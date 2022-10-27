https://ria.ru/20221027/sanktsii-1827099986.html
Санкционное давление США на энергорынке достигло кульминации, заявил Сечин
Санкционное давление США на энергорынке достигло кульминации, заявил Сечин - РИА Новости, 27.10.2022
Санкционное давление США на энергорынке достигло кульминации, заявил Сечин
Санкционное давление США на энергорынке достигло кульминации и вылилось уже в диверсию, как на газопроводе "Северный поток", заявил глава компании "Роснефть"... РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T10:04
2022-10-27T10:04
2022-10-27T14:46
экономика
сша
игорь сечин
северный поток
роснефть
баку
северный поток — 2
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БАКУ, 27 окт - РИА Новости. Санкционное давление США на энергорынке достигло кульминации и вылилось уже в диверсию, как на газопроводе "Северный поток", заявил глава компании "Роснефть" Игорь Сечин на Веронском Евразийском экономическом форуме в Баку.Сечин считает, что для США вероятность утраты их гегемонии (финансовой, военной, политической и экономической) означает "невозможность воспроизводства себя как страны, экономики и политической системы". Глава "Роснефти" напомнил слова президента США Джо Байдена, который заявил, что Штаты продолжат лидировать на мировой арене с помощью дипломатии, "подкрепленной лучшей боевой силой в мире"."Энергетический рынок – наиболее яркая тому иллюстрация: достигшее кульминации санкционное давление, которое теперь уже вылилось в диверсионную деятельность - в то, что произошло с европейской газотранспортной системой – "Северным потоком", - сказал он.В своем выступлении Сечин подчеркнул, что санкции - это разрушение основ корпоративного права, "полное уничтожение фундамента рыночных отношений, отказ под надуманными предлогами с полным отсутствием ответственности по обязательствам по исполнению контрактов".Теракты произошли 26 сентября сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Генпрокуратура РФ инициировала дело об акте международного терроризма после повреждений газопроводов "Северный поток". Глава "Газпрома" Алексей Миллер отмечал, что восстановление займет не один год.
https://ria.ru/20221027/ukraina-1827201284.html
https://ria.ru/20221026/sledstvie-1826935597.html
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экономика, сша, игорь сечин, северный поток, роснефть, баку, северный поток — 2
Экономика, США, Игорь Сечин, Северный поток, Роснефть, Баку, Северный поток — 2
10:04 27.10.2022 (обновлено: 14:46 27.10.2022)
Санкционное давление США на энергорынке достигло кульминации, заявил Сечин
Сечин: санкционное давление США на энергорынке достигло кульминации, вылилось в диверсию