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Рианна впервые стала матерью - РИА Новости, 20.05.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20220520/rianna-1789652860.html
Рианна впервые стала матерью
Рианна впервые стала матерью - РИА Новости, 20.05.2022
Рианна впервые стала матерью
Рианна впервые стала матерью, сообщило издание TMZ со ссылкой на источник. РИА Новости, 20.05.2022
2022-05-20T10:09
2022-05-20T10:09
шоубиз
знаменитости
рианна (робин фенти)
шоу-бизнес
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Рианна впервые стала матерью, сообщило издание TMZ со ссылкой на источник.Певица родила мальчика 13 мая в Лос-Анджелесе, его имя пока не известно.В январе журнал People сообщил, что певица ждет ребенка от своего партнера рэпера A$AP Rocky. В ноябре 2020 года стало известно, что пара начала встречаться после многих лет дружбы. Слухи об этом распространились после того, как певица рассталась с миллиардером Хассаном Джамилем, с которым встречалась три года.
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знаменитости, рианна (робин фенти), шоу-бизнес
10:09 20.05.2022
 
Рианна впервые стала матерью

Рианна родила мальчика

© AP Photo / Invision/Joel RyanАмериканская певица Рианна на премьере фильма "Валериан и город тысячи планет" в Лондоне
Американская певица Рианна на премьере фильма Валериан и город тысячи планет в Лондоне - РИА Новости, 1920, 20.05.2022
© AP Photo / Invision/Joel Ryan
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Рианна впервые стала матерью, сообщило издание TMZ со ссылкой на источник.
Певица родила мальчика 13 мая в Лос-Анджелесе, его имя пока не известно.
© AP Photo / Invision/Evan AgostiniРианна и ASAP на балу Института костюма Met Gala в Нью-Йорке
Рианна и ASAP на балу Института костюма Met Gala в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 20.05.2022
© AP Photo / Invision/Evan Agostini
Рианна и ASAP на балу Института костюма Met Gala в Нью-Йорке
В январе журнал People сообщил, что певица ждет ребенка от своего партнера рэпера A$AP Rocky. В ноябре 2020 года стало известно, что пара начала встречаться после многих лет дружбы. Слухи об этом распространились после того, как певица рассталась с миллиардером Хассаном Джамилем, с которым встречалась три года.
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