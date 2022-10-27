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Украина совершает военные преступления, заявили в МИД - РИА Новости, 27.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221027/svo-1827078875.html
Украина совершает военные преступления, заявили в МИД
Украина совершает военные преступления, заявили в МИД - РИА Новости, 27.10.2022
Украина совершает военные преступления, заявили в МИД
Несмотря на то что в Москве называют действия Украины в Донбассе и на новых территориях России "террористическими", они образуют состав военных преступлений,... РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T06:44
2022-10-27T10:12
специальная военная операция на украине
россия
украина
в мире
олег сыромолотов
донецкая народная республика
луганская народная республика
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МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Несмотря на то что в Москве называют действия Украины в Донбассе и на новых территориях России "террористическими", они образуют состав военных преступлений, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД Олег Сыромолотов.Все это, подчеркнул собеседник агентства, образует состав именно военных преступлений и "не имеет никакого отношения к терроризму как общеуголовному преступлению".Москва с 24 февраля проводит военную операцию по демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.Читайте полный текст интервью Олега Сыромолотова &gt;&gt;
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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украина
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россия, украина, в мире, олег сыромолотов, донецкая народная республика, луганская народная республика
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, В мире, Олег Сыромолотов, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика
06:44 27.10.2022 (обновлено: 10:12 27.10.2022)
 
Украина совершает военные преступления, заявили в МИД

МИД России: Манера ведения Украиной военных действий образует состав военных преступлений

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России
Здание Министерства иностранных дел России - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Министерства иностранных дел России. Архивное фото
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МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Несмотря на то что в Москве называют действия Украины в Донбассе и на новых территориях России "террористическими", они образуют состав военных преступлений, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД Олег Сыромолотов.

"Термин "террористические методы" действительно используется нами для описания манеры ведения украинской стороной военных действий. Речь идет об использовании живых щитов, неизбирательного применения огня, пыток в отношении военнопленных, организации покушений на гражданских сотрудников органов управления ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей Российской Федерации", — указал дипломат.

Все это, подчеркнул собеседник агентства, образует состав именно военных преступлений и "не имеет никакого отношения к терроризму как общеуголовному преступлению".
Москва с 24 февраля проводит военную операцию по демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
Читайте полный текст интервью Олега Сыромолотова >>
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаВ миреОлег СыромолотовДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная Республика
 
 
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