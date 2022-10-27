https://ria.ru/20221027/suverenitet-1827098122.html
МИД: США тщетно пытаются подорвать информационный суверенитет России
МИД: США тщетно пытаются подорвать информационный суверенитет России - РИА Новости, 27.10.2022
МИД: США тщетно пытаются подорвать информационный суверенитет России
США тщетно пытаются подорвать информационный суверенитет России, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов. РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T09:50
2022-10-27T09:50
2022-10-27T10:09
россия
сша
олег сыромолотов
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/14/1825479022_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c592e41b4e4587beb201903e4383a9b9.jpg
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. США тщетно пытаются подорвать информационный суверенитет России, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов."Российские компетентные ведомства располагают всеми возможностями для обеспечения надежной защиты информпространства нашей страны", - сказал он."Технические и программные средства непрерывно совершенствуются. Улучшаются навыки наших специалистов. Лучшее свидетельство тому – тщетность попыток США подорвать информационный суверенитет России", - добавил он."Что касается надежности отечественного цифрового потенциала, то лучшее свидетельство тому – растущий интерес к нашим разработкам за рубежом, со стороны союзников и единомышленников из развивающихся стран", - заключил Сыромолотов.Читайте полный текст интервью Олега Сыромолотова >>
https://ria.ru/20221025/sng-1826486035.html
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/14/1825479022_8:0:2739:2048_1920x0_80_0_0_da6c556b33d02180793bd8647546acec.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, олег сыромолотов, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Россия, США, Олег Сыромолотов, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
09:50 27.10.2022 (обновлено: 10:09 27.10.2022)
МИД: США тщетно пытаются подорвать информационный суверенитет России
В МИД заявили о тщетности попыток США подорвать информационный суверенитет России