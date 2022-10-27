https://ria.ru/20221027/sobchak-1827036035.html

Бегство Собчак как символ окончательного краха либеральной элиты

Бегство Собчак как символ окончательного краха либеральной элиты - РИА Новости, 27.10.2022

Бегство Собчак как символ окончательного краха либеральной элиты

Ксения Собчак сбежала из России накануне обысков в ее доме — ее коммерческого директора в понедельник задержали по делу о вымогательстве (за так называемые... РИА Новости, 27.10.2022

2022-10-27T08:00

2022-10-27T08:00

2022-10-27T08:09

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ксения собчак

владимир путин

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Ксения Собчак сбежала из России накануне обысков в ее доме — ее коммерческого директора в понедельник задержали по делу о вымогательстве (за так называемые блоки на негатив в телеграм-каналах, то есть требование денег за непубликацию компромата). Саму Собчак тоже могли привлечь к делу (источники в силовых структурах говорят о статусе подозреваемой), и во вторник в ее доме прошли обыски. Но "блондинка в шоколаде" накануне покинула страну — уехала через Белоруссию в Литву.Хотя Собчак, конечно, не стали бы арестовывать — ей грозила подписка о невыезде, — ее бегство неудивительно: в этом году мы видели уже множество "релокаций" знаменитостей, 99,9 процента из которых не грозило вообще ничего. Но Собчак сама по себе — главный символ совершенно определенной прослойки нашего общества, той самой "либеральной элиты", которая считала себя лучшими людьми, любила поучать народ и ругать власти. Будучи при этом — в глазах обывателей — частью этой самой власти.Неважно, что Собчак не была частью власти — она была частью элиты (хотя бы в качестве одного из самых популярных блогеров, то есть человека, обладавшего огромным информационным влиянием), а для большинства людей "власть" и "элита" — практически синонимы. За счет происхождения Собчак (как дочки бывшего начальника Владимира Путина в мэрии Петербурга) она воспринималась как "власть", а ее медийная и публичная активность как "знаменитости из телевизора" делали ее "элитой".Собчак изначально сделала на это ставку в своей карьере: начав как скандальная и хамоватая телеведущая, она вскоре захотела стать политической фигурой. Еще десять лет назад она выступала на Болотной, а потом даже выдвигалась в президенты, набрав 1,6 процента. Хотя радикальные антипутинцы не считали ее своей, она упорно пыталась стать лицом "свободного поколения" и "либеральной альтернативы авторитаризму".Но в итоге стала символом пошлости и неадекватности отечественных "западников", то есть тех сил в российской элите, которые пытались если не повернуть время вспять (то есть вернуть "святые девяностые"), то хотя бы "остановить мгновение", удержать захваченные высоты — в экономике, идеологии, образовании, культуре. Они уже давно были обречены на поражение: Россия вышла из-под их контроля и неумолимо разворачивалась на собственный путь. Но они, как и любая паразитирующая на народном организме общность, все еще надеялись удержаться, цеплялись за так не любимую ими, но кормящую их страну.Февраль лишил их будущего, сильно ускорив те процессы, которые без начала спецоперации шли бы еще долго. Испытания военного времени приведут к оздоровлению, очищению нашей внутренней жизни — и духовной, и материальной. Презирающим собственный народ — а Собчак неоднократно демонстрировала свое отношение к людям, причем делала это явно не от большого ума, — невозможно будет перестроиться и приспособиться к новым временам. Высокомерие, чувство собственного превосходства, презрение к народу — все это базовые ценности той прослойки, символом которой стала Собчак. Причем оснований для подобного "избранничества" у них ноль — как в силу личных качеств, так и по причине дремучего невежества в русской истории и культуре, в понимании нашего народа. Собственно говоря, именно это невежество и позволяло им с таким апломбом "нести культуру в массы", то есть пытаться приучить народ к совершенно чуждым тому "ценностям".Закомплексованная, жадная и наглая, несчастная в личной жизни и духовно нищая — такое впечатление у меня от Собчак. Очень знаменитая и богатая, влиятельная и умная — такой казалась она сама себе. Такой ее воспринимали и некоторые наши сограждане, часть из которых сбежала в этом году из страны. Теперь за границей они ищут себе второй дом, мечтая при этом вернутся в побежденную Россию. Побежденную не ими, а Западом, но при их активном содействии и участии.Но судьба уготовила им другой сценарий — они сделают новый "Дом-2", чтобы собраться в круг и обсудить, кто из них больше любит Россию и сможет спасти ее. Но в итоге перессорятся, обматерят и подставят друг друга — и так будет продолжаться бесконечно, сезон за сезоном. Слава Богу, что теперь это паноптикум будет идти не в нашем эфире и не за наш счет. И никак не сможет повлиять на наше будущее.

https://ria.ru/20221026/sobchak-1827011309.html

https://ria.ru/20221026/sobchak-1827032672.html

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авторы, ксения собчак, владимир путин, россия, белоруссия, литва