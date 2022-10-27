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Сенатор отметил значительное укрепление суверенитета России за пять лет - РИА Новости, 27.10.2022
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Сенатор отметил значительное укрепление суверенитета России за пять лет
Сенатор отметил значительное укрепление суверенитета России за пять лет - РИА Новости, 27.10.2022
Сенатор отметил значительное укрепление суверенитета России за пять лет
России удалось за последние пять лет значительно укрепить свой государственный суверенитет, что позволяет ей успешно отражать атаки недружественных ей... РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T11:51
2022-10-27T11:51
общество
россия
совет федерации рф
андрей климов
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. России удалось за последние пять лет значительно укрепить свой государственный суверенитет, что позволяет ей успешно отражать атаки недружественных ей государств, заявил председатель комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов."Проведенный сенаторской комиссией анализ показал, что за минувшее пятилетие Россия смогла значительно укрепить свой государственный суверенитет, что во многом и помогает нам сегодня отражать атаки ведомой Вашингтоном стаи недружественных государств, желающих ослабить и расчленить Российскую Федерацию на десятки квазигосударственных образований", - сказал он.Как подчеркнул сенатор, несмотря на провал первого этапа тотальной гибридной войны против России, "проамериканский мирок продолжает свои попытки одолеть нас буквально любой ценой". Поэтому, убеждён Климов, курс на укрепление отечественного суверенитета должен быть продолжен. Этот курс, в частности, должен противодействовать попыткам зарубежных антироссийских центров использовать для "торпедирования" России иностранных наемников - от украинских неонацистов и международных террористов до натовских боевиков.
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общество, россия, совет федерации рф, андрей климов
Общество, Россия, Совет Федерации РФ, Андрей Климов
11:51 27.10.2022
 
Сенатор отметил значительное укрепление суверенитета России за пять лет

Сенатор Климов: суверенитет России позволяет отражать атаки недружественных государств

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в медиабанкЧлен Совета Федерации Андрей Климов
Член Совета Федерации Андрей Климов - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
© РИА Новости / Нина Зотина
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Член Совета Федерации Андрей Климов. Архивное фото
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. России удалось за последние пять лет значительно укрепить свой государственный суверенитет, что позволяет ей успешно отражать атаки недружественных ей государств, заявил председатель комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов.
"Проведенный сенаторской комиссией анализ показал, что за минувшее пятилетие Россия смогла значительно укрепить свой государственный суверенитет, что во многом и помогает нам сегодня отражать атаки ведомой Вашингтоном стаи недружественных государств, желающих ослабить и расчленить Российскую Федерацию на десятки квазигосударственных образований", - сказал он.
Как подчеркнул сенатор, несмотря на провал первого этапа тотальной гибридной войны против России, "проамериканский мирок продолжает свои попытки одолеть нас буквально любой ценой". Поэтому, убеждён Климов, курс на укрепление отечественного суверенитета должен быть продолжен. Этот курс, в частности, должен противодействовать попыткам зарубежных антироссийских центров использовать для "торпедирования" России иностранных наемников - от украинских неонацистов и международных террористов до натовских боевиков.
Для России опасно даже на время ослабить свой суверенитет – Путин - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
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Россия больше не допустит ошибок, подрывающих ее суверенитет, заявил Путин
 
ОбществоРоссияСовет Федерации РФАндрей Климов
 
 
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