https://ria.ru/20221027/telegram-1827371832.html

Telegram добавил возможность публиковать платный контент

Telegram добавил возможность публиковать платный контент - РИА Новости, 27.10.2022

Telegram добавил возможность публиковать платный контент

Авторы Telegram-каналов получили возможность публиковать платный контент, публикации будут скрываться за анимацией, пока подписчик не заплатит за их просмотр,... РИА Новости, 27.10.2022

2022-10-27T21:52

2022-10-27T21:52

2022-10-27T21:52

общество

технологии

павел дуров

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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Авторы Telegram-каналов получили возможность публиковать платный контент, публикации будут скрываться за анимацией, пока подписчик не заплатит за их просмотр, убедился корреспондент РИА Новости.О введении новой функции в четверг стали сообщать отдельные блогеры в своих Telegram-каналах. Так, согласно сообщениям, опубликованный пост скрывается за стандартной анимацией мессенджера - чтобы его просмотреть, необходимо заплатить установленную автором сумму.Подключить функцию можно через Telegram-бот для донатов, уточняется в сообщениях блогеров, там же добавляется, что функция пока находится в стадии тестирования.Официального объявления со стороны компании о нововведении пока не было.Ранее в четверг создатель мессенджера Павел Дуров сообщил о запуске функции по по покупке имен пользователей в Telegram при помощи аукционов на специальной платформе Fragment.

https://ria.ru/20221027/telegram-1827344566.html

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2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

общество, технологии, павел дуров