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Тюменская область присоединилась к проекту "Музейные маршруты России" - РИА Новости, 27.10.2022
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Туризм
https://ria.ru/20221027/tyumen-1827245460.html
Тюменская область присоединилась к проекту "Музейные маршруты России"
Тюменская область присоединилась к проекту "Музейные маршруты России" - РИА Новости, 27.10.2022
Тюменская область присоединилась к проекту "Музейные маршруты России"
Тюменская область присоединилась к федеральному проекту "Музейные маршруты России", мероприятия которого пройдут в Тюмени и в Тобольске с 27 по 31 октября. РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T16:36
2022-10-27T16:39
новости - туризм
тюменская область
тобольск
тюмень
александр моор
туризм
новости культуры
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ТЮМЕНЬ, 27 окт – РИА Новости. Тюменская область присоединилась к федеральному проекту "Музейные маршруты России", мероприятия которого пройдут в Тюмени и в Тобольске с 27 по 31 октября.Проект в Музейном комплексе имени Ивана Словцова презентовали губернатор Тюменской области Александр Моор, заместитель директора департамента музеев и внешних связей Минкультуры РФ Наталия Чечель и председатель наблюдательного совета фонда содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" Анна Громова.Наталия Чечель рассказала, что проект "Музейные маршруты России" в этом году охватывает одиннадцать городов в шести федеральных округах, итоги подведут 11 ноябре в Санкт-Петербурге. Говоря о значимости проекта, Чечель отметила, что "коллаборация туристической отрасли и музеев важна"."Проект "Музейные маршруты России" нацелен на просвещение не только жителей крупных городов, но и небольших населенных пунктов, чтобы все жители великой страны были в одном историческом поле", – поделился мнением губернатор Моор.В 2022 году "Музейные маршруты России" проходят в Московской, Ростовской, Ярославской, Мурманской, Ленинградской, Нижегородской, Тюменской областях, в Кузбассе, Республиках Башкортостан и Марий Эл и Краснодарском крае. Мероприятия в Тюменской области организованы в привязке к Всероссийскому культурно-познавательному проекту "Императорский маршрут". В программе – обзорные экскурсии по Тюмени и Тобольску "Императорский маршрут", методическое совещание с участием ведущих музееведов и работников туриндустрии, круглый стол о духовно-нравственном аспекте "Императорского маршрута для детей и молодежи".В Тобольске помимо экскурсий, состоятся ХХV Елисаветинско-Сергиевские чтения "Августейшие сестры Елизавета и Александра: подвиг милосердия" с представлением передвижной выставки "Милосердное служение: к 150-летию со дня рождения страстотерпицы Императрицы Александры Федоровны". Завершится форум 31 октября: участники "Музейных маршрутов России" посетят село Иевлево и совершат Крестный ход к памятному месту, связанному с царской семьей.
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новости - туризм, тюменская область, тобольск, тюмень, александр моор, новости культуры
Новости - Туризм, Тюменская область, Тобольск, Тюмень, Александр Моор, Туризм, Новости культуры
16:36 27.10.2022 (обновлено: 16:39 27.10.2022)
 
Тюменская область присоединилась к проекту "Музейные маршруты России"

Тюменская область присоединилась к проекту "Музейные маршруты России"

© РИА Новости / Александр АндреевЯрмарка в Ялутовске
Ярмарка в Ялутовске - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
© РИА Новости / Александр Андреев
Читать ria.ru в
ТЮМЕНЬ, 27 окт – РИА Новости. Тюменская область присоединилась к федеральному проекту "Музейные маршруты России", мероприятия которого пройдут в Тюмени и в Тобольске с 27 по 31 октября.
Проект в Музейном комплексе имени Ивана Словцова презентовали губернатор Тюменской области Александр Моор, заместитель директора департамента музеев и внешних связей Минкультуры РФ Наталия Чечель и председатель наблюдательного совета фонда содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" Анна Громова.
"Наши музейные маршруты формируют нравственность, новое общество, новые жизненные принципы. К сожалению, с 90-х годов либеральные идеологи пытались вычеркнуть из нашей культуры понимание о синтезе культур и конфессий религий, которые существовали в России. Мы должны эту самобытность вернуть", - отметила на открытии Громова.
Наталия Чечель рассказала, что проект "Музейные маршруты России" в этом году охватывает одиннадцать городов в шести федеральных округах, итоги подведут 11 ноябре в Санкт-Петербурге. Говоря о значимости проекта, Чечель отметила, что "коллаборация туристической отрасли и музеев важна".
"Проект "Музейные маршруты России" нацелен на просвещение не только жителей крупных городов, но и небольших населенных пунктов, чтобы все жители великой страны были в одном историческом поле", – поделился мнением губернатор Моор.
В 2022 году "Музейные маршруты России" проходят в Московской, Ростовской, Ярославской, Мурманской, Ленинградской, Нижегородской, Тюменской областях, в Кузбассе, Республиках Башкортостан и Марий Эл и Краснодарском крае. Мероприятия в Тюменской области организованы в привязке к Всероссийскому культурно-познавательному проекту "Императорский маршрут". В программе – обзорные экскурсии по Тюмени и Тобольску "Императорский маршрут", методическое совещание с участием ведущих музееведов и работников туриндустрии, круглый стол о духовно-нравственном аспекте "Императорского маршрута для детей и молодежи".
В Тобольске помимо экскурсий, состоятся ХХV Елисаветинско-Сергиевские чтения "Августейшие сестры Елизавета и Александра: подвиг милосердия" с представлением передвижной выставки "Милосердное служение: к 150-летию со дня рождения страстотерпицы Императрицы Александры Федоровны". Завершится форум 31 октября: участники "Музейных маршрутов России" посетят село Иевлево и совершат Крестный ход к памятному месту, связанному с царской семьей.
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