https://ria.ru/20221027/soglashenie-1827157078.html
Ленобласть и Студсоюз будут совместно развивать спорт в регионе
Ленобласть и Студсоюз будут совместно развивать спорт в регионе - РИА Новости, 27.10.2022
Ленобласть и Студсоюз будут совместно развивать спорт в регионе
Власти Ленинградской области и Российский студенческий спортивный союз будут совместно развивать спорт на территории региона, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T12:42
2022-10-27T12:42
2022-10-27T12:42
ленинградская область
александр дрозденко
сергей сейранов
ленинградская область
российский студенческий спортивный союз
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1b/1827154251_0:77:738:492_1920x0_80_0_0_dcc81223dd6f2a5646a17365a3beb1c7.png
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 окт — РИА Новости. Власти Ленинградской области и Российский студенческий спортивный союз будут совместно развивать спорт на территории региона, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.По его словам, соглашение о сотрудничестве подписали губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и президент Общероссийской общественной организации "Российский студенческий спортивный союз" Сергей Сейранов. Цель соглашения — содействовать вовлечению студентов в занятия физкультурой и спортом, совершенствование физкультурной и спортивной работы в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования, а также студенческого спорта в Ленинградской области, патриотическое воспитание студентов и их социализация в обществе."Физкультура и спорт — один из приоритетов национального проекта "Демография". Наша задача — к 2030 году привлечь не менее 70% жителей Ленинградской области к регулярным занятиям спортом и улучшить здоровье наших граждан. Студенческий спорт делает людей активными, а студенты на своём примере показывают, что спорт — это интересно. Наша система поддержки регионального спорта направлена на работу с учебными заведениями и создание спортивной инфраструктуры. Между клубами и ВУЗами регулярно проходят соревнования. Сегодня мы стараемся синхронизировать развитие школьного и студенческого спорта. Подписание соглашения — это новый этап для развития спорта и его популяризации в студенческой среде", — сказал глава региона.Как уточнили в пресс-службе областной администрации, в настоящее время на базе Ленинградского государственного университета имени Пушкина и Государственного института экономики, финансов, права и технологий созданы спортивные клубы, студенты которых регулярно защищают честь Ленинградской области на российской и международной спортивных аренах.
https://ria.ru/20221007/obedinenie-1822291310.html
ленинградская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1b/1827154251_1:0:657:492_1920x0_80_0_0_653e9ff34b44aac14188d7457cbcdfd5.png
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр дрозденко, сергей сейранов, ленинградская область, российский студенческий спортивный союз, общество
Ленинградская область , Александр Дрозденко, Сергей Сейранов, Ленинградская область, Российский студенческий спортивный союз, Общество
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 окт — РИА Новости. Власти Ленинградской области и Российский студенческий спортивный союз будут совместно развивать спорт на территории региона, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.
По его словам, соглашение о сотрудничестве подписали губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
и президент Общероссийской общественной организации "Российский студенческий спортивный союз" Сергей Сейранов
. Цель соглашения — содействовать вовлечению студентов в занятия физкультурой и спортом, совершенствование физкультурной и спортивной работы в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования, а также студенческого спорта в Ленинградской области, патриотическое воспитание студентов и их социализация в обществе.
"Физкультура и спорт — один из приоритетов национального проекта "Демография". Наша задача — к 2030 году привлечь не менее 70% жителей Ленинградской области к регулярным занятиям спортом и улучшить здоровье наших граждан. Студенческий спорт делает людей активными, а студенты на своём примере показывают, что спорт — это интересно. Наша система поддержки регионального спорта направлена на работу с учебными заведениями и создание спортивной инфраструктуры. Между клубами и ВУЗами регулярно проходят соревнования. Сегодня мы стараемся синхронизировать развитие школьного и студенческого спорта. Подписание соглашения — это новый этап для развития спорта и его популяризации в студенческой среде", — сказал глава региона.
Как уточнили в пресс-службе областной администрации, в настоящее время на базе Ленинградского государственного университета имени Пушкина и Государственного института экономики, финансов, права и технологий созданы спортивные клубы, студенты которых регулярно защищают честь Ленинградской области на российской и международной спортивных аренах.