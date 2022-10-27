https://ria.ru/20221027/putin-1827334243.html
Путин: западные партнеры делают все, чтобы оболгать и унизить Россию
Путин: западные партнеры делают все, чтобы оболгать и унизить Россию - РИА Новости, 27.10.2022
Путин: западные партнеры делают все, чтобы оболгать и унизить Россию
Западные партнеры делают все, чтобы оболгать и унизить Россию, проигнорировать ее интересы, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T19:18
2022-10-27T19:18
2022-10-27T19:29
владимир путин
россия
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Западные партнеры делают все, чтобы оболгать и унизить Россию, проигнорировать ее интересы, заявил президент РФ Владимир Путин."Западные наши так называемые партнеры все делают для того, чтобы оболгать Россию, унизить ее как-то, проигнорировать ее интересы", - сказал Путин на пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай".
https://ria.ru/20221027/ukraina-1827293667.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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владимир путин, россия
19:18 27.10.2022 (обновлено: 19:29 27.10.2022)
Путин: западные партнеры делают все, чтобы оболгать и унизить Россию
Путин: Запад делает все, чтобы оболгать и унизить Россию, проигнорировать ее интересы