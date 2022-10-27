Рейтинг@Mail.ru
Путин заявил, что не видит необходимости в переносе столицы России - РИА Новости, 27.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221027/stolitsa-1827328694.html
Путин заявил, что не видит необходимости в переносе столицы России
Путин заявил, что не видит необходимости в переносе столицы России - РИА Новости, 27.10.2022
Путин заявил, что не видит необходимости в переносе столицы России
Разговоры о переносе столицы в центр России есть, но в этом нет необходимости - ее уже когда-то переносили, исторически и ментально центр РФ ассоциируется с... РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T19:04
2022-10-27T20:39
россия
москва
владимир путин
сергей собянин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1b/1827313693_0:0:3016:1698_1920x0_80_0_0_0be9cf5706b1a6d5e091e5ba4a6eefc7.jpg
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Разговоры о переносе столицы в центр России есть, но в этом нет необходимости - ее уже когда-то переносили, исторически и ментально центр РФ ассоциируется с Москвой, заявил президент Владимир Путин."По поводу переноса столицы. Да, такие разговоры и у нас есть (о переносе столицы в центр России - ред.). Но у нас переносили когда-то столицу, и неоднократно было в истории российского государства... Исторически, ментально центр России ассоциируется с Москвой. И, на мой взгляд, какой-то необходимости нет", - сказал Путин на пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай".Он добавил, что есть проблемы в развитии столицы России как мегаполиса, однако под руководством мэра Сергея Собянина эти проблемы решаются "гораздо лучше, чем во многих других странах мира".
https://ria.ru/20210901/stolitsa-1748194076.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1b/1827313693_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_1372a1422f185f1d1d974d76da346fbb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, москва, владимир путин, сергей собянин
Россия, Москва, Владимир Путин, Сергей Собянин
19:04 27.10.2022 (обновлено: 20:39 27.10.2022)
 
Путин заявил, что не видит необходимости в переносе столицы России

Путин заявил об отсутствии необходимости переносить столицу из Москвы в центр России

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на заседании XIX Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай"
Президент РФ Владимир Путин на заседании XIX Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба Валдай - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин на заседании XIX Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Разговоры о переносе столицы в центр России есть, но в этом нет необходимости - ее уже когда-то переносили, исторически и ментально центр РФ ассоциируется с Москвой, заявил президент Владимир Путин.
"По поводу переноса столицы. Да, такие разговоры и у нас есть (о переносе столицы в центр России - ред.). Но у нас переносили когда-то столицу, и неоднократно было в истории российского государства... Исторически, ментально центр России ассоциируется с Москвой. И, на мой взгляд, какой-то необходимости нет", - сказал Путин на пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай".
Он добавил, что есть проблемы в развитии столицы России как мегаполиса, однако под руководством мэра Сергея Собянина эти проблемы решаются "гораздо лучше, чем во многих других странах мира".
Игорь Шувалов на заседании Совета Межбанковского объединения ШОС в Москве - РИА Новости, 1920, 01.09.2021
1 сентября 2021, 16:37
Шувалов прокомментировал идею переноса столицы из Москвы
 
РоссияМоскваВладимир ПутинСергей Собянин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала