https://ria.ru/20221027/tyumen-1827245460.html

Тюменская область присоединилась к проекту "Музейные маршруты России"

Тюменская область присоединилась к проекту "Музейные маршруты России" - РИА Новости, 27.10.2022

Тюменская область присоединилась к проекту "Музейные маршруты России"

Тюменская область присоединилась к федеральному проекту "Музейные маршруты России", мероприятия которого пройдут в Тюмени и в Тобольске с 27 по 31 октября. РИА Новости, 27.10.2022

2022-10-27T16:36

2022-10-27T16:36

2022-10-27T16:39

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ТЮМЕНЬ, 27 окт – РИА Новости. Тюменская область присоединилась к федеральному проекту "Музейные маршруты России", мероприятия которого пройдут в Тюмени и в Тобольске с 27 по 31 октября.Проект в Музейном комплексе имени Ивана Словцова презентовали губернатор Тюменской области Александр Моор, заместитель директора департамента музеев и внешних связей Минкультуры РФ Наталия Чечель и председатель наблюдательного совета фонда содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" Анна Громова.Наталия Чечель рассказала, что проект "Музейные маршруты России" в этом году охватывает одиннадцать городов в шести федеральных округах, итоги подведут 11 ноябре в Санкт-Петербурге. Говоря о значимости проекта, Чечель отметила, что "коллаборация туристической отрасли и музеев важна"."Проект "Музейные маршруты России" нацелен на просвещение не только жителей крупных городов, но и небольших населенных пунктов, чтобы все жители великой страны были в одном историческом поле", – поделился мнением губернатор Моор.В 2022 году "Музейные маршруты России" проходят в Московской, Ростовской, Ярославской, Мурманской, Ленинградской, Нижегородской, Тюменской областях, в Кузбассе, Республиках Башкортостан и Марий Эл и Краснодарском крае. Мероприятия в Тюменской области организованы в привязке к Всероссийскому культурно-познавательному проекту "Императорский маршрут". В программе – обзорные экскурсии по Тюмени и Тобольску "Императорский маршрут", методическое совещание с участием ведущих музееведов и работников туриндустрии, круглый стол о духовно-нравственном аспекте "Императорского маршрута для детей и молодежи".В Тобольске помимо экскурсий, состоятся ХХV Елисаветинско-Сергиевские чтения "Августейшие сестры Елизавета и Александра: подвиг милосердия" с представлением передвижной выставки "Милосердное служение: к 150-летию со дня рождения страстотерпицы Императрицы Александры Федоровны". Завершится форум 31 октября: участники "Музейных маршрутов России" посетят село Иевлево и совершат Крестный ход к памятному месту, связанному с царской семьей.

https://ria.ru/20210917/tyumen-1750301271.html

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