означает, что отказ от доллара и евро для России уже необратимый процесс", - сказал он в ходе Веронского Евразийского экономического форума в Баку
.
С учетом текущей тенденции уже в среднесрочной перспективе основными внешнеторговыми партнерами России будут Китай, страны ЕАЭС, Турция и Индия, государства Ближнего и Среднего востока, Латинской Америки, Африканского континента, добавил банкир.
"Переход на национальные валюты в торговле именно с этой группой стран - важнейший для нас приоритет", - подчеркнул Костин.