https://ria.ru/20221027/soglashenie-1827157078.html

Ленобласть и Студсоюз будут совместно развивать спорт в регионе

Ленобласть и Студсоюз будут совместно развивать спорт в регионе - РИА Новости, 27.10.2022

Ленобласть и Студсоюз будут совместно развивать спорт в регионе

Власти Ленинградской области и Российский студенческий спортивный союз будут совместно развивать спорт на территории региона, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 27.10.2022

2022-10-27T12:42

2022-10-27T12:42

2022-10-27T12:42

ленинградская область

александр дрозденко

сергей сейранов

ленинградская область

российский студенческий спортивный союз

общество

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 окт — РИА Новости. Власти Ленинградской области и Российский студенческий спортивный союз будут совместно развивать спорт на территории региона, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.По его словам, соглашение о сотрудничестве подписали губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и президент Общероссийской общественной организации "Российский студенческий спортивный союз" Сергей Сейранов. Цель соглашения — содействовать вовлечению студентов в занятия физкультурой и спортом, совершенствование физкультурной и спортивной работы в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования, а также студенческого спорта в Ленинградской области, патриотическое воспитание студентов и их социализация в обществе."Физкультура и спорт — один из приоритетов национального проекта "Демография". Наша задача — к 2030 году привлечь не менее 70% жителей Ленинградской области к регулярным занятиям спортом и улучшить здоровье наших граждан. Студенческий спорт делает людей активными, а студенты на своём примере показывают, что спорт — это интересно. Наша система поддержки регионального спорта направлена на работу с учебными заведениями и создание спортивной инфраструктуры. Между клубами и ВУЗами регулярно проходят соревнования. Сегодня мы стараемся синхронизировать развитие школьного и студенческого спорта. Подписание соглашения — это новый этап для развития спорта и его популяризации в студенческой среде", — сказал глава региона.Как уточнили в пресс-службе областной администрации, в настоящее время на базе Ленинградского государственного университета имени Пушкина и Государственного института экономики, финансов, права и технологий созданы спортивные клубы, студенты которых регулярно защищают честь Ленинградской области на российской и международной спортивных аренах.

https://ria.ru/20221007/obedinenie-1822291310.html

ленинградская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

александр дрозденко, сергей сейранов, ленинградская область, российский студенческий спортивный союз, общество