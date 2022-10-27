https://ria.ru/20221027/ukraina-1827251524.html

В Китае рассказали о российских и американских сигналах по Украине

В Китае рассказали о российских и американских сигналах по Украине - РИА Новости, 27.10.2022

В Китае рассказали о российских и американских сигналах по Украине

Россия и США продолжают посылать друг другу сигналы по поводу конфликта на Украине, пишет китайская государственная газета Global Times. РИА Новости, 27.10.2022

2022-10-27T16:47

2022-10-27T16:47

2022-10-27T18:06

в мире

владимир путин

россия

сша

украина

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/18/1785193523_0:265:2699:1783_1920x0_80_0_0_651218574ce469920f4f6c69e924d485.jpg

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Россия и США продолжают посылать друг другу сигналы по поводу конфликта на Украине, пишет китайская государственная газета Global Times."Российские учения имеют целью послать сигнал США: "Вы должны держаться подальше и не вмешиваться напрямую". Ядерные учения НАТО тоже посылают сигнал, но не России, а членам альянса: "У нас тоже есть ядерное сдерживание, но защищены будут только страны НАТО, поэтому не стоит слишком беспокоиться о том, что происходит на Украине", — сказал в интервью изданию военный эксперт и телекомментатор Сун Чжунпин.Газета напоминает, что Россия уведомила США о планах провести ежегодные учения сил стратегического сдерживания "Гром". Это свидетельствует о том, что между двумя ядерными державами по-прежнему существует эффективная связь, несмотря на серьезную напряженность из-за украинского кризиса, считают авторы статьи."Украина нуждается в более прямом участии НАТО, но Вашингтон в этом не заинтересован", — говорится в публикации.В то время как Украина стремится к эскалации конфликта, чтобы вынудить США и их союзников принять в нем непосредственное участие, многие европейские страны демонстрируют нежелание сохранять враждебность и продолжать политику изоляции в отношении Москвы, полагает Global Times.По мнению авторов статьи, в Европе произошла "смена тональности" в отношении России, и она разительно отличается от той, что преобладала в первом полугодии. Страны Западной Европы, включая Францию и Германию, осознали, что должны нести ответственность за будущий мир и безопасность на континенте и демонстрировать более прагматичное и реалистичное мышление.С 24 февраля Россия проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

https://ria.ru/20221027/neft-1827066165.html

https://ria.ru/20221027/su-27-1827224720.html

https://ria.ru/20221027/ssha-1827116603.html

россия

сша

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, владимир путин, россия, сша, украина, нато