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США решили ускорить размещение термоядерных бомб B61-12 в Европе, пишут СМИ - РИА Новости, 27.10.2022
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США решили ускорить размещение термоядерных бомб B61-12 в Европе, пишут СМИ
США решили ускорить размещение термоядерных бомб B61-12 в Европе, пишут СМИ - РИА Новости, 27.10.2022
США решили ускорить размещение термоядерных бомб B61-12 в Европе, пишут СМИ
США решили ускорить размещение на базах НАТО в Европе модернизированных термоядерных бомб B61-12, пишет издание Politico со ссылкой на дипломатическую... РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T09:22
2022-10-27T15:28
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МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. США решили ускорить размещение на базах НАТО в Европе модернизированных термоядерных бомб B61-12, пишет издание Politico со ссылкой на дипломатическую телеграмму и источники, знакомые с ситуацией.Программу модернизации боеприпаса оценивают в десять миллиардов долларов. Ее разработали для замены более ранних версий, в том числе около 100 бомб, хранящихся на авиабазах в Германии, Италии, Бельгии, Нидерландах и Турции.Изначально планировалось, что модернизированная B61-12 заменит предшественников весной 2023 года. Однако, согласно дипломатической телеграмме, американские чиновники в октябре сообщили союзникам по НАТО на закрытой встрече в Брюсселе, что теперь это ожидается уже в ближайшем декабре.Такой шаг, как отмечает Politico, предприняли на фоне возросшей на Западе ядерной риторики в контексте событий на Украине. При этом Пентагон отрицает, что эти события взаимосвязаны.По мнению многих наблюдателей, перенос сроков может еще сильнее обострить и без того опасную ситуацию в Европе. При этом некоторые эксперты предполагают, что решение США, скорее, нацелено на Европу, чем на Россию, и должно "обнадежить европейских союзников".Авиабомба B61 состоит на вооружении с 1968 года, сейчас распространены ее модификации — 3, 4, 7 и 11. B61-12 должна прийти на замену первым трем.B61-12 может применяться в свободнопадающем и корректируемом режимах со стратегического бомбардировщика B2, истребителей-бомбардировщиков F-15, F-16, PA-200 "Торнадо", а также "будущих авиационных платформ F-35, B-21, F/A-18F".В конце сентября в обращении к россиянам Владимир Путин заявил, что Запад перешел всякую грань в антироссийской риторике и пустил в ход ядерный шантаж. По его словам, представители ведущих государств НАТО высказываются о допустимости применения против Москвы оружия массового поражения, но авторы таких заявлений должны учитывать, что "роза ветров может развернуться и в их сторону".Глава российского МИД Сергей Лавров, со своей стороны, отметил, что риск ядерной войны весьма существенен, но подчеркнул, что принципиальная позиция Москвы заключается в недопустимости применения такого оружия.
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в мире, европа, нато, сша, москва
В мире, Европа, НАТО, США, Москва
09:22 27.10.2022 (обновлено: 15:28 27.10.2022)
 
США решили ускорить размещение термоядерных бомб B61-12 в Европе, пишут СМИ

Politico: США решили ускорить размещение модернизированных термоядерных бомб B61-12 в ЕC

© Фото : U.S. D.O.D. (SSGT Phil Schmitten)Ядерные бомбы B61
Ядерные бомбы B61 - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
© Фото : U.S. D.O.D. (SSGT Phil Schmitten)
Ядерные бомбы B61. Архивное фото
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МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. США решили ускорить размещение на базах НАТО в Европе модернизированных термоядерных бомб B61-12, пишет издание Politico со ссылкой на дипломатическую телеграмму и источники, знакомые с ситуацией.
Программу модернизации боеприпаса оценивают в десять миллиардов долларов. Ее разработали для замены более ранних версий, в том числе около 100 бомб, хранящихся на авиабазах в Германии, Италии, Бельгии, Нидерландах и Турции.
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Изначально планировалось, что модернизированная B61-12 заменит предшественников весной 2023 года. Однако, согласно дипломатической телеграмме, американские чиновники в октябре сообщили союзникам по НАТО на закрытой встрече в Брюсселе, что теперь это ожидается уже в ближайшем декабре.
Такой шаг, как отмечает Politico, предприняли на фоне возросшей на Западе ядерной риторики в контексте событий на Украине. При этом Пентагон отрицает, что эти события взаимосвязаны.
"Хотя мы не собираемся обсуждать детали нашего ядерного арсенала, модернизация B61 ведется уже много лет, и план безопасно и ответственно заменить устаревшее оружие на улучшенные версии является частью давно запланированной модернизации. Он никак не связан с текущими событиями на Украине и никак не был ускорен", — цитирует издание официального представителя Пентагона Патрика Райдера.
По мнению многих наблюдателей, перенос сроков может еще сильнее обострить и без того опасную ситуацию в Европе. При этом некоторые эксперты предполагают, что решение США, скорее, нацелено на Европу, чем на Россию, и должно "обнадежить европейских союзников".
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Авиабомба B61 состоит на вооружении с 1968 года, сейчас распространены ее модификации — 3, 4, 7 и 11. B61-12 должна прийти на замену первым трем.
B61-12 может применяться в свободнопадающем и корректируемом режимах со стратегического бомбардировщика B2, истребителей-бомбардировщиков F-15, F-16, PA-200 "Торнадо", а также "будущих авиационных платформ F-35, B-21, F/A-18F".
В конце сентября в обращении к россиянам Владимир Путин заявил, что Запад перешел всякую грань в антироссийской риторике и пустил в ход ядерный шантаж. По его словам, представители ведущих государств НАТО высказываются о допустимости применения против Москвы оружия массового поражения, но авторы таких заявлений должны учитывать, что "роза ветров может развернуться и в их сторону".
Глава российского МИД Сергей Лавров, со своей стороны, отметил, что риск ядерной войны весьма существенен, но подчеркнул, что принципиальная позиция Москвы заключается в недопустимости применения такого оружия.
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