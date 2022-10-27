https://ria.ru/20221027/rossiya-1827135948.html

Сенатор отметил значительное укрепление суверенитета России за пять лет

Сенатор отметил значительное укрепление суверенитета России за пять лет - РИА Новости, 27.10.2022

Сенатор отметил значительное укрепление суверенитета России за пять лет

России удалось за последние пять лет значительно укрепить свой государственный суверенитет, что позволяет ей успешно отражать атаки недружественных ей... РИА Новости, 27.10.2022

2022-10-27T11:51

2022-10-27T11:51

2022-10-27T11:51

общество

россия

совет федерации рф

андрей климов

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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. России удалось за последние пять лет значительно укрепить свой государственный суверенитет, что позволяет ей успешно отражать атаки недружественных ей государств, заявил председатель комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов."Проведенный сенаторской комиссией анализ показал, что за минувшее пятилетие Россия смогла значительно укрепить свой государственный суверенитет, что во многом и помогает нам сегодня отражать атаки ведомой Вашингтоном стаи недружественных государств, желающих ослабить и расчленить Российскую Федерацию на десятки квазигосударственных образований", - сказал он.Как подчеркнул сенатор, несмотря на провал первого этапа тотальной гибридной войны против России, "проамериканский мирок продолжает свои попытки одолеть нас буквально любой ценой". Поэтому, убеждён Климов, курс на укрепление отечественного суверенитета должен быть продолжен. Этот курс, в частности, должен противодействовать попыткам зарубежных антироссийских центров использовать для "торпедирования" России иностранных наемников - от украинских неонацистов и международных террористов до натовских боевиков.

https://ria.ru/20220921/suverenitet-1818497491.html

россия

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Кирилл Волков

общество, россия, совет федерации рф, андрей климов