https://ria.ru/20221027/telegram-1827371832.html
Telegram добавил возможность публиковать платный контент
Telegram добавил возможность публиковать платный контент - РИА Новости, 27.10.2022
Telegram добавил возможность публиковать платный контент
Авторы Telegram-каналов получили возможность публиковать платный контент, публикации будут скрываться за анимацией, пока подписчик не заплатит за их просмотр,... РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T21:52
2022-10-27T21:52
2022-10-27T21:52
общество
технологии
павел дуров
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Авторы Telegram-каналов получили возможность публиковать платный контент, публикации будут скрываться за анимацией, пока подписчик не заплатит за их просмотр, убедился корреспондент РИА Новости.О введении новой функции в четверг стали сообщать отдельные блогеры в своих Telegram-каналах. Так, согласно сообщениям, опубликованный пост скрывается за стандартной анимацией мессенджера - чтобы его просмотреть, необходимо заплатить установленную автором сумму.Подключить функцию можно через Telegram-бот для донатов, уточняется в сообщениях блогеров, там же добавляется, что функция пока находится в стадии тестирования.Официального объявления со стороны компании о нововведении пока не было.Ранее в четверг создатель мессенджера Павел Дуров сообщил о запуске функции по по покупке имен пользователей в Telegram при помощи аукционов на специальной платформе Fragment.
https://ria.ru/20221027/telegram-1827344566.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, технологии, павел дуров
Общество, Технологии, Павел Дуров
Telegram добавил возможность публиковать платный контент
Авторы Telegram-каналов получили возможность публиковать платный контент
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Авторы Telegram-каналов получили возможность публиковать платный контент, публикации будут скрываться за анимацией, пока подписчик не заплатит за их просмотр, убедился корреспондент РИА Новости.
О введении новой функции в четверг стали сообщать отдельные блогеры в своих Telegram-каналах. Так, согласно сообщениям, опубликованный пост скрывается за стандартной анимацией мессенджера - чтобы его просмотреть, необходимо заплатить установленную автором сумму.
Подключить функцию можно через Telegram-бот для донатов, уточняется в сообщениях блогеров, там же добавляется, что функция пока находится в стадии тестирования.
Официального объявления со стороны компании о нововведении пока не было.
Ранее в четверг создатель мессенджера Павел Дуров
сообщил о запуске функции по по покупке имен пользователей в Telegram при помощи аукционов на специальной платформе Fragment.