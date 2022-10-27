https://ria.ru/20221027/peregovory-1827361879.html
Байден не планирует переговоров с Путиным на G20, заявил Белый дом
Байден не планирует переговоров с Путиным на G20, заявил Белый дом - РИА Новости, 27.10.2022
Байден не планирует переговоров с Путиным на G20, заявил Белый дом
Президент США Джо Байден по-прежнему не планирует переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным на саммите "Большой двадцатки", заявил представитель Белого... РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T20:54
2022-10-27T20:54
2022-10-27T20:54
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ВАШИНГТОН, 27 окт - РИА Новости. Президент США Джо Байден по-прежнему не планирует переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным на саммите "Большой двадцатки", заявил представитель Белого дома Джон Кирби.Ранее в октябре издание Politico сообщало, что администрация США пытается избежать даже случайной встречи Байдена и Путина на саммите G20, в том числе в коридоре и во время съемки групповой фотографии. Белый дом заявил, что эта информация не соответствует действительности.Ранее сам Байден в интервью телекомпании CNN Байден заявил, что "не собирается встречаться" с Путиным на "Двадцатке", но дал понять, что не стал бы уклоняться от общения с Путиным, если бы тот на полях ноябрьского саммита G20 в Индонезии российский президент предложил обсудить судьбу американцев Бриттни Грайнер и Пола Уилана, находящихся в заключении в России.
https://ria.ru/20221027/g20-1827342278.html
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в мире, владимир путин, джо байден, джон кирби, индонезия, сша, россия, большая двадцатка, саммит g20
В мире, Владимир Путин, Джо Байден, Джон Кирби, Индонезия, США, Россия, Большая двадцатка, Саммит G20
Байден не планирует переговоров с Путиным на G20, заявил Белый дом
Представитель Белого дома Кирби: Байден не планирует переговоров с Путиным на G20