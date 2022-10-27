13:46 27.10.2022 (обновлено: 15:31 27.10.2022)
Американская конгрессвумен во время дебатов "поддержала" Россию
Сенатор США Векстон во время дебатов оговорилась и призвала поддерживать Россию
© AP Photo / Wong Maye-EЛюди идут мимо флага США в Нью-Йорке
© AP Photo / Wong Maye-E
Люди идут мимо флага США в Нью-Йорке. Архивное фото
МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Конгрессвумен США Дженнифер Векстон оговорилась во время речи в поддержку Украины на дебатах.
"Мы должны выступить против Путина. Мы должны поддержать наших российских… украинских союзников. Это то, что касается всех нас. Российские неспровоцированные… не… не…", — заявила сенатор, и продолжила повторять "не" на протяжении почти десяти секунд.
Многие пользователи Twitter уже успели прокомментировать ее оговорку.
"Еще один демократ с шокирующе нестабильными проблемами в речи и мышлении", — твитнула Marina Medvin.
"Дженнифер запуталась и не может понять, какие слова использовать: Россия или Украина, левое или правое, иранский или украинский, и все за 30 секунд речи", — отметил LoudounCountyMoms.
"Дженнифер Векстон как будто бы испытала несколько инсультов сразу во время дебатов, замирая на словах и смотря на потолок для восстановления работоспособности", — написал NOVA Campaigns.
Демократ Дженнифер Векстон приняла участие в дебатах с кандидатом от партии республиканцев Хунгом Као на фоне предстоящих выборов в конгресс.
В ноябре в США состоятся промежуточные выборы, по итогам которых будет сформирован новый состав палаты представителей и треть сената. Республиканцы и демократы пытаются привлечь избирателей с помощью различных предвыборных программ, но далеко не все из них получают одобрение граждан из-за глобального кризиса и нестабильной экономической обстановки.
Выборы президента назначены на 2024 год.