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Американская конгрессвумен во время дебатов "поддержала" Россию

Американская конгрессвумен во время дебатов "поддержала" Россию - РИА Новости, 27.10.2022

Американская конгрессвумен во время дебатов "поддержала" Россию

Конгрессвумен США Дженнифер Векстон оговорилась во время речи в поддержку Украины на дебатах. РИА Новости, 27.10.2022

2022-10-27T13:46

2022-10-27T13:46

2022-10-27T15:31

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МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Конгрессвумен США Дженнифер Векстон оговорилась во время речи в поддержку Украины на дебатах."Мы должны выступить против Путина. Мы должны поддержать наших российских… украинских союзников. Это то, что касается всех нас. Российские неспровоцированные… не… не…", — заявила сенатор, и продолжила повторять "не" на протяжении почти десяти секунд.Многие пользователи Twitter уже успели прокомментировать ее оговорку."Еще один демократ с шокирующе нестабильными проблемами в речи и мышлении", — твитнула Marina Medvin."Дженнифер запуталась и не может понять, какие слова использовать: Россия или Украина, левое или правое, иранский или украинский, и все за 30 секунд речи", — отметил LoudounCountyMoms."Дженнифер Векстон как будто бы испытала несколько инсультов сразу во время дебатов, замирая на словах и смотря на потолок для восстановления работоспособности", — написал NOVA Campaigns.Демократ Дженнифер Векстон приняла участие в дебатах с кандидатом от партии республиканцев Хунгом Као на фоне предстоящих выборов в конгресс.В ноябре в США состоятся промежуточные выборы, по итогам которых будет сформирован новый состав палаты представителей и треть сената. Республиканцы и демократы пытаются привлечь избирателей с помощью различных предвыборных программ, но далеко не все из них получают одобрение граждан из-за глобального кризиса и нестабильной экономической обстановки.Выборы президента назначены на 2024 год.

https://ria.ru/20221027/nordstrim-1827157502.html

https://ria.ru/20221027/zelenskiy-1827161062.html

https://ria.ru/20221023/opros-1826132226.html

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