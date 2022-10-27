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Telegram добавил возможность публиковать платный контент - РИА Новости, 27.10.2022
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Telegram добавил возможность публиковать платный контент
Telegram добавил возможность публиковать платный контент - РИА Новости, 27.10.2022
Telegram добавил возможность публиковать платный контент
Авторы Telegram-каналов получили возможность публиковать платный контент, публикации будут скрываться за анимацией, пока подписчик не заплатит за их просмотр,... РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T21:52
2022-10-27T21:52
общество
технологии
павел дуров
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Авторы Telegram-каналов получили возможность публиковать платный контент, публикации будут скрываться за анимацией, пока подписчик не заплатит за их просмотр, убедился корреспондент РИА Новости.О введении новой функции в четверг стали сообщать отдельные блогеры в своих Telegram-каналах. Так, согласно сообщениям, опубликованный пост скрывается за стандартной анимацией мессенджера - чтобы его просмотреть, необходимо заплатить установленную автором сумму.Подключить функцию можно через Telegram-бот для донатов, уточняется в сообщениях блогеров, там же добавляется, что функция пока находится в стадии тестирования.Официального объявления со стороны компании о нововведении пока не было.Ранее в четверг создатель мессенджера Павел Дуров сообщил о запуске функции по по покупке имен пользователей в Telegram при помощи аукционов на специальной платформе Fragment.
https://ria.ru/20221027/telegram-1827344566.html
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общество, технологии, павел дуров
Общество, Технологии, Павел Дуров
21:52 27.10.2022
 
Telegram добавил возможность публиковать платный контент

Авторы Telegram-каналов получили возможность публиковать платный контент

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в медиабанкМессенджер Telegram на экране телефона
Мессенджер Telegram на экране телефона - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Мессенджер Telegram на экране телефона. Архивное фото
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Авторы Telegram-каналов получили возможность публиковать платный контент, публикации будут скрываться за анимацией, пока подписчик не заплатит за их просмотр, убедился корреспондент РИА Новости.
О введении новой функции в четверг стали сообщать отдельные блогеры в своих Telegram-каналах. Так, согласно сообщениям, опубликованный пост скрывается за стандартной анимацией мессенджера - чтобы его просмотреть, необходимо заплатить установленную автором сумму.
Подключить функцию можно через Telegram-бот для донатов, уточняется в сообщениях блогеров, там же добавляется, что функция пока находится в стадии тестирования.
Официального объявления со стороны компании о нововведении пока не было.
Ранее в четверг создатель мессенджера Павел Дуров сообщил о запуске функции по по покупке имен пользователей в Telegram при помощи аукционов на специальной платформе Fragment.
Логотип мессенджера Telegram - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
Вчера, 19:51
Telegram запустил возможность покупать имена пользователей в мессенджере
 
ОбществоТехнологииПавел Дуров
 
 
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