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"Вы хотите ядерной войны?" Американец сорвал выступление сенатора - РИА Новости, 27.10.2022
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"Вы хотите ядерной войны?" Американец сорвал выступление сенатора
"Вы хотите ядерной войны?" Американец сорвал выступление сенатора - РИА Новости, 27.10.2022
"Вы хотите ядерной войны?" Американец сорвал выступление сенатора
Американского сенатора Элизабет Уоррен прервали во время выступления и обвинили в спонсировании ядерной войны, передает Forbes Breaking News. РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T11:05
2022-10-27T14:29
в мире
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МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Американского сенатора Элизабет Уоррен прервали во время выступления и обвинили в спонсировании ядерной войны, передает Forbes Breaking News.Сенатор произносила речь, посвященную аннулированию студенческих долгов, когда один из слушателей обрушился на нее с обвинениями."Сенатор, вы должны прекратить спонсирование зараженного нацизмом украинского режима, вы приведете нас к ядерной войне. Вы получили эти миллиарды, которые можно было бы использовать, чтобы сделать много хорошего здесь, в США, вместо того чтобы финансировать нацистов на Украине. Они делают "грязную бомбу", чтобы взорвать ее и обвинить Россию", — сказал он.По словам мужчины, он находится там для того, "чтобы спасти миллиарды жизней и чтобы не было ядерной войны".Сенатор не ответила и попросила его уйти, но тот отказался."Нет. Ядерная война… Мои налоги идут на ее спонсирование, потому что конгресс и сенат финансируют нацистов на Украине. Вы хотите ядерной войны? Ядерная война аннулирует ваши долги и вашу жизнь. Я отправлял письма, я посылал электронные письма, я звонил и сенаторам, и конгрессменам. Они отказались отвечать. Мы приближаемся к ядерной войне из-за идиотских политиков. Они должны остановить это. Ядерная война — вот что важно на самом деле", — заключил мужчина, после чего его вывели из зала.Однако его мысль закончил еще один избиратель."Все это (аннулирование долгов. — Прим. ред.) неважно, ведь если начнется ядерная война, мы все погибнем", — сказал он.На фоне российской спецоперации на Украине США и их союзники по НАТО поддерживают Киев поставками оружия, стоимость программ составляет десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
https://radiosputnik.ria.ru/20221026/1827008657.html
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в мире, элизабет уоррен, сша, украина, киев, нато, forbes
В мире, Элизабет Уоррен, США, Украина, Киев, НАТО, Forbes
11:05 27.10.2022 (обновлено: 14:29 27.10.2022)
 
"Вы хотите ядерной войны?" Американец сорвал выступление сенатора

Сенатора США Элизабет Уоррен во время выступления обвинили в спонсировании ядерной войны

CC0 / National Nuclear Security Administration / Nevada Site Office / Термоядерный взрыв
Термоядерный взрыв - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
CC0 / National Nuclear Security Administration / Nevada Site Office /
Термоядерный взрыв
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МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Американского сенатора Элизабет Уоррен прервали во время выступления и обвинили в спонсировании ядерной войны, передает Forbes Breaking News.
Сенатор произносила речь, посвященную аннулированию студенческих долгов, когда один из слушателей обрушился на нее с обвинениями.
"Сенатор, вы должны прекратить спонсирование зараженного нацизмом украинского режима, вы приведете нас к ядерной войне. Вы получили эти миллиарды, которые можно было бы использовать, чтобы сделать много хорошего здесь, в США, вместо того чтобы финансировать нацистов на Украине. Они делают "грязную бомбу", чтобы взорвать ее и обвинить Россию", — сказал он.
По словам мужчины, он находится там для того, "чтобы спасти миллиарды жизней и чтобы не было ядерной войны".
Сенатор не ответила и попросила его уйти, но тот отказался.
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"Нет. Ядерная война… Мои налоги идут на ее спонсирование, потому что конгресс и сенат финансируют нацистов на Украине. Вы хотите ядерной войны? Ядерная война аннулирует ваши долги и вашу жизнь. Я отправлял письма, я посылал электронные письма, я звонил и сенаторам, и конгрессменам. Они отказались отвечать. Мы приближаемся к ядерной войне из-за идиотских политиков. Они должны остановить это. Ядерная война — вот что важно на самом деле", — заключил мужчина, после чего его вывели из зала.
Однако его мысль закончил еще один избиратель.
"Все это (аннулирование долгов. — Прим. ред.) неважно, ведь если начнется ядерная война, мы все погибнем", — сказал он.
На фоне российской спецоперации на Украине США и их союзники по НАТО поддерживают Киев поставками оружия, стоимость программ составляет десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
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