https://ria.ru/20221027/suverenitet-1827098122.html

МИД: США тщетно пытаются подорвать информационный суверенитет России

МИД: США тщетно пытаются подорвать информационный суверенитет России - РИА Новости, 27.10.2022

МИД: США тщетно пытаются подорвать информационный суверенитет России

США тщетно пытаются подорвать информационный суверенитет России, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов. РИА Новости, 27.10.2022

2022-10-27T09:50

2022-10-27T09:50

2022-10-27T10:09

россия

сша

олег сыромолотов

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. США тщетно пытаются подорвать информационный суверенитет России, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов."Российские компетентные ведомства располагают всеми возможностями для обеспечения надежной защиты информпространства нашей страны", - сказал он."Технические и программные средства непрерывно совершенствуются. Улучшаются навыки наших специалистов. Лучшее свидетельство тому – тщетность попыток США подорвать информационный суверенитет России", - добавил он."Что касается надежности отечественного цифрового потенциала, то лучшее свидетельство тому – растущий интерес к нашим разработкам за рубежом, со стороны союзников и единомышленников из развивающихся стран", - заключил Сыромолотов.Читайте полный текст интервью Олега Сыромолотова >>

https://ria.ru/20221025/sng-1826486035.html

россия

сша

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, сша, олег сыромолотов, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)