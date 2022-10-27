https://ria.ru/20221027/ssha-1827099843.html
США вынуждены бороться за свою гегемонию любой ценой, заявил Сечин
США вынуждены бороться за свою гегемонию любой ценой, заявил Сечин - РИА Новости, 27.10.2022
США вынуждены бороться за свою гегемонию любой ценой, заявил Сечин
США вынуждены бороться за свою гегемонию любой ценой, ее потеря означает невозможность воспроизводства себя как страны, заявил глава "Роснефти" Игорь Сечин на... РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T10:03
2022-10-27T10:03
2022-10-27T20:59
сша
в мире
цены на нефть
игорь сечин
роснефть
баку
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БАКУ, 27 окт - РИА Новости. США вынуждены бороться за свою гегемонию любой ценой, ее потеря означает невозможность воспроизводства себя как страны, заявил глава "Роснефти" Игорь Сечин на Веронском Евразийском экономическом форуме в Баку."Соединенные Штаты вынуждены бороться за сохранение своей гегемонии любой ценой и не могут позволить себе уступить в этой борьбе, потому что утрата гегемонии - финансовой, военной, политической и экономической означает для них невозможность воспроизводства себя как страны, экономики и политической системы", - заявил он.Сечин выступает с докладом "Всемирный потоп на энергорынке. Второе похищение Европы", в качестве его иллюстрации он выбрал картину русского художника Валентина Серова "Похищение Европы".Глава "Роснефти" подчеркнул, что ни пандемия, ни украинский кризис, ни проблемы энергетики и экономики в целом не являются капитальной причиной происходящих в мире тектонических изменений - "объективного процесса смены глобального регулятора, гегемона, самовольно назначившего себя таковым, самостоятельно выдумывающего правила для всего остального мира и произвольно меняющего их, как только они становятся ему невыгодными".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, в мире, цены на нефть, игорь сечин, роснефть, баку
США, В мире, Цены на нефть, Игорь Сечин, Роснефть, Баку
10:03 27.10.2022 (обновлено: 20:59 27.10.2022)
США вынуждены бороться за свою гегемонию любой ценой, заявил Сечин
Сечин: потеря США гегемонии будет означать невозможность воспроизводства себя как страны
БАКУ, 27 окт - РИА Новости. США вынуждены бороться за свою гегемонию любой ценой, ее потеря означает невозможность воспроизводства себя как страны, заявил глава "Роснефти" Игорь Сечин на Веронском Евразийском экономическом форуме в Баку.
"Соединенные Штаты вынуждены бороться за сохранение своей гегемонии любой ценой и не могут позволить себе уступить в этой борьбе, потому что утрата гегемонии - финансовой, военной, политической и экономической означает для них невозможность воспроизводства себя как страны, экономики и политической системы", - заявил он.
Сечин выступает с докладом "Всемирный потоп на энергорынке. Второе похищение Европы", в качестве его иллюстрации он выбрал картину русского художника Валентина Серова
"Похищение Европы".
Глава "Роснефти" подчеркнул, что ни пандемия, ни украинский кризис, ни проблемы энергетики и экономики в целом не являются капитальной причиной происходящих в мире тектонических изменений - "объективного процесса смены глобального регулятора, гегемона, самовольно назначившего себя таковым, самостоятельно выдумывающего правила для всего остального мира и произвольно меняющего их, как только они становятся ему невыгодными".