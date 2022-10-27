https://ria.ru/20221027/ssha-1827105934.html
Сечин: энергетическая политика Байдена решает только предвыборные задачи
Сечин: энергетическая политика Байдена решает только предвыборные задачи - РИА Новости, 27.10.2022
Сечин: энергетическая политика Байдена решает только предвыборные задачи
Энергетическая политика администрации президента США Джо Байдена сегодня решает исключительно предвыборные задачи с горизонтом планирования в две недели, заявил РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T10:27
2022-10-27T10:27
2022-10-27T10:27
в мире
джо байден
игорь сечин
сша
баку
роснефть
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/14/1825477890_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_917b8d46a708227406b32e18f0c0b851.jpg
БАКУ, 27 окт - РИА Новости. Энергетическая политика администрации президента США Джо Байдена сегодня решает исключительно предвыборные задачи с горизонтом планирования в две недели, заявил глава "Роснефти" Игорь Сечин в ходе выступления на Веронском Евразийском экономическом форуме в Баку."Сегодня энергетическая политика администрации Байдена решает исключительно предвыборные задачи с горизонтом планирования в две недели", - сказал он, отметив, что выборы в Конгресс США пройдут 8 ноября.
https://ria.ru/20221027/neft-1827066165.html
сша
баку
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/14/1825477890_216:0:2947:2048_1920x0_80_0_0_9ce947a3b63fcc057c221e4027dca1e8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, джо байден, игорь сечин, сша, баку, роснефть
В мире, Джо Байден, Игорь Сечин, США, Баку, Роснефть
Сечин: энергетическая политика Байдена решает только предвыборные задачи
Сечин: энергетическая политика администрации Байдена решает только предвыборные задачи