https://ria.ru/20221027/ukraina-1827101607.html
В бюджет Украины с 24 февраля поступило более 20 миллиардов долларов
В бюджет Украины с 24 февраля поступило более 20 миллиардов долларов - РИА Новости, 27.10.2022
В бюджет Украины с 24 февраля поступило более 20 миллиардов долларов
В бюджет Украины с 24 февраля поступило 752,3 миллиарда гривен (около 20,4 миллиарда долларов), это на 10% больше, чем поступления от налогов и сборов, сообщил... РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T10:13
2022-10-27T10:13
2022-10-27T10:13
владимир зеленский
олег устенко
сергей марченко
украина
верховная рада украины
нацбанк украины
экономика
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. В бюджет Украины с 24 февраля поступило 752,3 миллиарда гривен (около 20,4 миллиарда долларов), это на 10% больше, чем поступления от налогов и сборов, сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк."Касаемо международной поддержки нашего бюджета. По состоянию на сейчас (с 24 февраля по 27 октября) она составила 752,3 миллиарда гривен. Это уже как минимум, на 10% больше, чем все поступления от налогов и сборов, в два раза больше, чем профинансировал наш бюджет НБУ, в 4,5 раза больше чем привлекли через военные облигации", - написал Железняк в Telegram-канале.Ранее советник Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко заявил, что дефицит бюджета Украины к концу 2022 года ожидается на уровне 50 миллиардов долларов, что составляет 30-35% ВВП страны. Министр финансов Сергей Марченко говорил, что дефицит украинского бюджета ежемесячно составляет около 5 миллиардов долларов, две трети средств бюджет получает благодаря иностранным займам и грантам, при этом три четверти бюджетных трат приходятся на военные нужды.
https://ria.ru/20221026/ukraina-1827009687.html
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владимир зеленский, олег устенко, сергей марченко, украина, верховная рада украины, нацбанк украины, экономика
Владимир Зеленский, Олег Устенко, Сергей Марченко, Украина, Верховная Рада Украины, Нацбанк Украины, Экономика
В бюджет Украины с 24 февраля поступило более 20 миллиардов долларов
Депутат Рады Железняк: в бюджет Украины с 24 февраля поступило 20 миллиардов долларов