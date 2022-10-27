19:07 27.10.2022 (обновлено: 19:41 27.10.2022)
Путин заявил, что выступает сторонником децентрализации
Путин выступил сторонником децентрализации и отметил, что КС уже перенесли в Петербург
© РИА Новости / Павел Быркин / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на заседании XIX Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай"
Президент РФ Владимир Путин на заседании XIX Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай"
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что является сторонником децентрализации, и отметил, что Конституционный суд уже перенесен в Санкт-Петербург и есть планы по строительству там Верховного суда.
"Эта проблема излишней централизации всех федеральных структур в Москве - она существует. Я, например, сторонник делать так же, как и в некоторых других странах, а именно децентрализовать эти полномочия и компетенции центрально-столичные в другие регионы России. Мы, например, судебные центры создаем в Петербурге. Там уже Конституционный суд работает. Есть конкретные планы строительства Верховного суда", - сказал Путин во время пленарной сессии дискуссионного клуба "Валдай".
Президент отметил, что делать это нужно не спеша, спокойно, создавая судебному сообществу благоприятные условия для работы.
"И мы будем делать это без всякой спешки и суеты", - добавил Путин.