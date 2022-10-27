https://ria.ru/20221027/ssha-1827091773.html

США решили ускорить размещение термоядерных бомб B61-12 в Европе, пишут СМИ

США решили ускорить размещение термоядерных бомб B61-12 в Европе, пишут СМИ - РИА Новости, 27.10.2022

США решили ускорить размещение термоядерных бомб B61-12 в Европе, пишут СМИ

США решили ускорить размещение на базах НАТО в Европе модернизированных термоядерных бомб B61-12, пишет издание Politico со ссылкой на дипломатическую... РИА Новости, 27.10.2022

2022-10-27T09:22

2022-10-27T09:22

2022-10-27T15:28

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европа

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москва

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МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. США решили ускорить размещение на базах НАТО в Европе модернизированных термоядерных бомб B61-12, пишет издание Politico со ссылкой на дипломатическую телеграмму и источники, знакомые с ситуацией.Программу модернизации боеприпаса оценивают в десять миллиардов долларов. Ее разработали для замены более ранних версий, в том числе около 100 бомб, хранящихся на авиабазах в Германии, Италии, Бельгии, Нидерландах и Турции.Изначально планировалось, что модернизированная B61-12 заменит предшественников весной 2023 года. Однако, согласно дипломатической телеграмме, американские чиновники в октябре сообщили союзникам по НАТО на закрытой встрече в Брюсселе, что теперь это ожидается уже в ближайшем декабре.Такой шаг, как отмечает Politico, предприняли на фоне возросшей на Западе ядерной риторики в контексте событий на Украине. При этом Пентагон отрицает, что эти события взаимосвязаны.По мнению многих наблюдателей, перенос сроков может еще сильнее обострить и без того опасную ситуацию в Европе. При этом некоторые эксперты предполагают, что решение США, скорее, нацелено на Европу, чем на Россию, и должно "обнадежить европейских союзников".Авиабомба B61 состоит на вооружении с 1968 года, сейчас распространены ее модификации — 3, 4, 7 и 11. B61-12 должна прийти на замену первым трем.B61-12 может применяться в свободнопадающем и корректируемом режимах со стратегического бомбардировщика B2, истребителей-бомбардировщиков F-15, F-16, PA-200 "Торнадо", а также "будущих авиационных платформ F-35, B-21, F/A-18F".В конце сентября в обращении к россиянам Владимир Путин заявил, что Запад перешел всякую грань в антироссийской риторике и пустил в ход ядерный шантаж. По его словам, представители ведущих государств НАТО высказываются о допустимости применения против Москвы оружия массового поражения, но авторы таких заявлений должны учитывать, что "роза ветров может развернуться и в их сторону".Глава российского МИД Сергей Лавров, со своей стороны, отметил, что риск ядерной войны весьма существенен, но подчеркнул, что принципиальная позиция Москвы заключается в недопустимости применения такого оружия.

https://ria.ru/20211213/bomby-1763512114.html

https://ria.ru/20221010/ukraina-1822704184.html

https://ria.ru/20221027/ukraina-1827074970.html

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Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, европа, нато, сша, москва