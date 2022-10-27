https://ria.ru/20221027/sechin-1827102713.html

Введения потолка цен станет покушением на основы рынка, заявил Сечин

Введения потолка цен станет покушением на основы рынка, заявил Сечин - РИА Новости, 27.10.2022

Введения потолка цен станет покушением на основы рынка, заявил Сечин

Идея установить лимит цен на нефть и газ подрывает основы рынка, заявил глава компании "Роснефть" Игорь Сечин на Веронском Евразийском экономическом форуме в... РИА Новости, 27.10.2022

2022-10-27T10:16

2022-10-27T10:16

2022-10-27T12:04

экономика

цены на нефть

игорь сечин

баку

сша

роснефть

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БАКУ, 27 окт — РИА Новости. Идея установить лимит цен на нефть и газ подрывает основы рынка, заявил глава компании "Роснефть" Игорь Сечин на Веронском Евразийском экономическом форуме в Баку."По сути, введение потолков — это покушение не только на основы рынка, но и на основы суверенитета. То есть идея, по сути, заключается в том, чтобы отменить суверенные права стран на собственные ресурсы, потому что "правильным" странам, у которых ресурсов не хватает, они нужны больше, чем "неправильным". Самих США, естественно, никакие ограничения не касаются", — сказал он.По мнению Сечина, США вынуждены бороться за сохранение гегемонии любой ценой.Основной жертвой такой политики он назвал потерявшую субъектность Европу. "Поражает, с какой скоростью реализуется любое абсурдное предложение, вброшенное американской администрацией. Не успела Дженнет Йеллен — министр финансов США — вбросить идею потолков, как за ее реализацию уже взялись старательные европейские функционеры, — отметил Сечин.В результате, считает он, Европа лишилась возможности диверсифицировать поставки энергоресурсов и столкнулась с оттоком капитала и перемещением промышленных предприятий в Соединенные Штаты.И хотя Вашингтон продолжает использовать тот ресурс, который получил как эмитент мировой валюты, его влияние заканчивается, а мир уже изменился, уверен Сечин. "Цивилизационные алгоритмы привели к развитию иных центров влияния. Сегодня уже нельзя игнорировать позиции Китая, Индии, России", — добавил он.Идею установить потолок цен на российские энергоресурсы выдвинули на июньском саммите G7. С декабря должны вступить в силу ограничения для нефти, с февраля — для нефтепродуктов, но по газу западным странам договориться пока не удалось.Президент Владимир Путин, комментируя эти инициативы, отмечал, что Россия не будет ничего поставлять за рубеж, если это будет противоречить ее интересам. Глава "Газпрома" Алексей Миллер, со своей стороны, заявил, что одностороннее ограничение цен со стороны ЕС будет нарушением существенных условий контракта, а это влечет за собой прекращение поставок.

https://ria.ru/20221021/neft-1825819427.html

https://ria.ru/20221013/neft-1823860152.html

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экономика, цены на нефть, игорь сечин, баку, сша, роснефть