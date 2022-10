https://ria.ru/20221027/urfu-1826844242.html

В России предложили новый материал для перовскитных солнечных батарей

В России предложили новый материал для перовскитных солнечных батарей

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Новый тип материалов для одного из элементов солнечных батарей предложили специалисты УрФУ и ИОС УрО РАН совместно с другими российскими учеными. По их словам, найденные соединения позволят заметно сократить расходы на производство солнечных батарей. Статья опубликована в журнале New Journal of Chemistry.Перовскитные солнечные элементы (ПСЭ) — перспективная альтернатива привычным кремниевым элементам, которая обеспечивает такое же количество энергии при толщине материала в 180 раз меньше. По словам ученых, технология их производства значительно проще и дешевле, чем у кремниевых элементов.Проблема ПСЭ — недостаточная стабильность. Одно из наиболее эффективных на сегодня решений, как объяснили специалисты, состоит в подборе новых материалов, обеспечивающих транспортировку носителей заряда после его получения в самом перовскитном слое.Научный коллектив УрФУ и ИОС УрО РАН предложил новый тип материалов для транспортировки электронов в ПСЭ, имеющий ряд преимуществ. По словам авторов, с новым материалом им удалось добиться эффективности преобразования солнечной энергии на уровне 12 процентов, что сопоставимо со средними показателями рыночных аналогов.Хотя фуллерены, по словам ученых, являются наиболее востребованным электрон-транспортным материалом для ПСЭ, они имеют проблемы с морфологической стабильностью и низкое светопоглощение, а также c большим трудом поддаются модификации электронных свойств. Затраты на синтез и очистку фуллеренов в ряде случаев делают их применение экономически неэффективным."Наши молекулы лишены главных недостатков фуллеренов, а их синтез очень прост даже в больших количествах. Оптические, электрохимические и электронные свойства наших молекул легко модифицируются. Кроме того, они являются диполями, что открывает ряд возможностей по усовершенствованию ПСЭ", — рассказал Русинов.Исследователи УрФУ и ИОС УрО РАН предложили полную методику синтеза новых молекул, а также изучили их термостабильность, электронные и оптические свойства. По их словам, производство новых материалов в России может быть полностью независимым от импорта.Исследования выполнены при поддержке грантов РНФ № 19-13-00234 и №18-13-00409 совместно с учеными ИМЕТ УрО РАН, ИФХЭ РАН и НИТУ "МИСиС". В дальнейшем научный коллектив намерен продолжить поиск новых материалов для солнечных батарей.

