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Сечин: энергетическая политика Байдена решает только предвыборные задачи - РИА Новости, 27.10.2022
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Сечин: энергетическая политика Байдена решает только предвыборные задачи
Сечин: энергетическая политика Байдена решает только предвыборные задачи - РИА Новости, 27.10.2022
Сечин: энергетическая политика Байдена решает только предвыборные задачи
Энергетическая политика администрации президента США Джо Байдена сегодня решает исключительно предвыборные задачи с горизонтом планирования в две недели, заявил РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T10:27
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в мире
джо байден
игорь сечин
сша
баку
роснефть
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БАКУ, 27 окт - РИА Новости. Энергетическая политика администрации президента США Джо Байдена сегодня решает исключительно предвыборные задачи с горизонтом планирования в две недели, заявил глава "Роснефти" Игорь Сечин в ходе выступления на Веронском Евразийском экономическом форуме в Баку."Сегодня энергетическая политика администрации Байдена решает исключительно предвыборные задачи с горизонтом планирования в две недели", - сказал он, отметив, что выборы в Конгресс США пройдут 8 ноября.
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в мире, джо байден, игорь сечин, сша, баку, роснефть
В мире, Джо Байден, Игорь Сечин, США, Баку, Роснефть
10:27 27.10.2022
 
Сечин: энергетическая политика Байдена решает только предвыборные задачи

Сечин: энергетическая политика администрации Байдена решает только предвыборные задачи

© AP Photo / Susan WalshПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
© AP Photo / Susan Walsh
Президент США Джо Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
БАКУ, 27 окт - РИА Новости. Энергетическая политика администрации президента США Джо Байдена сегодня решает исключительно предвыборные задачи с горизонтом планирования в две недели, заявил глава "Роснефти" Игорь Сечин в ходе выступления на Веронском Евразийском экономическом форуме в Баку.
"Сегодня энергетическая политика администрации Байдена решает исключительно предвыборные задачи с горизонтом планирования в две недели", - сказал он, отметив, что выборы в Конгресс США пройдут 8 ноября.
Нефтяные качалки - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
Вчера, 00:13
США хотят пересмотреть условия потолка цен на российскую нефть, пишет CМИ
 
В миреДжо БайденИгорь СечинСШАБакуРоснефть
 
 
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