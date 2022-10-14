https://ria.ru/20221014/potok-1824110151.html

Полиция Германии сделала снимки пробоины на "Северном потоке", сообщили СМИ

Полиция Германии сделала снимки пробоины на "Северном потоке", сообщили СМИ - РИА Новости, 14.10.2022

Полиция Германии сделала снимки пробоины на "Северном потоке", сообщили СМИ

Немецкие следователи при помощи подводного дрона сделали снимки с места утечки на одной из ниток "Северного потока", сообщил портал немецкой новостной программы РИА Новости, 14.10.2022

2022-10-14T16:40

2022-10-14T16:40

2022-10-14T19:48

авария на "северных потоках"

северный поток

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БЕРЛИН, 14 окт — РИА Новости. Немецкие следователи при помощи подводного дрона сделали снимки с места утечки на одной из ниток "Северного потока", сообщил портал немецкой новостной программы Tagesschau телерадиокомпании ARD со ссылкой на источники из правительственных кругов.Издание напомнило, что в конце прошлой недели федеральная полиция Германии направила несколько судов, в том числе предоставленных ВМС ФРГ, для обследования и документирования масштабов разрушений на трубопроводах "Северного потока". На месте также присутствовали водолазы и эксперты по взрывчатым веществам. При этом, по данным СМИ, водолазов не смогли задействовать, так как у них нет необходимого оборудования для погружения на глубину 70 метров.При этом издание не опубликовало описываемые кадры.Уточняется, что фотографии передали генпрокурору, который несколько дней назад начал расследование из-за обвинений в "создании взрывного устройства", "антиконституционном саботаже" и на фоне "особой важности дела". Он поручил федеральной полиции и управлению уголовной полиции Германии провести дальнейшее расследование.Ранее федеральная полиция и Военно-морские силы Германии приступили к разведывательной миссии, чтобы выяснить обстоятельства взрыва на трубопроводах "Северного потока". В пятницу представитель МВД ФРГ сообщил журналистам, что работы завершены, и теперь полученные результаты изучит следственная группа. Также немецкий журнал Der Spiegel писал, что после произошедших терактов на "Северных потоках" и начавшейся разведывательной миссии бундесвера и полиции на месте событий Генеральная прокуратура ФРГ официально инициировала расследование ЧП.Теракты произошли 26 сентября сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу — "Северном потоке" и "Северном потоке — 2". Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма после повреждений "Северных потоков".Министр иностранных дел Дании Йеппе Кофод заявил о решительном настрое правительства отказать Москве в участии в расследовании произошедшей диверсии и установлении виновных.Как заявляла официальный представитель МИД России Мария Захарова, только при привлечении Москвы к расследованию терактов его можно будет считать достоверным и объективным.

https://ria.ru/20221014/gazoprovod-1824079549.html

https://ria.ru/20221014/rassledovanie-1824048109.html

https://ria.ru/20221014/khab-1824045251.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

авария на "северных потоках", северный поток, северный поток — 2, мвд германии, россия, германия, в мире, природный газ, европа