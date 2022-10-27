https://ria.ru/20221027/twitter-1827268215.html
Маск назвал причину покупки Twitter
Маск назвал причину покупки Twitter - РИА Новости, 27.10.2022
Маск назвал причину покупки Twitter
Бизнесмен Илон Маск объяснил покупку социальной сети Twitter желанием "помочь человечеству", об этом он написал в своем аккаунте на этой платформе. РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T17:26
2022-10-27T17:26
2022-10-27T17:26
илон маск
twitter
технологии
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ВАШИНГТОН, 27 окт - РИА Новости. Бизнесмен Илон Маск объяснил покупку социальной сети Twitter желанием "помочь человечеству", об этом он написал в своем аккаунте на этой платформе.По его словам, много, что было сказано о его планах по приобретению популярной платформы не соответствует действительности. "Причина моей покупки Twitter - важность наличия для будущего цивилизации одной общей цифровой платформы, где в здоровой атмосфере без насилия могут обсуждаться различные мнения", - написал предприниматель. По его словам, он видит "большую опасность" в поляризации мнений и сложившейся в результате погони компаний за рекламными доходами угрозе потери возможности диалога как на цифровых платформах, так и в самом обществе.Маск признает, что его задача может быть невыполнима, однако обещает, что попробует сделать Twitter "уютным и привлекательным для всех". Местом, где "ты сам можешь выбирать свои предпочтения, также, как вы, например, можете выбрать фильм или видеоигру в соответствии с возрастом".Обращаясь к рекламодателям, он пишет, что "верит в то, что правильно сделанная реклама может быть приятна, развлекательна и полезна" одновременно. "Важно давать пользователям рекламу, которая релевантна для них. Плохо адресованная реклама - это спам, но точно подобранная реклама - это контент!", - делится принципом будущей работы рекламодателей на платформе Twitter его новый владелец, предвосхищая, что в будущем его соцсеть может стать "самой уважаемой рекламной площадкой в мире".Сделка по покупке Маском Twitter за 44 миллиарда долларов, как ожидается, будет завершена в пятницу. Если этого не произойдет, может начаться инициированный компанией судебный процесс в отношении предпринимателя. Ранее СМИ со ссылкой на источники сообщали, что Маск намерен завершить покупку до пятницы и уже гарантировал для этого необходимое кредитование.Ранее в среду Маск побывал в штаб-квартире компании, встретился с сотрудниками, а также изменил подпись в своем аккаунте на этой платформе - второй день он фигурирует там в качестве Илона Маска - "главного по Твитам" или как можно перевести то же выражение со сленга "главного дурака".
https://ria.ru/20221027/twitter-1827077914.html
https://ria.ru/20221026/mask-1827048258.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
илон маск, twitter, технологии, в мире, сша, соцсети, социальные сети
Илон Маск, Twitter, Технологии, В мире, США, Соцсети, Социальные сети
Маск назвал причину покупки Twitter
Глава Tesla Маск объяснил покупку социальной сети Twitter желанием помочь человечеству
ВАШИНГТОН, 27 окт - РИА Новости.
Бизнесмен Илон Маск объяснил
покупку социальной сети Twitter желанием "помочь человечеству", об этом он написал в своем аккаунте на этой платформе.
"Я приобрел Twitter не чтобы заработать денег, я сделала это в попытке помочь человечеству, которое я люблю", - написал Маск в обращении рекламодателям, которое опубликовал в своем аккаунте.
По его словам, много, что было сказано о его планах по приобретению популярной платформы не соответствует действительности. "Причина моей покупки Twitter - важность наличия для будущего цивилизации одной общей цифровой платформы, где в здоровой атмосфере без насилия могут обсуждаться различные мнения", - написал предприниматель. По его словам, он видит "большую опасность" в поляризации мнений и сложившейся в результате погони компаний за рекламными доходами угрозе потери возможности диалога как на цифровых платформах, так и в самом обществе.
Маск признает, что его задача может быть невыполнима, однако обещает, что попробует сделать Twitter "уютным и привлекательным для всех". Местом, где "ты сам можешь выбирать свои предпочтения, также, как вы, например, можете выбрать фильм или видеоигру в соответствии с возрастом".
Обращаясь к рекламодателям, он пишет, что "верит в то, что правильно сделанная реклама может быть приятна, развлекательна и полезна" одновременно. "Важно давать пользователям рекламу, которая релевантна для них. Плохо адресованная реклама - это спам, но точно подобранная реклама - это контент!", - делится принципом будущей работы рекламодателей на платформе Twitter его новый владелец, предвосхищая, что в будущем его соцсеть может стать "самой уважаемой рекламной площадкой в мире".
Сделка по покупке Маском Twitter за 44 миллиарда долларов, как ожидается, будет завершена в пятницу. Если этого не произойдет, может начаться инициированный компанией судебный процесс в отношении предпринимателя. Ранее СМИ со ссылкой на источники сообщали, что Маск намерен завершить покупку до пятницы и уже гарантировал для этого необходимое кредитование.
Ранее в среду Маск побывал в штаб-квартире компании, встретился с сотрудниками, а также изменил подпись в своем аккаунте на этой платформе - второй день он фигурирует там в качестве Илона Маска - "главного по Твитам" или как можно перевести то же выражение со сленга "главного дурака".