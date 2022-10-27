https://ria.ru/20221027/ssha-1827099843.html

США вынуждены бороться за свою гегемонию любой ценой, заявил Сечин

США вынуждены бороться за свою гегемонию любой ценой, заявил Сечин - РИА Новости, 27.10.2022

США вынуждены бороться за свою гегемонию любой ценой, заявил Сечин

США вынуждены бороться за свою гегемонию любой ценой, ее потеря означает невозможность воспроизводства себя как страны, заявил глава "Роснефти" Игорь Сечин на... РИА Новости, 27.10.2022

2022-10-27T10:03

2022-10-27T10:03

2022-10-27T20:59

сша

в мире

цены на нефть

игорь сечин

роснефть

баку

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БАКУ, 27 окт - РИА Новости. США вынуждены бороться за свою гегемонию любой ценой, ее потеря означает невозможность воспроизводства себя как страны, заявил глава "Роснефти" Игорь Сечин на Веронском Евразийском экономическом форуме в Баку."Соединенные Штаты вынуждены бороться за сохранение своей гегемонии любой ценой и не могут позволить себе уступить в этой борьбе, потому что утрата гегемонии - финансовой, военной, политической и экономической означает для них невозможность воспроизводства себя как страны, экономики и политической системы", - заявил он.Сечин выступает с докладом "Всемирный потоп на энергорынке. Второе похищение Европы", в качестве его иллюстрации он выбрал картину русского художника Валентина Серова "Похищение Европы".Глава "Роснефти" подчеркнул, что ни пандемия, ни украинский кризис, ни проблемы энергетики и экономики в целом не являются капитальной причиной происходящих в мире тектонических изменений - "объективного процесса смены глобального регулятора, гегемона, самовольно назначившего себя таковым, самостоятельно выдумывающего правила для всего остального мира и произвольно меняющего их, как только они становятся ему невыгодными".

https://ria.ru/20221022/ssha-1825082147.html

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баку

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

сша, в мире, цены на нефть, игорь сечин, роснефть, баку