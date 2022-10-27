06:28 27.10.2022 (обновлено: 06:45 27.10.2022)
СМИ: Маск прояснил планы по увольнению 75 процентов сотрудников Twitter
Блумберг: Маск сообщил сотрудникам Twitter, что не планирует увольнять 75% персонала
© AP Photo / Matt RourkeИлон Маск
© AP Photo / Matt Rourke
Илон Маск. Архивное фото
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск сообщил сотрудникам Twitter, что не планирует увольнять 75% персонала компании в случае ее приобретения, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники.
Ранее газета Washington Post со ссылкой на корпоративные документы писала, что Маск хочет уволить 75% сотрудников Twitter в случае его покупки.
"Илон Маск сообщил сотрудникам Twitter Inc. в среду, что он не планирует сокращать 75% персонала, когда он возглавит компанию", - говорится в сообщении агентства.
Во вторник агентство Блумберг передавало, что Маск планирует завершить покупку соцсети Twitter в пятницу. Ранее СМИ сообщали, что Маск якобы уже сообщал потенциальным инвесторам сделки, что намерен уволить 75% из персонала компании, насчитывающего 7,5 тысяч сотрудников. Позднее руководство соцсети в письме к сотрудникам попросило не верить слухам о массовых сокращениях, которые якобы могут последовать за приобретением компании Маском.
В апреле Маск предложил 44 миллиарда долларов за Twitter, но после потребовал проверить данные компании о том, что число поддельных аккаунтов, используемых в том числе для рассылки спама, не превышает 5%. По словам миллиардера, соцсеть занизила количество таких аккаунтов, а также не предоставила достаточной информации по запросу. Также он был недоволен кадровой политикой компании. Позднее, 8 июля, Маск уведомил Twitter об отказе от покупки. Соцсеть обратилась в суд штата Делавэр с иском против бизнесмена, который в октябре отложил намеченные на 17 октября слушания, дав предпринимателю возможность закрыть сделку по покупке социальной сети до 28 октября.
Американская компания Twitter Inc. была основана в 2006 году. Основной продукт компании - социальная сеть для обмена короткими сообщениями. Штаб-квартира находится в Сан-Франциско, штат Калифорния.
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