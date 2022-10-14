16:40 14.10.2022 (обновлено: 19:48 14.10.2022)
Полиция Германии сделала снимки пробоины на "Северном потоке", сообщили СМИ
Tagesschau: полиция Германии засняла пробоину диаметром восемь метров на "Северном потоке"
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкЧасть газопровода "Северный поток" в окрестностях города Любмин
Часть газопровода "Северный поток" в окрестностях города Любмин. Архивное фото
БЕРЛИН, 14 окт — РИА Новости. Немецкие следователи при помощи подводного дрона сделали снимки с места утечки на одной из ниток "Северного потока", сообщил портал немецкой новостной программы Tagesschau телерадиокомпании ARD со ссылкой на источники из правительственных кругов.
Издание напомнило, что в конце прошлой недели федеральная полиция Германии направила несколько судов, в том числе предоставленных ВМС ФРГ, для обследования и документирования масштабов разрушений на трубопроводах "Северного потока". На месте также присутствовали водолазы и эксперты по взрывчатым веществам. При этом, по данным СМИ, водолазов не смогли задействовать, так как у них нет необходимого оборудования для погружения на глубину 70 метров.
"Однако следователям удалось сделать фотографии с помощью подводного дрона Вооруженных сил Германии, на которых видны масштабы разрушений. Как стало известно столичной студии ARD из правительственных кругов, на снимках видна утечка диаметром восемь метров. Это, по их словам, может быть только результатом взрыва", — отмечает портал.
При этом издание не опубликовало описываемые кадры.
Уточняется, что фотографии передали генпрокурору, который несколько дней назад начал расследование из-за обвинений в "создании взрывного устройства", "антиконституционном саботаже" и на фоне "особой важности дела". Он поручил федеральной полиции и управлению уголовной полиции Германии провести дальнейшее расследование.
Ранее федеральная полиция и Военно-морские силы Германии приступили к разведывательной миссии, чтобы выяснить обстоятельства взрыва на трубопроводах "Северного потока". В пятницу представитель МВД ФРГ сообщил журналистам, что работы завершены, и теперь полученные результаты изучит следственная группа. Также немецкий журнал Der Spiegel писал, что после произошедших терактов на "Северных потоках" и начавшейся разведывательной миссии бундесвера и полиции на месте событий Генеральная прокуратура ФРГ официально инициировала расследование ЧП.
Теракты произошли 26 сентября сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу — "Северном потоке" и "Северном потоке — 2". Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма после повреждений "Северных потоков".
Министр иностранных дел Дании Йеппе Кофод заявил о решительном настрое правительства отказать Москве в участии в расследовании произошедшей диверсии и установлении виновных.
Как заявляла официальный представитель МИД России Мария Захарова, только при привлечении Москвы к расследованию терактов его можно будет считать достоверным и объективным.