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В Китае рассказали о российских и американских сигналах по Украине - РИА Новости, 27.10.2022
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В Китае рассказали о российских и американских сигналах по Украине
В Китае рассказали о российских и американских сигналах по Украине - РИА Новости, 27.10.2022
В Китае рассказали о российских и американских сигналах по Украине
Россия и США продолжают посылать друг другу сигналы по поводу конфликта на Украине, пишет китайская государственная газета Global Times. РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T16:47
2022-10-27T18:06
в мире
владимир путин
россия
сша
украина
нато
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МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Россия и США продолжают посылать друг другу сигналы по поводу конфликта на Украине, пишет китайская государственная газета Global Times."Российские учения имеют целью послать сигнал США: "Вы должны держаться подальше и не вмешиваться напрямую". Ядерные учения НАТО тоже посылают сигнал, но не России, а членам альянса: "У нас тоже есть ядерное сдерживание, но защищены будут только страны НАТО, поэтому не стоит слишком беспокоиться о том, что происходит на Украине", — сказал в интервью изданию военный эксперт и телекомментатор Сун Чжунпин.Газета напоминает, что Россия уведомила США о планах провести ежегодные учения сил стратегического сдерживания "Гром". Это свидетельствует о том, что между двумя ядерными державами по-прежнему существует эффективная связь, несмотря на серьезную напряженность из-за украинского кризиса, считают авторы статьи."Украина нуждается в более прямом участии НАТО, но Вашингтон в этом не заинтересован", — говорится в публикации.В то время как Украина стремится к эскалации конфликта, чтобы вынудить США и их союзников принять в нем непосредственное участие, многие европейские страны демонстрируют нежелание сохранять враждебность и продолжать политику изоляции в отношении Москвы, полагает Global Times.По мнению авторов статьи, в Европе произошла "смена тональности" в отношении России, и она разительно отличается от той, что преобладала в первом полугодии. Страны Западной Европы, включая Францию и Германию, осознали, что должны нести ответственность за будущий мир и безопасность на континенте и демонстрировать более прагматичное и реалистичное мышление.С 24 февраля Россия проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
https://ria.ru/20221027/neft-1827066165.html
https://ria.ru/20221027/su-27-1827224720.html
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в мире, владимир путин, россия, сша, украина, нато
В мире, Владимир Путин, Россия, США, Украина, НАТО
16:47 27.10.2022 (обновлено: 18:06 27.10.2022)
 
В Китае рассказали о российских и американских сигналах по Украине

GT: обмен сигналами между Россией и США служит для предотвращения ядерной эскалации

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкФлаги России и США
Флаги России и США - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги России и США. Архивное фото
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МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Россия и США продолжают посылать друг другу сигналы по поводу конфликта на Украине, пишет китайская государственная газета Global Times.
"Российские учения имеют целью послать сигнал США: "Вы должны держаться подальше и не вмешиваться напрямую". Ядерные учения НАТО тоже посылают сигнал, но не России, а членам альянса: "У нас тоже есть ядерное сдерживание, но защищены будут только страны НАТО, поэтому не стоит слишком беспокоиться о том, что происходит на Украине", — сказал в интервью изданию военный эксперт и телекомментатор Сун Чжунпин.
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Газета напоминает, что Россия уведомила США о планах провести ежегодные учения сил стратегического сдерживания "Гром". Это свидетельствует о том, что между двумя ядерными державами по-прежнему существует эффективная связь, несмотря на серьезную напряженность из-за украинского кризиса, считают авторы статьи.
"Украина нуждается в более прямом участии НАТО, но Вашингтон в этом не заинтересован", — говорится в публикации.
В то время как Украина стремится к эскалации конфликта, чтобы вынудить США и их союзников принять в нем непосредственное участие, многие европейские страны демонстрируют нежелание сохранять враждебность и продолжать политику изоляции в отношении Москвы, полагает Global Times.
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По мнению авторов статьи, в Европе произошла "смена тональности" в отношении России, и она разительно отличается от той, что преобладала в первом полугодии. Страны Западной Европы, включая Францию и Германию, осознали, что должны нести ответственность за будущий мир и безопасность на континенте и демонстрировать более прагматичное и реалистичное мышление.
С 24 февраля Россия проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
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