16:47 27.10.2022 (обновлено: 18:06 27.10.2022)
В Китае рассказали о российских и американских сигналах по Украине
GT: обмен сигналами между Россией и США служит для предотвращения ядерной эскалации
Флаги России и США. Архивное фото
МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Россия и США продолжают посылать друг другу сигналы по поводу конфликта на Украине, пишет китайская государственная газета Global Times.
"Российские учения имеют целью послать сигнал США: "Вы должны держаться подальше и не вмешиваться напрямую". Ядерные учения НАТО тоже посылают сигнал, но не России, а членам альянса: "У нас тоже есть ядерное сдерживание, но защищены будут только страны НАТО, поэтому не стоит слишком беспокоиться о том, что происходит на Украине", — сказал в интервью изданию военный эксперт и телекомментатор Сун Чжунпин.
Газета напоминает, что Россия уведомила США о планах провести ежегодные учения сил стратегического сдерживания "Гром". Это свидетельствует о том, что между двумя ядерными державами по-прежнему существует эффективная связь, несмотря на серьезную напряженность из-за украинского кризиса, считают авторы статьи.
"Украина нуждается в более прямом участии НАТО, но Вашингтон в этом не заинтересован", — говорится в публикации.
В то время как Украина стремится к эскалации конфликта, чтобы вынудить США и их союзников принять в нем непосредственное участие, многие европейские страны демонстрируют нежелание сохранять враждебность и продолжать политику изоляции в отношении Москвы, полагает Global Times.
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По мнению авторов статьи, в Европе произошла "смена тональности" в отношении России, и она разительно отличается от той, что преобладала в первом полугодии. Страны Западной Европы, включая Францию и Германию, осознали, что должны нести ответственность за будущий мир и безопасность на континенте и демонстрировать более прагматичное и реалистичное мышление.
С 24 февраля Россия проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.