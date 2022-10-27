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МИД: США тщетно пытаются подорвать информационный суверенитет России - РИА Новости, 27.10.2022
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МИД: США тщетно пытаются подорвать информационный суверенитет России
МИД: США тщетно пытаются подорвать информационный суверенитет России - РИА Новости, 27.10.2022
МИД: США тщетно пытаются подорвать информационный суверенитет России
США тщетно пытаются подорвать информационный суверенитет России, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов. РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T09:50
2022-10-27T10:09
россия
сша
олег сыромолотов
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. США тщетно пытаются подорвать информационный суверенитет России, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов."Российские компетентные ведомства располагают всеми возможностями для обеспечения надежной защиты информпространства нашей страны", - сказал он."Технические и программные средства непрерывно совершенствуются. Улучшаются навыки наших специалистов. Лучшее свидетельство тому – тщетность попыток США подорвать информационный суверенитет России", - добавил он."Что касается надежности отечественного цифрового потенциала, то лучшее свидетельство тому – растущий интерес к нашим разработкам за рубежом, со стороны союзников и единомышленников из развивающихся стран", - заключил Сыромолотов.Читайте полный текст интервью Олега Сыромолотова &gt;&gt;
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россия, сша, олег сыромолотов, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Россия, США, Олег Сыромолотов, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
09:50 27.10.2022 (обновлено: 10:09 27.10.2022)
 
МИД: США тщетно пытаются подорвать информационный суверенитет России

В МИД заявили о тщетности попыток США подорвать информационный суверенитет России

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. США тщетно пытаются подорвать информационный суверенитет России, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов.
"Российские компетентные ведомства располагают всеми возможностями для обеспечения надежной защиты информпространства нашей страны", - сказал он.
"Технические и программные средства непрерывно совершенствуются. Улучшаются навыки наших специалистов. Лучшее свидетельство тому – тщетность попыток США подорвать информационный суверенитет России", - добавил он.
"Что касается надежности отечественного цифрового потенциала, то лучшее свидетельство тому – растущий интерес к нашим разработкам за рубежом, со стороны союзников и единомышленников из развивающихся стран", - заключил Сыромолотов.
Читайте полный текст интервью Олега Сыромолотова >>
Хакер - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
25 октября, 12:06
В СНГ заявили о необходимости объединить усилия в борьбе с киберугрозами
 
РоссияСШАОлег СыромолотовМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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