https://ria.ru/20221027/svo-1827078875.html

Украина совершает военные преступления, заявили в МИД

Украина совершает военные преступления, заявили в МИД - РИА Новости, 27.10.2022

Украина совершает военные преступления, заявили в МИД

Несмотря на то что в Москве называют действия Украины в Донбассе и на новых территориях России "террористическими", они образуют состав военных преступлений,... РИА Новости, 27.10.2022

2022-10-27T06:44

2022-10-27T06:44

2022-10-27T10:12

специальная военная операция на украине

россия

украина

в мире

олег сыромолотов

донецкая народная республика

луганская народная республика

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МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Несмотря на то что в Москве называют действия Украины в Донбассе и на новых территориях России "террористическими", они образуют состав военных преступлений, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД Олег Сыромолотов.Все это, подчеркнул собеседник агентства, образует состав именно военных преступлений и "не имеет никакого отношения к терроризму как общеуголовному преступлению".Москва с 24 февраля проводит военную операцию по демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.Читайте полный текст интервью Олега Сыромолотова >>

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

украина

донецкая народная республика

луганская народная республика

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россия, украина, в мире, олег сыромолотов, донецкая народная республика, луганская народная республика