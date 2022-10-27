https://ria.ru/20221027/sanktsii-1827266293.html

Польского депутата наказали за критику антироссийских санкций

Польского депутата наказали за критику антироссийских санкций - РИА Новости, 27.10.2022

Польского депутата наказали за критику антироссийских санкций

Депутат парламента Польши от коалиции националистов и евроскептиков "Конфедерация" Януш Корвин-Микке наказан выговором за критику антироссийских санкций,... РИА Новости, 27.10.2022

2022-10-27T17:21

2022-10-27T17:21

2022-10-27T17:21

россия

польша

януш корвин-микке

в мире

санкции

санкции в отношении россии

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ВАРШАВА, 27 окт – РИА Новости. Депутат парламента Польши от коалиции националистов и евроскептиков "Конфедерация" Януш Корвин-Микке наказан выговором за критику антироссийских санкций, сообщила журналистам депутат от фракции "Левых" Моника Фалей.Речь идет о двух записях Корвин-Микке в Twitter от 20 и 27 сентября, в которых депутат "Конфедерации" написал среди прочего "когда, наконец, вы, шайка идиотов, поймете, что санкции против России бьют по нам?!?" и "кто за санкции против России, тот саботажник, предатель... или попросту (скорее всего) патентованный кретин!".Комиссия по депутатской этике "единогласно наказала Корвина-Микке выговором за эти записи в Twitter", - рассказала Фалей журналистам. По ее словам, депутат явился на заседание с ожиданием, что комиссия извинится перед ним. В противном случае он пообещал, что "поднимет это дело в Европейском союзе, так как его преследуют за политические заявления".В начале октября Евросоюз ввел восьмой пакет санкций против России, который включает законодательную основу для определения потолка цен в отношении морских перевозок российской нефти в третьи страны. Планируется, что лимит цен будет введен 5 декабря 2022 года для нефти и 5 февраля 2023 года - для нефтепродуктов. Введение потолка цен на газ обсуждается. Западные страны продолжают обсуждать различные меры, чтобы ограничить доходы России от экспорта нефти и газа, но пока сделать это не удается.

https://ria.ru/20221027/ataka-1827201136.html

https://ria.ru/20221027/peskov-1827163551.html

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польша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, польша, януш корвин-микке, в мире, санкции, санкции в отношении россии