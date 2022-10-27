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Дума Томской области отменила прямые выборы мэра Томска - РИА Новости, 27.10.2022
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Дума Томской области отменила прямые выборы мэра Томска
Дума Томской области отменила прямые выборы мэра Томска - РИА Новости, 27.10.2022
Дума Томской области отменила прямые выборы мэра Томска
Законодательная Дума Томской области на сессии в четверг приняла решение, отменяющее прямые выборы мэра Томска, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T11:11
2022-10-27T12:09
политика
томская область
томск
оксана козловская
владимир мазур
иван кляйн
россия
жкх
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НОВОСИБИРСК, 27 окт – РИА Новости. Законодательная Дума Томской области на сессии в четверг приняла решение, отменяющее прямые выборы мэра Томска, передает корреспондент РИА Новости.Выступая в облдуме, спикер Оксана Козловская сообщила, что с инициативой об отмене прямых выборов мэра Томска в областной парламент обратилось несколько общественных организаций. Эта тема вызвала бурные обсуждения среди депутатов и общественности Томска, отметила она."Тридцать четыре голоса "за"… Решение принято. Следующий шаг за городской думой, они должны принять решение о внесении изменений в Устав (города Томска – ред.)", – сказала Козловская, также уточнив, что три депутата проголосовали против, а двое воздержались.Областные депутаты сразу в двух чтениях внесли изменения в закон Томской области "Об отдельных вопросах формирования органов местного самоуправления муниципальных образований", в котором закрепили, что теперь мэра Томска будут выбирать не жители прямым голосованием, а конкурсная комиссия. В большинстве российских городов мэра уже выбирают специальные конкурсные комиссии, а с 2018 года такая же процедура действует и в муниципалитетах Томской области кроме Томска. Таким образом, прямые выборы в городах-столицах регионов России, за исключение городов федерального значения - Москва, Санкт-Петербург, Севастополь, остались в Новосибирске, Хабаровске, Анадыре, Абакане, Якутске и Улан-Удэ.Козловская сообщила, что в бюджете Томска на проведение выборов мэра предусмотрено 30 миллионов рублей. В обращениях общественных организаций эти средства предлагается направить на решение наиболее острых городских проблем, в том числе оказание помощи семьям мобилизованных.Губернатор Томской области Владимир Мазур ранее выступил за выборы мэра Томска городскими депутатами через конкурс, так как столице Томской области "нужен глава, который прямо сейчас начнёт решать годами копившиеся проблемы". Губернатор считает, что Томску нужен "полновластный хозяин", которого у города в связи с уголовным делом бывшего мэра Ивана Кляйна не было уже два года.Мазур отметил, что уже четыре года глав всех остальных муниципалитетов Томской области выбирают депутаты и конкурсные комиссии и такая же практика есть почти во всех городах России. Новый порядок выборов, по его словам, дает больше возможностей для работы, и в случае, если градоначальник не справляется, ждать следующих выборов пять лет не придется. Он также добавил, что явка на всех последних прямых выборах мэра Томска всегда была одна из самых низких в стране.В случае досрочного прекращения полномочий мэра Томска досрочные выборы должны быть проведены не позднее, чем через шесть месяцев после прекращения полномочий. Обвинительный приговор по делу избранного мэра Томска Ивана Кляйна вступил в силу 29 июля этого года. То есть выборы мэра по прежней системе должны быть проведены не позднее 29 января 2023 года.
https://ria.ru/20221017/parshuto-1824533412.html
https://ria.ru/20221027/mazur-1827079606.html
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политика, томская область, томск, оксана козловская, владимир мазур, иван кляйн, россия, жкх
Политика, Томская область, Томск, Оксана Козловская, Владимир Мазур, Иван Кляйн, Россия, ЖКХ
11:11 27.10.2022 (обновлено: 12:09 27.10.2022)
 
Дума Томской области отменила прямые выборы мэра Томска

Дума Томской области приняла решение об отмене прямых выборов мэра Томска

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкГерб Томска
Герб Томска - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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НОВОСИБИРСК, 27 окт – РИА Новости. Законодательная Дума Томской области на сессии в четверг приняла решение, отменяющее прямые выборы мэра Томска, передает корреспондент РИА Новости.
Выступая в облдуме, спикер Оксана Козловская сообщила, что с инициативой об отмене прямых выборов мэра Томска в областной парламент обратилось несколько общественных организаций. Эта тема вызвала бурные обсуждения среди депутатов и общественности Томска, отметила она.
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"Тридцать четыре голоса "за"… Решение принято. Следующий шаг за городской думой, они должны принять решение о внесении изменений в Устав (города Томска – ред.)", – сказала Козловская, также уточнив, что три депутата проголосовали против, а двое воздержались.
Областные депутаты сразу в двух чтениях внесли изменения в закон Томской области "Об отдельных вопросах формирования органов местного самоуправления муниципальных образований", в котором закрепили, что теперь мэра Томска будут выбирать не жители прямым голосованием, а конкурсная комиссия. В большинстве российских городов мэра уже выбирают специальные конкурсные комиссии, а с 2018 года такая же процедура действует и в муниципалитетах Томской области кроме Томска. Таким образом, прямые выборы в городах-столицах регионов России, за исключение городов федерального значения - Москва, Санкт-Петербург, Севастополь, остались в Новосибирске, Хабаровске, Анадыре, Абакане, Якутске и Улан-Удэ.
Козловская сообщила, что в бюджете Томска на проведение выборов мэра предусмотрено 30 миллионов рублей. В обращениях общественных организаций эти средства предлагается направить на решение наиболее острых городских проблем, в том числе оказание помощи семьям мобилизованных.
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Губернатор Томской области Владимир Мазур ранее выступил за выборы мэра Томска городскими депутатами через конкурс, так как столице Томской области "нужен глава, который прямо сейчас начнёт решать годами копившиеся проблемы". Губернатор считает, что Томску нужен "полновластный хозяин", которого у города в связи с уголовным делом бывшего мэра Ивана Кляйна не было уже два года.
Мазур отметил, что уже четыре года глав всех остальных муниципалитетов Томской области выбирают депутаты и конкурсные комиссии и такая же практика есть почти во всех городах России. Новый порядок выборов, по его словам, дает больше возможностей для работы, и в случае, если градоначальник не справляется, ждать следующих выборов пять лет не придется. Он также добавил, что явка на всех последних прямых выборах мэра Томска всегда была одна из самых низких в стране.
В случае досрочного прекращения полномочий мэра Томска досрочные выборы должны быть проведены не позднее, чем через шесть месяцев после прекращения полномочий. Обвинительный приговор по делу избранного мэра Томска Ивана Кляйна вступил в силу 29 июля этого года. То есть выборы мэра по прежней системе должны быть проведены не позднее 29 января 2023 года.
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