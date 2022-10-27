https://ria.ru/20221027/perevozchiki-1827158685.html

К ЦСК Ленобласти подключат около 1500 перевозчиков строймусора

К ЦСК Ленобласти подключат около 1500 перевозчиков строймусора - РИА Новости, 27.10.2022

К ЦСК Ленобласти подключат около 1500 перевозчиков строймусора

До конца текущего года в Ленинградской области к цифровой системе контроля (ЦСК) правительства региона и ГЛОНАСС подключат около 1,5 тысячи перевозчиков... РИА Новости, 27.10.2022

2022-10-27T12:47

2022-10-27T12:47

2022-10-27T12:52

ленинградская область

ленинградская область

глонасс (система навигации)

общество

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 окт — РИА Новости. До конца текущего года в Ленинградской области к цифровой системе контроля (ЦСК) правительства региона и ГЛОНАСС подключат около 1,5 тысячи перевозчиков строительного мусора, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.По его словам, областная цифровая система транспортировки отходов помогает отслеживать онлайн работу более 850 перевозчиков строительного мусора. В соответствии с новыми требованиями все они зарегистрировались в цифровой системе контроля правительства Ленинградской области и оснастили свои транспортные средства аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС. Таким образом, данные о маршруте следования попадают в региональную информационно-навигационную систему Ленинградской области."Система позволяет проверять даже отклонения от маршрута. После окончания режима тестирования ее возможности будут расширены. Такой способ цифрового контроля позволяет минимизировать возможность образования свалок в лесах и на обочинах дорог. К концу года в системе предполагается регистрация около 1,5 тысяч перевозчиков. Таким образом, за каждой машиной лицензированного перевозчика будет надзор", – процитировали в пресс-службе председателя комитета государственного экологического надзора Ленинградской области Маринэ Тоноян.В обладминистрации добавили, что инспекторы эконадзора пользуются приложением во время межведомственных рейдов, которое позволяет в режиме онлайн проверить конкретную машину на нарушения правил перевозки. За отсутствие подключения к системе предусмотрена административная ответственность и штрафы до миллиона рублей.

https://ria.ru/20220915/trafik-1817043231.html

ленинградская область

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

ленинградская область, глонасс (система навигации), общество