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Польского депутата наказали за критику антироссийских санкций - РИА Новости, 27.10.2022
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Польского депутата наказали за критику антироссийских санкций
Польского депутата наказали за критику антироссийских санкций - РИА Новости, 27.10.2022
Польского депутата наказали за критику антироссийских санкций
Депутат парламента Польши от коалиции националистов и евроскептиков "Конфедерация" Януш Корвин-Микке наказан выговором за критику антироссийских санкций,... РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T17:21
2022-10-27T17:21
россия
польша
януш корвин-микке
в мире
санкции
санкции в отношении россии
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ВАРШАВА, 27 окт – РИА Новости. Депутат парламента Польши от коалиции националистов и евроскептиков "Конфедерация" Януш Корвин-Микке наказан выговором за критику антироссийских санкций, сообщила журналистам депутат от фракции "Левых" Моника Фалей.Речь идет о двух записях Корвин-Микке в Twitter от 20 и 27 сентября, в которых депутат "Конфедерации" написал среди прочего "когда, наконец, вы, шайка идиотов, поймете, что санкции против России бьют по нам?!?" и "кто за санкции против России, тот саботажник, предатель... или попросту (скорее всего) патентованный кретин!".Комиссия по депутатской этике "единогласно наказала Корвина-Микке выговором за эти записи в Twitter", - рассказала Фалей журналистам. По ее словам, депутат явился на заседание с ожиданием, что комиссия извинится перед ним. В противном случае он пообещал, что "поднимет это дело в Европейском союзе, так как его преследуют за политические заявления".В начале октября Евросоюз ввел восьмой пакет санкций против России, который включает законодательную основу для определения потолка цен в отношении морских перевозок российской нефти в третьи страны. Планируется, что лимит цен будет введен 5 декабря 2022 года для нефти и 5 февраля 2023 года - для нефтепродуктов. Введение потолка цен на газ обсуждается. Западные страны продолжают обсуждать различные меры, чтобы ограничить доходы России от экспорта нефти и газа, но пока сделать это не удается.
https://ria.ru/20221027/ataka-1827201136.html
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россия, польша, януш корвин-микке, в мире, санкции, санкции в отношении россии
Россия, Польша, Януш Корвин-Микке, В мире, Санкции, Санкции в отношении России
17:21 27.10.2022
 
Польского депутата наказали за критику антироссийских санкций

Польского депутата Корвина-Микке наказали выговором за критику антироссийских санкций

© Фото : Леонид СвиридовЯнуш Корвин-Микке
Януш Корвин-Микке - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
© Фото : Леонид Свиридов
Януш Корвин-Микке. Архивное фото
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ВАРШАВА, 27 окт – РИА Новости. Депутат парламента Польши от коалиции националистов и евроскептиков "Конфедерация" Януш Корвин-Микке наказан выговором за критику антироссийских санкций, сообщила журналистам депутат от фракции "Левых" Моника Фалей.
Речь идет о двух записях Корвин-Микке в Twitter от 20 и 27 сентября, в которых депутат "Конфедерации" написал среди прочего "когда, наконец, вы, шайка идиотов, поймете, что санкции против России бьют по нам?!?" и "кто за санкции против России, тот саботажник, предатель... или попросту (скорее всего) патентованный кретин!".
Программирование - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
14:42
Сенат Польши подвергся DoS-атаке после антироссийской резолюции
Комиссия по депутатской этике "единогласно наказала Корвина-Микке выговором за эти записи в Twitter", - рассказала Фалей журналистам. По ее словам, депутат явился на заседание с ожиданием, что комиссия извинится перед ним. В противном случае он пообещал, что "поднимет это дело в Европейском союзе, так как его преследуют за политические заявления".
В начале октября Евросоюз ввел восьмой пакет санкций против России, который включает законодательную основу для определения потолка цен в отношении морских перевозок российской нефти в третьи страны. Планируется, что лимит цен будет введен 5 декабря 2022 года для нефти и 5 февраля 2023 года - для нефтепродуктов. Введение потолка цен на газ обсуждается. Западные страны продолжают обсуждать различные меры, чтобы ограничить доходы России от экспорта нефти и газа, но пока сделать это не удается.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
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Песков назвал ложью заявления Варшавы о том, что СССР не освобождал Польшу
 
РоссияПольшаЯнуш Корвин-МиккеВ миреСанкцииСанкции в отношении России
 
 
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