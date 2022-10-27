https://ria.ru/20221027/twitter-1827077914.html

СМИ: Маск прояснил планы по увольнению 75 процентов сотрудников Twitter

СМИ: Маск прояснил планы по увольнению 75 процентов сотрудников Twitter - РИА Новости, 27.10.2022

СМИ: Маск прояснил планы по увольнению 75 процентов сотрудников Twitter

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск сообщил сотрудникам Twitter, что не планирует увольнять 75% персонала компании в случае ее приобретения,... РИА Новости, 27.10.2022

2022-10-27T06:28

2022-10-27T06:28

2022-10-27T06:45

в мире

технологии

илон маск

сан-франциско

калифорния

twitter

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/01/1757264686_0:211:3071:1939_1920x0_80_0_0_bb2496388485835a6526242938666edd.jpg

МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск сообщил сотрудникам Twitter, что не планирует увольнять 75% персонала компании в случае ее приобретения, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники.Ранее газета Washington Post со ссылкой на корпоративные документы писала, что Маск хочет уволить 75% сотрудников Twitter в случае его покупки."Илон Маск сообщил сотрудникам Twitter Inc. в среду, что он не планирует сокращать 75% персонала, когда он возглавит компанию", - говорится в сообщении агентства.Во вторник агентство Блумберг передавало, что Маск планирует завершить покупку соцсети Twitter в пятницу. Ранее СМИ сообщали, что Маск якобы уже сообщал потенциальным инвесторам сделки, что намерен уволить 75% из персонала компании, насчитывающего 7,5 тысяч сотрудников. Позднее руководство соцсети в письме к сотрудникам попросило не верить слухам о массовых сокращениях, которые якобы могут последовать за приобретением компании Маском.В апреле Маск предложил 44 миллиарда долларов за Twitter, но после потребовал проверить данные компании о том, что число поддельных аккаунтов, используемых в том числе для рассылки спама, не превышает 5%. По словам миллиардера, соцсеть занизила количество таких аккаунтов, а также не предоставила достаточной информации по запросу. Также он был недоволен кадровой политикой компании. Позднее, 8 июля, Маск уведомил Twitter об отказе от покупки. Соцсеть обратилась в суд штата Делавэр с иском против бизнесмена, который в октябре отложил намеченные на 17 октября слушания, дав предпринимателю возможность закрыть сделку по покупке социальной сети до 28 октября.Американская компания Twitter Inc. была основана в 2006 году. Основной продукт компании - социальная сеть для обмена короткими сообщениями. Штаб-квартира находится в Сан-Франциско, штат Калифорния.

https://ria.ru/20221027/twitter-1827070577.html

https://ria.ru/20221026/mask-1827056320.html

сан-франциско

калифорния

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, технологии, илон маск, сан-франциско, калифорния, twitter