https://ria.ru/20221027/putin-1827330195.html

Путин заявил, что выступает сторонником децентрализации

Путин заявил, что выступает сторонником децентрализации - РИА Новости, 27.10.2022

Путин заявил, что выступает сторонником децентрализации

Президент России Владимир Путин заявил, что является сторонником децентрализации, и отметил, что Конституционный суд уже перенесен в Санкт-Петербург и есть... РИА Новости, 27.10.2022

2022-10-27T19:07

2022-10-27T19:07

2022-10-27T19:41

владимир путин

политика

россия

санкт-петербург

москва

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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что является сторонником децентрализации, и отметил, что Конституционный суд уже перенесен в Санкт-Петербург и есть планы по строительству там Верховного суда."Эта проблема излишней централизации всех федеральных структур в Москве - она существует. Я, например, сторонник делать так же, как и в некоторых других странах, а именно децентрализовать эти полномочия и компетенции центрально-столичные в другие регионы России. Мы, например, судебные центры создаем в Петербурге. Там уже Конституционный суд работает. Есть конкретные планы строительства Верховного суда", - сказал Путин во время пленарной сессии дискуссионного клуба "Валдай".Президент отметил, что делать это нужно не спеша, спокойно, создавая судебному сообществу благоприятные условия для работы."И мы будем делать это без всякой спешки и суеты", - добавил Путин.

https://ria.ru/20221027/putin-1827340921.html

россия

санкт-петербург

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Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

владимир путин, политика, россия, санкт-петербург, москва