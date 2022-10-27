https://ria.ru/20221027/sunak-1827364882.html

Сунак не поедет на конференцию ООН по климату из-за внутренних обязательств

Сунак не поедет на конференцию ООН по климату из-за внутренних обязательств - РИА Новости, 27.10.2022

Сунак не поедет на конференцию ООН по климату из-за внутренних обязательств

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак не поедет на конференцию ООН по изменению климата (COP27) в Египте из-за внутренних обязательств, сообщила газета... РИА Новости, 27.10.2022

2022-10-27T21:08

2022-10-27T21:08

2022-10-27T21:08

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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак не поедет на конференцию ООН по изменению климата (COP27) в Египте из-за внутренних обязательств, сообщила газета Independent со ссылкой на представителя британского правительства.27-я конференция ООН по изменению климата пройдет в Шарм-эш-Шейхе с 6 по 18 ноября."Премьер-министр не планирует посещать COP27. Это связано с другими насущными внутренними обязательствами, включая подготовку к принятию бюджета", - заявил представитель правительства.По его словам, Великобритания будет представлена на климатической конференции другими министрами, а также председателем проходившей в Глазго конференции COP26 Алоком Шармой.В понедельник Сунак был избран главой правящей Консервативной партии Великобритании, он также занял пост премьера страны. Король Карл III поручил новому премьеру сформировать новое правительство.Сунак стал уже третьим премьером Британии в этом году. В июле о намерении уйти в отставку с поста премьера заявил Борис Джонсон. Избранная в сентябре на его место Трасс была премьером лишь 44 дня до объявления о своей отставке, после того как она столкнулась с критикой из-за нового плана поддержки экономики и опасений, что для его реализации правительство увеличит размер госдолга.

https://ria.ru/20221027/rusofobiya-1827181852.html

https://ria.ru/20221026/sunak-1826955813.html

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египет

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в мире, риши сунак, алок шарма, карл iii, великобритания, египет, шарм-эш-шейх, оон