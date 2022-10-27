https://ria.ru/20221027/telegram-1827344566.html
Telegram запустил возможность покупать имена пользователей в мессенджере
Telegram запустил возможность покупать имена пользователей в мессенджере - РИА Новости, 27.10.2022
Telegram запустил возможность покупать имена пользователей в мессенджере
Telegram запустил возможность покупать имена пользователей в мессенджере, аукционы будут проводиться на специальной платформе Fragment, сообщил основатель... РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T19:51
2022-10-27T19:51
2022-10-27T20:16
технологии
telegram
павел дуров
общество
telegram (приложение)
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Telegram запустил возможность покупать имена пользователей в мессенджере, аукционы будут проводиться на специальной платформе Fragment, сообщил основатель Telegram Павел Дуров."Как и было обещано, мы запустили возможность покупать имена пользователей Telegram на специальной платформе Fragment. Аукционы на самые ценные имена пользователей уже запущены, так что обязательно проверьте", - написал Дуров в своем Telegram-канале.Он отметил, что через несколько дней у пользователей мессенджера также появится возможность продавать свои ники на Fragment.Речь идет об имени, которое пользователь может выбрать в своем профиле и по которому его можно найти, не зная телефона. Например, в уже запущенных аукционах продаются ники @bank и @casino. В мессенджере такие имена можно использовать и для простого и быстрого поиска канала, например у основного англоязычного канала самого Дурова это @durov."Впервые в истории социальных сетей создан справедливый, прозрачный рынок имен пользователей. Наконец-то люди получат право собственности, защищенное блокчейн-технологиями, на свои адреса в социальных сетях", - добавил Дуров.В то же время официальный Telegram-канал Telegram Usernames сообщил, что право собственности на приобретаемые имена пользователей защищено с помощью блокчейн-технологи
https://ria.ru/20221027/koronavirus-1827111868.html
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технологии, telegram, павел дуров, общество, telegram (приложение)
Технологии, Telegram, Павел Дуров, Общество, Telegram (приложение)
19:51 27.10.2022 (обновлено: 20:16 27.10.2022)
Telegram запустил возможность покупать имена пользователей в мессенджере
Дуров заявил, что Telegram запустил возможность покупать имена пользователей в мессенджере
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости.
Telegram запустил возможность покупать имена пользователей в мессенджере, аукционы будут проводиться на специальной платформе Fragment, сообщил
основатель Telegram Павел Дуров.
"Как и было обещано, мы запустили возможность покупать имена пользователей Telegram на специальной платформе Fragment. Аукционы на самые ценные имена пользователей уже запущены, так что обязательно проверьте", - написал Дуров в своем Telegram-канале.
Он отметил, что через несколько дней у пользователей мессенджера также появится возможность продавать свои ники на Fragment.
Речь идет об имени, которое пользователь может выбрать в своем профиле и по которому его можно найти, не зная телефона. Например, в уже запущенных аукционах продаются ники @bank и @casino. В мессенджере такие имена можно использовать и для простого и быстрого поиска канала, например у основного англоязычного канала самого Дурова это @durov.
"Впервые в истории социальных сетей создан справедливый, прозрачный рынок имен пользователей. Наконец-то люди получат право собственности, защищенное блокчейн-технологиями, на свои адреса в социальных сетях", - добавил Дуров.
В то же время официальный Telegram-канал Telegram Usernames сообщил, что право собственности на приобретаемые имена пользователей защищено с помощью блокчейн-технологи