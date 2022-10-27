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"Победа" начнет выполнять рейсы из Шереметьево

"Победа" начнет выполнять рейсы из Шереметьево - РИА Новости, 27.10.2022

"Победа" начнет выполнять рейсы из Шереметьево

Лоукостер "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") возобновит полеты из московского аэропорта "Шереметьево" с 30 октября, сообщает перевозчик. РИА Новости, 27.10.2022

2022-10-27T14:47

2022-10-27T14:47

2022-10-27T15:55

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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Лоукостер "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") возобновит полеты из московского аэропорта "Шереметьево" с 30 октября, сообщает перевозчик."Лоукостер "Победа" с 30 октября 2022 года приступит к выполнению производственной программы из международного аэропорта "Шереметьево", - говорится в сообщении.Первый рейс "Победы" из "Шереметьево" состоится 30 октября по маршруту Москва – Владикавказ. Также с 30 октября начнутся рейсы в Чебоксары, Махачкалу, Сочи и Уфу. С 3 ноября программа полетов расширится, и лоукостер начнет летать в Нальчик, Казань, Екатеринбург и Пермь, с 4 ноября – в Киров, Астрахань и Челябинск. С 6 ноября добавятся рейсы в Минеральные Воды, с 10 ноября – в Магас, Омск, Новосибирск, Иркутск, Нижнекамск, Волгоград. С 17 ноября начнутся полеты в Калининград, Томск, Барнаул, Красноярск, Ставрополь и Мурманск.Инфраструктура, производственные ресурсы и квалифицированный персонал аэропорта позволяют обеспечить наземное обслуживание разворотных рейсов авиакомпании в течение 25 минут, говорится в релизе.Обслуживание клиентов "Победы" будет производиться на стойках регистрации № 365-374 в терминале С. Клиентам лоукостера будут также доступны стойки самостоятельной сдачи багажа. Предполетный досмотр и посадка на рейсы авиакомпании будут осуществляться в терминале В. Терминалы В и С, ж/д станция "Аэроэкспресс" и два многоуровневых паркинга составляют единый Северный терминальный комплекс.В середине июня пресс-служба "Победы" сообщила, что компания обсуждает смену аэропорта в Москве - переход из "Внуково" в "Шереметьево". Сейчас "Победа" летает из "Внуково". В мае прошлого года она запустила рейсы также из "Шереметьево". С 8 апреля лоукостер временно перевел программу полетов из "Шереметьево" во "Внуково".

https://ria.ru/20221026/rostaviatsiya-1826864611.html

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