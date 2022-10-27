https://ria.ru/20221027/ukraina-1827101607.html

В бюджет Украины с 24 февраля поступило более 20 миллиардов долларов

В бюджет Украины с 24 февраля поступило более 20 миллиардов долларов - РИА Новости, 27.10.2022

В бюджет Украины с 24 февраля поступило более 20 миллиардов долларов

В бюджет Украины с 24 февраля поступило 752,3 миллиарда гривен (около 20,4 миллиарда долларов), это на 10% больше, чем поступления от налогов и сборов, сообщил... РИА Новости, 27.10.2022

2022-10-27T10:13

2022-10-27T10:13

2022-10-27T10:13

владимир зеленский

олег устенко

сергей марченко

украина

верховная рада украины

нацбанк украины

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/1a/1742880498_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_cf7e11b1e0ff9ee69b5af66204d8e239.jpg

МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. В бюджет Украины с 24 февраля поступило 752,3 миллиарда гривен (около 20,4 миллиарда долларов), это на 10% больше, чем поступления от налогов и сборов, сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк."Касаемо международной поддержки нашего бюджета. По состоянию на сейчас (с 24 февраля по 27 октября) она составила 752,3 миллиарда гривен. Это уже как минимум, на 10% больше, чем все поступления от налогов и сборов, в два раза больше, чем профинансировал наш бюджет НБУ, в 4,5 раза больше чем привлекли через военные облигации", - написал Железняк в Telegram-канале.Ранее советник Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко заявил, что дефицит бюджета Украины к концу 2022 года ожидается на уровне 50 миллиардов долларов, что составляет 30-35% ВВП страны. Министр финансов Сергей Марченко говорил, что дефицит украинского бюджета ежемесячно составляет около 5 миллиардов долларов, две трети средств бюджет получает благодаря иностранным займам и грантам, при этом три четверти бюджетных трат приходятся на военные нужды.

https://ria.ru/20221026/ukraina-1827009687.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владимир зеленский, олег устенко, сергей марченко, украина, верховная рада украины, нацбанк украины, экономика