https://ria.ru/20220520/rianna-1789652860.html

Рианна впервые стала матерью

Рианна впервые стала матерью - РИА Новости, 20.05.2022

Рианна впервые стала матерью

Рианна впервые стала матерью, сообщило издание TMZ со ссылкой на источник. РИА Новости, 20.05.2022

2022-05-20T10:09

2022-05-20T10:09

2022-05-20T10:09

шоубиз

знаменитости

рианна (робин фенти)

шоу-бизнес

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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Рианна впервые стала матерью, сообщило издание TMZ со ссылкой на источник.Певица родила мальчика 13 мая в Лос-Анджелесе, его имя пока не известно.В январе журнал People сообщил, что певица ждет ребенка от своего партнера рэпера A$AP Rocky. В ноябре 2020 года стало известно, что пара начала встречаться после многих лет дружбы. Слухи об этом распространились после того, как певица рассталась с миллиардером Хассаном Джамилем, с которым встречалась три года.

https://radiosputnik.ria.ru/20220422/friske-1784851803.html

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2022

Жанна Старицына

Жанна Старицына

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, рианна (робин фенти), шоу-бизнес