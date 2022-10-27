https://ria.ru/20221027/stolitsa-1827328694.html
Путин заявил, что не видит необходимости в переносе столицы России
Путин заявил, что не видит необходимости в переносе столицы России - РИА Новости, 27.10.2022
Путин заявил, что не видит необходимости в переносе столицы России
Разговоры о переносе столицы в центр России есть, но в этом нет необходимости - ее уже когда-то переносили, исторически и ментально центр РФ ассоциируется с... РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T19:04
2022-10-27T19:04
2022-10-27T20:39
россия
москва
владимир путин
сергей собянин
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Разговоры о переносе столицы в центр России есть, но в этом нет необходимости - ее уже когда-то переносили, исторически и ментально центр РФ ассоциируется с Москвой, заявил президент Владимир Путин."По поводу переноса столицы. Да, такие разговоры и у нас есть (о переносе столицы в центр России - ред.). Но у нас переносили когда-то столицу, и неоднократно было в истории российского государства... Исторически, ментально центр России ассоциируется с Москвой. И, на мой взгляд, какой-то необходимости нет", - сказал Путин на пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай".Он добавил, что есть проблемы в развитии столицы России как мегаполиса, однако под руководством мэра Сергея Собянина эти проблемы решаются "гораздо лучше, чем во многих других странах мира".
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россия, москва, владимир путин, сергей собянин
Россия, Москва, Владимир Путин, Сергей Собянин
19:04 27.10.2022 (обновлено: 20:39 27.10.2022)
Путин заявил, что не видит необходимости в переносе столицы России
Путин заявил об отсутствии необходимости переносить столицу из Москвы в центр России