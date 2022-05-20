https://ria.ru/20220520/rianna-1789652860.html
Рианна впервые стала матерью
Рианна впервые стала матерью - РИА Новости, 20.05.2022
Рианна впервые стала матерью
Рианна впервые стала матерью, сообщило издание TMZ со ссылкой на источник. РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-20T10:09
2022-05-20T10:09
2022-05-20T10:09
шоубиз
знаменитости
рианна (робин фенти)
шоу-бизнес
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Рианна впервые стала матерью, сообщило издание TMZ со ссылкой на источник.Певица родила мальчика 13 мая в Лос-Анджелесе, его имя пока не известно.В январе журнал People сообщил, что певица ждет ребенка от своего партнера рэпера A$AP Rocky. В ноябре 2020 года стало известно, что пара начала встречаться после многих лет дружбы. Слухи об этом распространились после того, как певица рассталась с миллиардером Хассаном Джамилем, с которым встречалась три года.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
знаменитости, рианна (робин фенти), шоу-бизнес
Рианна впервые стала матерью
Рианна родила мальчика
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Рианна впервые стала матерью, сообщило издание TMZ со ссылкой на источник.
Певица родила мальчика 13 мая в Лос-Анджелесе, его имя пока не известно.
В январе журнал People сообщил, что певица ждет ребенка от своего партнера рэпера A$AP Rocky. В ноябре 2020 года стало известно, что пара начала встречаться после многих лет дружбы. Слухи об этом распространились после того, как певица рассталась с миллиардером Хассаном Джамилем, с которым встречалась три года.