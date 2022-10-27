https://ria.ru/20221027/svo-1827078875.html
Украина совершает военные преступления, заявили в МИД
Украина совершает военные преступления, заявили в МИД - РИА Новости, 27.10.2022
Украина совершает военные преступления, заявили в МИД
Несмотря на то что в Москве называют действия Украины в Донбассе и на новых территориях России "террористическими", они образуют состав военных преступлений,... РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T06:44
2022-10-27T06:44
2022-10-27T10:12
специальная военная операция на украине
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украина
в мире
олег сыромолотов
донецкая народная республика
луганская народная республика
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МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Несмотря на то что в Москве называют действия Украины в Донбассе и на новых территориях России "террористическими", они образуют состав военных преступлений, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД Олег Сыромолотов.Все это, подчеркнул собеседник агентства, образует состав именно военных преступлений и "не имеет никакого отношения к терроризму как общеуголовному преступлению".Москва с 24 февраля проводит военную операцию по демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.Читайте полный текст интервью Олега Сыромолотова >>
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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россия, украина, в мире, олег сыромолотов, донецкая народная республика, луганская народная республика
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, В мире, Олег Сыромолотов, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика
06:44 27.10.2022 (обновлено: 10:12 27.10.2022)
Украина совершает военные преступления, заявили в МИД
МИД России: Манера ведения Украиной военных действий образует состав военных преступлений