https://ria.ru/20221027/valyuta-1827141188.html

Костин назвал отказ от доллара и евро для России необратимым процессом

Костин назвал отказ от доллара и евро для России необратимым процессом - РИА Новости, 27.10.2022

Костин назвал отказ от доллара и евро для России необратимым процессом

Отказ от доллара и евро для России является уже необратимым процессом, важнейшим приоритетом стал переход на расчёты в национальных валютах с Китаем, странами... РИА Новости, 27.10.2022

2022-10-27T12:02

2022-10-27T12:02

2022-10-27T12:03

экономика

андрей костин (банкир)

россия

китай

турция

евразийский экономический союз

втб

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БАКУ, 27 окт - РИА Новости. Отказ от доллара и евро для России является уже необратимым процессом, важнейшим приоритетом стал переход на расчёты в национальных валютах с Китаем, странами ЕАЭС, Турцией, Индией, государствами Ближнего и Среднего Востока, Латинской Америки, Африканского континента, заявил глава ВТБ Андрей Костин."Ценовая структура нашей внешней торговли динамично меняется. Государства, не поддержавшие западные санкции, в 2021 году формировали около 45% всего внешнеторгового оборота России. Десять лет назад их доля была около 30%, эта доля продолжит расти по мере дальнейшего разрыва торговых отношений с Западом, а это означает, что отказ от доллара и евро для России уже необратимый процесс", - сказал он в ходе Веронского Евразийского экономического форума в Баку.С учетом текущей тенденции уже в среднесрочной перспективе основными внешнеторговыми партнерами России будут Китай, страны ЕАЭС, Турция и Индия, государства Ближнего и Среднего востока, Латинской Америки, Африканского континента, добавил банкир."Переход на национальные валюты в торговле именно с этой группой стран - важнейший для нас приоритет", - подчеркнул Костин.

https://ria.ru/20220916/shos-1817406175.html

россия

китай

турция

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Ольга Фомченкова

экономика, андрей костин (банкир), россия, китай, турция, евразийский экономический союз, втб