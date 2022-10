https://ria.ru/20221027/rianna-1827232469.html

Рианна анонсировала новую песню впервые за шесть лет

Американская певица Рианна записала новую композицию Lift me up впервые за шесть лет. Информацией поделился источник Variety. РИА Новости, 27.10.2022

МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Американская певица Рианна записала новую композицию Lift me up впервые за шесть лет. Информацией поделился источник Variety.Исполнительница запланировала выпустить песню 28 октября, в преддверии премьеры фильма Marvel "Черная пантера. Ваканда навсегда" для которого выбрана в качестве саундтрека. Артистка посвятила трек Чедвику Боузману, исполнившему роль Черной пантеры. Актер скончался от онкологии в 2020 году. Всю остальную информацию о песне Рианна предпочла оставить в секрете. Lift me up стала первой композицией звезды за шесть лет. Последний альбом артистки Anti вышел в 2016 году. После него исполнительница приостановила музыкальную карьеру и ушла в бизнес. Она заработала миллиарды долларов благодаря своему косметическому бренду Fenty Beauty и линии нижнего белья Savage x Fenty. В 2018 году Forbes включил ее в список самых высокооплачиваемых певиц. В мае Рианна стала матерью.

