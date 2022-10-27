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К месту повреждения "Северного потока" прибыло судно оператора трубопровода - РИА Новости, 27.10.2022
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К месту повреждения "Северного потока" прибыло судно оператора трубопровода
К месту повреждения "Северного потока" прибыло судно оператора трубопровода - РИА Новости, 27.10.2022
К месту повреждения "Северного потока" прибыло судно оператора трубопровода
Специально оборудованное судно, зафрахтованное оператором "Северного потока" — компанией Nord Stream AG, прибыло к месту повреждения газопровода, сообщили в... РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T16:06
2022-10-27T17:37
северный поток
в мире
генеральная прокуратура рф
северный поток — 2
дания
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МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Специально оборудованное судно, зафрахтованное оператором "Северного потока" — компанией Nord Stream AG, прибыло к месту повреждения газопровода, сообщили в пресс-службе организации.Как уточняется, исследование места происшествия в исключительной экономической зоне Швеции должно занять от трех до пяти дней.При этом оператор "Северного потока" продолжает ждать разрешения от властей Дании для проведения работ по оценке повреждений в ее водах.Накануне на место теракта на одной из веток "Северного потока" прибыли два минно-тральных корабля ВМС Швеции. Отмечается, что армия страны решила провести собственное расследование, после того как следственные действия завершили шведские эксперты-криминалисты. Военные корабли оснащены оборудованием для подводных исследований.В середине октября собственное расследование провела федеральная полиция Германии. По информации ARD, немецкие следователи при помощи подводного дрона Вооруженных сил ФРГ смогли сделать снимки места повреждения, на которых видна восьмиметровая пробоина. Кроме того, кадры с места ЧП опубликовала шведская газета Expressen, получившая исключительное разрешение на съемку от властей страны. На видео, снятом подводным беспилотником, видны значительные повреждения газопровода. На некоторых частях трубы есть трещины, торчащие острые края, металл значительно деформирован. На морском дне заметны следы очень сильного взрыва.Двадцать шестого сентября произошли теракты сразу на двух российских экспортных газопроводах — "Северном потоке" и "Северном потоке — 2". Взрывы произошли в исключительных экономических зонах Швеции и Дании. По имеющейся информации, повреждены три из четырех ниток магистралей.В Берлине, Стокгольме и Копенгагене не исключили целенаправленную диверсию.Российская Генпрокуратура открыла дело об акте международного терроризма.Как заявил министр иностранных дел Дании Йеппе Кофод, правительство страны намерено не допустить Москву к участию в расследовании диверсии.В России, в свою очередь, подчеркивают, что без привлечения специалистов из Москвы никакое расследование нельзя будет считать достоверным и объективным.В середине октября глава "Газпрома" Алексей Миллер отмечал, что вторая нитка "Северного потока — 2" может быть повреждена, но в ней точно нет утечек газа.
https://ria.ru/20221027/gaz-1827158955.html
https://ria.ru/20221027/potok-1827151901.html
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северный поток, в мире, генеральная прокуратура рф, северный поток — 2, дания, швеция, европа
Северный поток, В мире, Генеральная прокуратура РФ, Северный поток — 2, Дания, Швеция, Европа
16:06 27.10.2022 (обновлено: 17:37 27.10.2022)
 
К месту повреждения "Северного потока" прибыло судно оператора трубопровода

К месту повреждения "Северного потока" прибыло специально оборудованное судно

© Фото : KustbevakningenМесто утечки на газопроводе "Северный поток"
Место утечки на газопроводе Северный поток - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
© Фото : Kustbevakningen
Место утечки на газопроводе "Северный поток"
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МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Специально оборудованное судно, зафрахтованное оператором "Северного потока" — компанией Nord Stream AG, прибыло к месту повреждения газопровода, сообщили в пресс-службе организации.

"После проведения калибровочных работ специалисты будут готовы в течение суток приступить к обследованию поврежденного участка", — говорится в заявлении.

Как уточняется, исследование места происшествия в исключительной экономической зоне Швеции должно занять от трех до пяти дней.
При этом оператор "Северного потока" продолжает ждать разрешения от властей Дании для проведения работ по оценке повреждений в ее водах.
Место утечки на газопроводе Северный поток 2 - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
Вчера, 12:47
Норвегия усилила проверки газопроводов после терактов на "Северных потоках"
Накануне на место теракта на одной из веток "Северного потока" прибыли два минно-тральных корабля ВМС Швеции. Отмечается, что армия страны решила провести собственное расследование, после того как следственные действия завершили шведские эксперты-криминалисты. Военные корабли оснащены оборудованием для подводных исследований.
В середине октября собственное расследование провела федеральная полиция Германии. По информации ARD, немецкие следователи при помощи подводного дрона Вооруженных сил ФРГ смогли сделать снимки места повреждения, на которых видна восьмиметровая пробоина.
Кроме того, кадры с места ЧП опубликовала шведская газета Expressen, получившая исключительное разрешение на съемку от властей страны. На видео, снятом подводным беспилотником, видны значительные повреждения газопровода. На некоторых частях трубы есть трещины, торчащие острые края, металл значительно деформирован. На морском дне заметны следы очень сильного взрыва.
Двадцать шестого сентября произошли теракты сразу на двух российских экспортных газопроводах — "Северном потоке" и "Северном потоке — 2". Взрывы произошли в исключительных экономических зонах Швеции и Дании. По имеющейся информации, повреждены три из четырех ниток магистралей.
В Берлине, Стокгольме и Копенгагене не исключили целенаправленную диверсию.
Российская Генпрокуратура открыла дело об акте международного терроризма.
Как заявил министр иностранных дел Дании Йеппе Кофод, правительство страны намерено не допустить Москву к участию в расследовании диверсии.
В России, в свою очередь, подчеркивают, что без привлечения специалистов из Москвы никакое расследование нельзя будет считать достоверным и объективным.
В середине октября глава "Газпрома" Алексей Миллер отмечал, что вторая нитка "Северного потока — 2" может быть повреждена, но в ней точно нет утечек газа.
Место утечки на газопроводе Северный поток - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
Вчера, 12:33
МИД потребовал участия России в расследовании теракта на "Северных потоках"
 
Северный потокВ миреГенеральная прокуратура РФСеверный поток — 2ДанияШвецияЕвропа
 
 
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