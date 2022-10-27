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Сечин: энергетическая политика Байдена решает только предвыборные задачи

Сечин: энергетическая политика Байдена решает только предвыборные задачи - РИА Новости, 27.10.2022

Сечин: энергетическая политика Байдена решает только предвыборные задачи

Энергетическая политика администрации президента США Джо Байдена сегодня решает исключительно предвыборные задачи с горизонтом планирования в две недели, заявил РИА Новости, 27.10.2022

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в мире

джо байден

игорь сечин

сша

баку

роснефть

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БАКУ, 27 окт - РИА Новости. Энергетическая политика администрации президента США Джо Байдена сегодня решает исключительно предвыборные задачи с горизонтом планирования в две недели, заявил глава "Роснефти" Игорь Сечин в ходе выступления на Веронском Евразийском экономическом форуме в Баку."Сегодня энергетическая политика администрации Байдена решает исключительно предвыборные задачи с горизонтом планирования в две недели", - сказал он, отметив, что выборы в Конгресс США пройдут 8 ноября.

https://ria.ru/20221027/neft-1827066165.html

сша

баку

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в мире, джо байден, игорь сечин, сша, баку, роснефть