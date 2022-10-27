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К ЦСК Ленобласти подключат около 1500 перевозчиков строймусора - РИА Новости, 27.10.2022
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Ленинградская область
https://ria.ru/20221027/perevozchiki-1827158685.html
К ЦСК Ленобласти подключат около 1500 перевозчиков строймусора
К ЦСК Ленобласти подключат около 1500 перевозчиков строймусора - РИА Новости, 27.10.2022
К ЦСК Ленобласти подключат около 1500 перевозчиков строймусора
До конца текущего года в Ленинградской области к цифровой системе контроля (ЦСК) правительства региона и ГЛОНАСС подключат около 1,5 тысячи перевозчиков... РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T12:47
2022-10-27T12:52
ленинградская область
ленинградская область
глонасс (система навигации)
общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 окт — РИА Новости. До конца текущего года в Ленинградской области к цифровой системе контроля (ЦСК) правительства региона и ГЛОНАСС подключат около 1,5 тысячи перевозчиков строительного мусора, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.По его словам, областная цифровая система транспортировки отходов помогает отслеживать онлайн работу более 850 перевозчиков строительного мусора. В соответствии с новыми требованиями все они зарегистрировались в цифровой системе контроля правительства Ленинградской области и оснастили свои транспортные средства аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС. Таким образом, данные о маршруте следования попадают в региональную информационно-навигационную систему Ленинградской области."Система позволяет проверять даже отклонения от маршрута. После окончания режима тестирования ее возможности будут расширены. Такой способ цифрового контроля позволяет минимизировать возможность образования свалок в лесах и на обочинах дорог. К концу года в системе предполагается регистрация около 1,5 тысяч перевозчиков. Таким образом, за каждой машиной лицензированного перевозчика будет надзор", – процитировали в пресс-службе председателя комитета государственного экологического надзора Ленинградской области Маринэ Тоноян.В обладминистрации добавили, что инспекторы эконадзора пользуются приложением во время межведомственных рейдов, которое позволяет в режиме онлайн проверить конкретную машину на нарушения правил перевозки. За отсутствие подключения к системе предусмотрена административная ответственность и штрафы до миллиона рублей.
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ленинградская область, глонасс (система навигации), общество
Ленинградская область , Ленинградская область, ГЛОНАСС (система навигации), Общество
12:47 27.10.2022 (обновлено: 12:52 27.10.2022)
 

К ЦСК Ленобласти подключат около 1500 перевозчиков строймусора

© Фото : Комитет цифрового развития Ленинградской областиК ЦСК Ленобласти подключат около 1,5 тысяч перевозчиков строймусора
К ЦСК Ленобласти подключат около 1,5 тысяч перевозчиков строймусора - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
© Фото : Комитет цифрового развития Ленинградской области
К ЦСК Ленобласти подключат около 1,5 тысяч перевозчиков строймусора
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 окт — РИА Новости. До конца текущего года в Ленинградской области к цифровой системе контроля (ЦСК) правительства региона и ГЛОНАСС подключат около 1,5 тысячи перевозчиков строительного мусора, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.
По его словам, областная цифровая система транспортировки отходов помогает отслеживать онлайн работу более 850 перевозчиков строительного мусора. В соответствии с новыми требованиями все они зарегистрировались в цифровой системе контроля правительства Ленинградской области и оснастили свои транспортные средства аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС. Таким образом, данные о маршруте следования попадают в региональную информационно-навигационную систему Ленинградской области.
"Система позволяет проверять даже отклонения от маршрута. После окончания режима тестирования ее возможности будут расширены. Такой способ цифрового контроля позволяет минимизировать возможность образования свалок в лесах и на обочинах дорог. К концу года в системе предполагается регистрация около 1,5 тысяч перевозчиков. Таким образом, за каждой машиной лицензированного перевозчика будет надзор", – процитировали в пресс-службе председателя комитета государственного экологического надзора Ленинградской области Маринэ Тоноян.
В обладминистрации добавили, что инспекторы эконадзора пользуются приложением во время межведомственных рейдов, которое позволяет в режиме онлайн проверить конкретную машину на нарушения правил перевозки. За отсутствие подключения к системе предусмотрена административная ответственность и штрафы до миллиона рублей.
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