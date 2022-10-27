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Ленобласть и Студсоюз будут совместно развивать спорт в регионе - РИА Новости, 27.10.2022
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Ленинградская область
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Ленобласть и Студсоюз будут совместно развивать спорт в регионе
Ленобласть и Студсоюз будут совместно развивать спорт в регионе - РИА Новости, 27.10.2022
Ленобласть и Студсоюз будут совместно развивать спорт в регионе
Власти Ленинградской области и Российский студенческий спортивный союз будут совместно развивать спорт на территории региона, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T12:42
2022-10-27T12:42
ленинградская область
александр дрозденко
сергей сейранов
ленинградская область
российский студенческий спортивный союз
общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 окт — РИА Новости. Власти Ленинградской области и Российский студенческий спортивный союз будут совместно развивать спорт на территории региона, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.По его словам, соглашение о сотрудничестве подписали губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и президент Общероссийской общественной организации "Российский студенческий спортивный союз" Сергей Сейранов. Цель соглашения — содействовать вовлечению студентов в занятия физкультурой и спортом, совершенствование физкультурной и спортивной работы в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования, а также студенческого спорта в Ленинградской области, патриотическое воспитание студентов и их социализация в обществе."Физкультура и спорт — один из приоритетов национального проекта "Демография". Наша задача — к 2030 году привлечь не менее 70% жителей Ленинградской области к регулярным занятиям спортом и улучшить здоровье наших граждан. Студенческий спорт делает людей активными, а студенты на своём примере показывают, что спорт — это интересно. Наша система поддержки регионального спорта направлена на работу с учебными заведениями и создание спортивной инфраструктуры. Между клубами и ВУЗами регулярно проходят соревнования. Сегодня мы стараемся синхронизировать развитие школьного и студенческого спорта. Подписание соглашения — это новый этап для развития спорта и его популяризации в студенческой среде", — сказал глава региона.Как уточнили в пресс-службе областной администрации, в настоящее время на базе Ленинградского государственного университета имени Пушкина и Государственного института экономики, финансов, права и технологий созданы спортивные клубы, студенты которых регулярно защищают честь Ленинградской области на российской и международной спортивных аренах.
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александр дрозденко, сергей сейранов, ленинградская область, российский студенческий спортивный союз, общество
Ленинградская область , Александр Дрозденко, Сергей Сейранов, Ленинградская область, Российский студенческий спортивный союз, Общество
12:42 27.10.2022
 

Ленобласть и Студсоюз будут совместно развивать спорт в регионе

© Фото : пресс-служба правительства Ленинградской областиГубернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и президент Общероссийской общественной организации "Российский студенческий спортивный союз" Сергей Сейранов после подписания соглашения
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и президент Общероссийской общественной организации Российский студенческий спортивный союз Сергей Сейранов после подписания соглашения - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
© Фото : пресс-служба правительства Ленинградской области
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и президент Общероссийской общественной организации "Российский студенческий спортивный союз" Сергей Сейранов после подписания соглашения
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 окт — РИА Новости. Власти Ленинградской области и Российский студенческий спортивный союз будут совместно развивать спорт на территории региона, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.
По его словам, соглашение о сотрудничестве подписали губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и президент Общероссийской общественной организации "Российский студенческий спортивный союз" Сергей Сейранов. Цель соглашения — содействовать вовлечению студентов в занятия физкультурой и спортом, совершенствование физкультурной и спортивной работы в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования, а также студенческого спорта в Ленинградской области, патриотическое воспитание студентов и их социализация в обществе.
"Физкультура и спорт — один из приоритетов национального проекта "Демография". Наша задача — к 2030 году привлечь не менее 70% жителей Ленинградской области к регулярным занятиям спортом и улучшить здоровье наших граждан. Студенческий спорт делает людей активными, а студенты на своём примере показывают, что спорт — это интересно. Наша система поддержки регионального спорта направлена на работу с учебными заведениями и создание спортивной инфраструктуры. Между клубами и ВУЗами регулярно проходят соревнования. Сегодня мы стараемся синхронизировать развитие школьного и студенческого спорта. Подписание соглашения — это новый этап для развития спорта и его популяризации в студенческой среде", — сказал глава региона.
Как уточнили в пресс-службе областной администрации, в настоящее время на базе Ленинградского государственного университета имени Пушкина и Государственного института экономики, финансов, права и технологий созданы спортивные клубы, студенты которых регулярно защищают честь Ленинградской области на российской и международной спортивных аренах.
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Ленинградская областьАлександр ДрозденкоСергей СейрановЛенинградская областьРоссийский студенческий спортивный союзОбщество
 
 
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