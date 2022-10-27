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"Победа" начнет выполнять рейсы из Шереметьево - РИА Новости, 27.10.2022
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Туризм
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"Победа" начнет выполнять рейсы из Шереметьево
"Победа" начнет выполнять рейсы из Шереметьево - РИА Новости, 27.10.2022
"Победа" начнет выполнять рейсы из Шереметьево
Лоукостер "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") возобновит полеты из московского аэропорта "Шереметьево" с 30 октября, сообщает перевозчик. РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T14:47
2022-10-27T15:55
туризм
шереметьево (аэропорт)
туризм
новости - туризм
москва
аэрофлот
владикавказ
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Лоукостер "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") возобновит полеты из московского аэропорта "Шереметьево" с 30 октября, сообщает перевозчик."Лоукостер "Победа" с 30 октября 2022 года приступит к выполнению производственной программы из международного аэропорта "Шереметьево", - говорится в сообщении.Первый рейс "Победы" из "Шереметьево" состоится 30 октября по маршруту Москва – Владикавказ. Также с 30 октября начнутся рейсы в Чебоксары, Махачкалу, Сочи и Уфу. С 3 ноября программа полетов расширится, и лоукостер начнет летать в Нальчик, Казань, Екатеринбург и Пермь, с 4 ноября – в Киров, Астрахань и Челябинск. С 6 ноября добавятся рейсы в Минеральные Воды, с 10 ноября – в Магас, Омск, Новосибирск, Иркутск, Нижнекамск, Волгоград. С 17 ноября начнутся полеты в Калининград, Томск, Барнаул, Красноярск, Ставрополь и Мурманск.Инфраструктура, производственные ресурсы и квалифицированный персонал аэропорта позволяют обеспечить наземное обслуживание разворотных рейсов авиакомпании в течение 25 минут, говорится в релизе.Обслуживание клиентов "Победы" будет производиться на стойках регистрации № 365-374 в терминале С. Клиентам лоукостера будут также доступны стойки самостоятельной сдачи багажа. Предполетный досмотр и посадка на рейсы авиакомпании будут осуществляться в терминале В. Терминалы В и С, ж/д станция "Аэроэкспресс" и два многоуровневых паркинга составляют единый Северный терминальный комплекс.В середине июня пресс-служба "Победы" сообщила, что компания обсуждает смену аэропорта в Москве - переход из "Внуково" в "Шереметьево". Сейчас "Победа" летает из "Внуково". В мае прошлого года она запустила рейсы также из "Шереметьево". С 8 апреля лоукостер временно перевел программу полетов из "Шереметьево" во "Внуково".
https://ria.ru/20221026/rostaviatsiya-1826864611.html
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шереметьево (аэропорт), туризм, новости - туризм, москва, аэрофлот, владикавказ, чебоксары, аэроэкспресс
Туризм, Шереметьево (аэропорт), Туризм, Новости - Туризм, Москва, Аэрофлот, Владикавказ, Чебоксары, Аэроэкспресс
14:47 27.10.2022 (обновлено: 15:55 27.10.2022)
 
"Победа" начнет выполнять рейсы из Шереметьево

Лоукостер "Победа" с 30 октября начнет полетную программу из Шереметьево

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в медиабанкСамолёт Boeing 737-800 авиакомпании "Победа"
Самолёт Boeing 737-800 авиакомпании Победа - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Самолёт Boeing 737-800 авиакомпании "Победа". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Лоукостер "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") возобновит полеты из московского аэропорта "Шереметьево" с 30 октября, сообщает перевозчик.
"Лоукостер "Победа" с 30 октября 2022 года приступит к выполнению производственной программы из международного аэропорта "Шереметьево", - говорится в сообщении.
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Первый рейс "Победы" из "Шереметьево" состоится 30 октября по маршруту МоскваВладикавказ. Также с 30 октября начнутся рейсы в Чебоксары, Махачкалу, Сочи и Уфу. С 3 ноября программа полетов расширится, и лоукостер начнет летать в Нальчик, Казань, Екатеринбург и Пермь, с 4 ноября – в Киров, Астрахань и Челябинск. С 6 ноября добавятся рейсы в Минеральные Воды, с 10 ноября – в Магас, Омск, Новосибирск, Иркутск, Нижнекамск, Волгоград. С 17 ноября начнутся полеты в Калининград, Томск, Барнаул, Красноярск, Ставрополь и Мурманск.
Инфраструктура, производственные ресурсы и квалифицированный персонал аэропорта позволяют обеспечить наземное обслуживание разворотных рейсов авиакомпании в течение 25 минут, говорится в релизе.
Обслуживание клиентов "Победы" будет производиться на стойках регистрации № 365-374 в терминале С. Клиентам лоукостера будут также доступны стойки самостоятельной сдачи багажа. Предполетный досмотр и посадка на рейсы авиакомпании будут осуществляться в терминале В. Терминалы В и С, ж/д станция "Аэроэкспресс" и два многоуровневых паркинга составляют единый Северный терминальный комплекс.
В середине июня пресс-служба "Победы" сообщила, что компания обсуждает смену аэропорта в Москве - переход из "Внуково" в "Шереметьево". Сейчас "Победа" летает из "Внуково". В мае прошлого года она запустила рейсы также из "Шереметьево". С 8 апреля лоукостер временно перевел программу полетов из "Шереметьево" во "Внуково".
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