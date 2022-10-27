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В России предложили новый материал для перовскитных солнечных батарей - РИА Новости, 27.10.2022
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Наука
https://ria.ru/20221027/urfu-1826844242.html
В России предложили новый материал для перовскитных солнечных батарей
В России предложили новый материал для перовскитных солнечных батарей - РИА Новости, 27.10.2022
В России предложили новый материал для перовскитных солнечных батарей
Новый тип материалов для одного из элементов солнечных батарей предложили специалисты УрФУ и ИОС УрО РАН совместно с другими российскими учеными. По их словам,... РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T03:00
2022-10-27T03:00
наука
навигатор абитуриента
университетская наука
россия
российская академия наук
уральский федеральный университет
мисис
екатеринбург
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МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Новый тип материалов для одного из элементов солнечных батарей предложили специалисты УрФУ и ИОС УрО РАН совместно с другими российскими учеными. По их словам, найденные соединения позволят заметно сократить расходы на производство солнечных батарей. Статья опубликована в журнале New Journal of Chemistry.Перовскитные солнечные элементы (ПСЭ) — перспективная альтернатива привычным кремниевым элементам, которая обеспечивает такое же количество энергии при толщине материала в 180 раз меньше. По словам ученых, технология их производства значительно проще и дешевле, чем у кремниевых элементов.Проблема ПСЭ — недостаточная стабильность. Одно из наиболее эффективных на сегодня решений, как объяснили специалисты, состоит в подборе новых материалов, обеспечивающих транспортировку носителей заряда после его получения в самом перовскитном слое.Научный коллектив УрФУ и ИОС УрО РАН предложил новый тип материалов для транспортировки электронов в ПСЭ, имеющий ряд преимуществ. По словам авторов, с новым материалом им удалось добиться эффективности преобразования солнечной энергии на уровне 12 процентов, что сопоставимо со средними показателями рыночных аналогов.Хотя фуллерены, по словам ученых, являются наиболее востребованным электрон-транспортным материалом для ПСЭ, они имеют проблемы с морфологической стабильностью и низкое светопоглощение, а также c большим трудом поддаются модификации электронных свойств. Затраты на синтез и очистку фуллеренов в ряде случаев делают их применение экономически неэффективным."Наши молекулы лишены главных недостатков фуллеренов, а их синтез очень прост даже в больших количествах. Оптические, электрохимические и электронные свойства наших молекул легко модифицируются. Кроме того, они являются диполями, что открывает ряд возможностей по усовершенствованию ПСЭ", — рассказал Русинов.Исследователи УрФУ и ИОС УрО РАН предложили полную методику синтеза новых молекул, а также изучили их термостабильность, электронные и оптические свойства. По их словам, производство новых материалов в России может быть полностью независимым от импорта.Исследования выполнены при поддержке грантов РНФ № 19-13-00234 и №18-13-00409 совместно с учеными ИМЕТ УрО РАН, ИФХЭ РАН и НИТУ "МИСиС". В дальнейшем научный коллектив намерен продолжить поиск новых материалов для солнечных батарей.
https://ria.ru/20220704/urfu-1799523443.html
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навигатор абитуриента, университетская наука, россия, российская академия наук, уральский федеральный университет, мисис, екатеринбург
Наука, Навигатор абитуриента, Университетская наука, Россия, Российская академия наук, Уральский федеральный университет, МИСиС, Екатеринбург
03:00 27.10.2022
 

В России предложили новый материал для перовскитных солнечных батарей

© РИА Новости / Александр КряжевПерспективы зеленой экономики обсудят в рамках РИФ
Перспективы зеленой экономики обсудят в рамках РИФ - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Новый тип материалов для одного из элементов солнечных батарей предложили специалисты УрФУ и ИОС УрО РАН совместно с другими российскими учеными. По их словам, найденные соединения позволят заметно сократить расходы на производство солнечных батарей. Статья опубликована в журнале New Journal of Chemistry.
Перовскитные солнечные элементы (ПСЭ) — перспективная альтернатива привычным кремниевым элементам, которая обеспечивает такое же количество энергии при толщине материала в 180 раз меньше. По словам ученых, технология их производства значительно проще и дешевле, чем у кремниевых элементов.
Ученые УрФУ улучшили работу солнечных батарей на жаре - РИА Новости, 1920, 04.07.2022
4 июля, 03:00Наука
Ученые улучшили работу солнечных батарей на жаре
Проблема ПСЭ — недостаточная стабильность. Одно из наиболее эффективных на сегодня решений, как объяснили специалисты, состоит в подборе новых материалов, обеспечивающих транспортировку носителей заряда после его получения в самом перовскитном слое.
Научный коллектив УрФУ и ИОС УрО РАН предложил новый тип материалов для транспортировки электронов в ПСЭ, имеющий ряд преимуществ. По словам авторов, с новым материалом им удалось добиться эффективности преобразования солнечной энергии на уровне 12 процентов, что сопоставимо со средними показателями рыночных аналогов.

"Найденное нами семейство молекул переносит электроны в ПСЭ чуть хуже применяемых сегодня фуллеренов, однако дешевле их примерно в два раз, производится намного проще и обладает рядом других технологических преимуществ", — объяснил доцент кафедры технологии органического синтеза УрФУ Геннадий Русинов.

© Фото : УрФУ/Родион НарудиновЭлементы для солнечных панелей
Элементы для солнечных панелей - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
© Фото : УрФУ/Родион Нарудинов
Элементы для солнечных панелей
Хотя фуллерены, по словам ученых, являются наиболее востребованным электрон-транспортным материалом для ПСЭ, они имеют проблемы с морфологической стабильностью и низкое светопоглощение, а также c большим трудом поддаются модификации электронных свойств. Затраты на синтез и очистку фуллеренов в ряде случаев делают их применение экономически неэффективным.
"Наши молекулы лишены главных недостатков фуллеренов, а их синтез очень прост даже в больших количествах. Оптические, электрохимические и электронные свойства наших молекул легко модифицируются. Кроме того, они являются диполями, что открывает ряд возможностей по усовершенствованию ПСЭ", — рассказал Русинов.
Исследователи УрФУ и ИОС УрО РАН предложили полную методику синтеза новых молекул, а также изучили их термостабильность, электронные и оптические свойства. По их словам, производство новых материалов в России может быть полностью независимым от импорта.
Исследования выполнены при поддержке грантов РНФ № 19-13-00234 и №18-13-00409 совместно с учеными ИМЕТ УрО РАН, ИФХЭ РАН и НИТУ "МИСиС". В дальнейшем научный коллектив намерен продолжить поиск новых материалов для солнечных батарей.
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3 июня 2021, 09:00Наука
Уникальный материал для альтернативной энергетики создают в России
 
НаукаНавигатор абитуриентаУниверситетская наукаРоссияРоссийская академия наукУральский федеральный университетМИСиСЕкатеринбург
 
 
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