Рейтинг@Mail.ru
Полиция Германии сделала снимки пробоины на "Северном потоке", сообщили СМИ - РИА Новости, 14.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221014/potok-1824110151.html
Полиция Германии сделала снимки пробоины на "Северном потоке", сообщили СМИ
Полиция Германии сделала снимки пробоины на "Северном потоке", сообщили СМИ - РИА Новости, 14.10.2022
Полиция Германии сделала снимки пробоины на "Северном потоке", сообщили СМИ
Немецкие следователи при помощи подводного дрона сделали снимки с места утечки на одной из ниток "Северного потока", сообщил портал немецкой новостной программы РИА Новости, 14.10.2022
2022-10-14T16:40
2022-10-14T19:48
авария на "северных потоках"
северный поток
северный поток — 2
мвд германии
россия
германия
в мире
природный газ
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0b/1801742281_0:23:3063:1746_1920x0_80_0_0_87754b56124a159e315643b1772a8010.jpg
БЕРЛИН, 14 окт — РИА Новости. Немецкие следователи при помощи подводного дрона сделали снимки с места утечки на одной из ниток "Северного потока", сообщил портал немецкой новостной программы Tagesschau телерадиокомпании ARD со ссылкой на источники из правительственных кругов.Издание напомнило, что в конце прошлой недели федеральная полиция Германии направила несколько судов, в том числе предоставленных ВМС ФРГ, для обследования и документирования масштабов разрушений на трубопроводах "Северного потока". На месте также присутствовали водолазы и эксперты по взрывчатым веществам. При этом, по данным СМИ, водолазов не смогли задействовать, так как у них нет необходимого оборудования для погружения на глубину 70 метров.При этом издание не опубликовало описываемые кадры.Уточняется, что фотографии передали генпрокурору, который несколько дней назад начал расследование из-за обвинений в "создании взрывного устройства", "антиконституционном саботаже" и на фоне "особой важности дела". Он поручил федеральной полиции и управлению уголовной полиции Германии провести дальнейшее расследование.Ранее федеральная полиция и Военно-морские силы Германии приступили к разведывательной миссии, чтобы выяснить обстоятельства взрыва на трубопроводах "Северного потока". В пятницу представитель МВД ФРГ сообщил журналистам, что работы завершены, и теперь полученные результаты изучит следственная группа. Также немецкий журнал Der Spiegel писал, что после произошедших терактов на "Северных потоках" и начавшейся разведывательной миссии бундесвера и полиции на месте событий Генеральная прокуратура ФРГ официально инициировала расследование ЧП.Теракты произошли 26 сентября сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу — "Северном потоке" и "Северном потоке — 2". Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма после повреждений "Северных потоков".Министр иностранных дел Дании Йеппе Кофод заявил о решительном настрое правительства отказать Москве в участии в расследовании произошедшей диверсии и установлении виновных.Как заявляла официальный представитель МИД России Мария Захарова, только при привлечении Москвы к расследованию терактов его можно будет считать достоверным и объективным.
https://ria.ru/20221014/gazoprovod-1824079549.html
https://ria.ru/20221014/rassledovanie-1824048109.html
https://ria.ru/20221014/khab-1824045251.html
россия
германия
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0b/1801742281_334:0:3063:2047_1920x0_80_0_0_248c27e9460bbd8def7dc897231b9698.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
авария на "северных потоках", северный поток, северный поток — 2, мвд германии, россия, германия, в мире, природный газ, европа
Авария на "Северных потоках", Северный поток, Северный поток — 2, МВД Германии, Россия, Германия, В мире, Природный газ, Европа
16:40 14.10.2022 (обновлено: 19:48 14.10.2022)
 
Полиция Германии сделала снимки пробоины на "Северном потоке", сообщили СМИ

Tagesschau: полиция Германии засняла пробоину диаметром восемь метров на "Северном потоке"

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкЧасть газопровода "Северный поток" в окрестностях города Любмин
Часть газопровода Северный поток в окрестностях города Любмин - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Часть газопровода "Северный поток" в окрестностях города Любмин. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 14 окт — РИА Новости. Немецкие следователи при помощи подводного дрона сделали снимки с места утечки на одной из ниток "Северного потока", сообщил портал немецкой новостной программы Tagesschau телерадиокомпании ARD со ссылкой на источники из правительственных кругов.
Издание напомнило, что в конце прошлой недели федеральная полиция Германии направила несколько судов, в том числе предоставленных ВМС ФРГ, для обследования и документирования масштабов разрушений на трубопроводах "Северного потока". На месте также присутствовали водолазы и эксперты по взрывчатым веществам. При этом, по данным СМИ, водолазов не смогли задействовать, так как у них нет необходимого оборудования для погружения на глубину 70 метров.

"Однако следователям удалось сделать фотографии с помощью подводного дрона Вооруженных сил Германии, на которых видны масштабы разрушений. Как стало известно столичной студии ARD из правительственных кругов, на снимках видна утечка диаметром восемь метров. Это, по их словам, может быть только результатом взрыва", — отмечает портал.

При этом издание не опубликовало описываемые кадры.
Путин: одна ветка Северного потока – 2 в рабочем состоянии, но решение о ее запуске не принимается - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
Вчера, 15:41
Путин оценил перспективы запуска одной из веток "Северного потока — 2"
Уточняется, что фотографии передали генпрокурору, который несколько дней назад начал расследование из-за обвинений в "создании взрывного устройства", "антиконституционном саботаже" и на фоне "особой важности дела". Он поручил федеральной полиции и управлению уголовной полиции Германии провести дальнейшее расследование.
Ранее федеральная полиция и Военно-морские силы Германии приступили к разведывательной миссии, чтобы выяснить обстоятельства взрыва на трубопроводах "Северного потока". В пятницу представитель МВД ФРГ сообщил журналистам, что работы завершены, и теперь полученные результаты изучит следственная группа. Также немецкий журнал Der Spiegel писал, что после произошедших терактов на "Северных потоках" и начавшейся разведывательной миссии бундесвера и полиции на месте событий Генеральная прокуратура ФРГ официально инициировала расследование ЧП.
Место утечки на газопроводе Северный поток — 2 - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
Вчера, 14:39
Совместная следственная группа по ЧП на "Северных потоках" распалась
Теракты произошли 26 сентября сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу — "Северном потоке" и "Северном потоке — 2". Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма после повреждений "Северных потоков".
Министр иностранных дел Дании Йеппе Кофод заявил о решительном настрое правительства отказать Москве в участии в расследовании произошедшей диверсии и установлении виновных.
Как заявляла официальный представитель МИД России Мария Захарова, только при привлечении Москвы к расследованию терактов его можно будет считать достоверным и объективным.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
Вчера, 14:34
В Еврокомиссии прокомментировали идею Путина о газовом хабе в Турции
 
Авария на "Северных потоках"Северный потокСеверный поток — 2МВД ГерманииРоссияГерманияВ миреПриродный газЕвропа
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала