https://ria.ru/20221027/turtsiya-1827151138.html

Эксперт призвал не допустить размещения американской атомной бомбы в Турции

Эксперт призвал не допустить размещения американской атомной бомбы в Турции - РИА Новости, 27.10.2022

Эксперт призвал не допустить размещения американской атомной бомбы в Турции

Турция не должна допустить размещения атомной бомбы B61-12 США на своей территории, это создаст огромные проблемы в отношениях с Россией, заявил РИА Новости... РИА Новости, 27.10.2022

2022-10-27T12:30

2022-10-27T12:30

2022-10-27T12:30

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АНКАРА, 27 окт – РИА Новости. Турция не должна допустить размещения атомной бомбы B61-12 США на своей территории, это создаст огромные проблемы в отношениях с Россией, заявил РИА Новости турецкий историк и политический аналитик Мехмет Перинчек.США ускорили размещение модернизированной атомной бомбы B61-12 на базах НАТО в Европе, пишет газета Politico со ссылкой на дипломатическую телеграмму и источники, знакомые с ситуацией. По данным издания, программа модернизации атомной бомбы стоимостью 10 миллиардов долларов предназначена для замены более ранних версий оружия, в том числе около 100 бомб, хранящихся на авиабазах в Германии, Италии, Бельгии, Нидерландах и Турции. Как сообщает издание, изначально доставка модернизированной версии бомбы планировалась на весну 2023 года. Однако, согласно дипломатической телеграмме, американские чиновники сообщили союзникам в НАТО во время закрытой встречи в Брюсселе в октябре, что теперь это ожидается уже в декабре текущего года."США являются единственной страной, использовавшей атомную бомбу. Во время Второй мировой войны это был своего рода месседж о месте США в новом миропорядке, демонстрация силы. Впоследствии такое оружие появилось у ряда стран, что снизило риски его использования. Вопрос стоит ребром - для чего используют США ядерное вооружение: для защиты или для нападения?" - вопросил эксперт.По его словам, если посмотреть на список стран, где США добиваются ускоренного размещения атомной бомбы, то напрашивается "вывод не о защите, а о нападении"."Целью США является Евразия, пути, идущие к ней. Для этих целей США используют своих так называемых союзников по НАТО, это своего рода плацдарм для нападения на Евразию. США добиваются того, чтобы Европа стала центром, плацдармом ядерной войны. Факт наличия в этом списке Турции настораживает, турецкие эксперты в кратчайшие сроки должны расследовать данный вопрос. Нельзя допустить размещение атомной бомбы на турецкой территории. Это создаст риски для Турции, создаст огромные проблемы в ее отношениях с Россией, Ираном и Азербайджаном", - подчеркнул он.В декабре 2021 года сообщалось, что американский военно-промышленный комплекс передал министерству обороны первый серийный образец модернизированной атомной бомбы B61-12, которая полвека состоит на вооружении США. Авиабомба B61 состоит на вооружении с 1968 года, в настоящее время – в модификациях 3, 4, 7 и 11. B61-12 предназначена на замену первых трех. B61-12 может применяться в свободнопадающем и корректируемом режимах со стратегического бомбардировщика B2, истребителей-бомбардировщиков F-15, F-16, PA-200 "Торнадо", а также "будущих авиационных платформ F-35, B-21, F/A-18F".Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не хочет участвовать в ядерной риторике, которая в последние недели подогревается на Западе. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил РИА Новости, что Россия не угрожает никому применением ядерного оружия, это в западных столицах вводят в оборот ядерную риторику, пытаясь представить дело так, будто Москва готовится нанести удары с использованием оружия массового поражения.

https://ria.ru/20221025/bomba-1826392220.html

https://ria.ru/20221018/zapad-1824695086.html

https://ria.ru/20221003/komandovanie-1820608737.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

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