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Байден не планирует переговоров с Путиным на G20, заявил Белый дом - РИА Новости, 27.10.2022
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Байден не планирует переговоров с Путиным на G20, заявил Белый дом
Байден не планирует переговоров с Путиным на G20, заявил Белый дом - РИА Новости, 27.10.2022
Байден не планирует переговоров с Путиным на G20, заявил Белый дом
Президент США Джо Байден по-прежнему не планирует переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным на саммите "Большой двадцатки", заявил представитель Белого... РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T20:54
2022-10-27T20:54
в мире
владимир путин
джо байден
джон кирби
индонезия
сша
россия
большая двадцатка
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ВАШИНГТОН, 27 окт - РИА Новости. Президент США Джо Байден по-прежнему не планирует переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным на саммите "Большой двадцатки", заявил представитель Белого дома Джон Кирби.Ранее в октябре издание Politico сообщало, что администрация США пытается избежать даже случайной встречи Байдена и Путина на саммите G20, в том числе в коридоре и во время съемки групповой фотографии. Белый дом заявил, что эта информация не соответствует действительности.Ранее сам Байден в интервью телекомпании CNN Байден заявил, что "не собирается встречаться" с Путиным на "Двадцатке", но дал понять, что не стал бы уклоняться от общения с Путиным, если бы тот на полях ноябрьского саммита G20 в Индонезии российский президент предложил обсудить судьбу американцев Бриттни Грайнер и Пола Уилана, находящихся в заключении в России.
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в мире, владимир путин, джо байден, джон кирби, индонезия, сша, россия, большая двадцатка, саммит g20
В мире, Владимир Путин, Джо Байден, Джон Кирби, Индонезия, США, Россия, Большая двадцатка, Саммит G20
20:54 27.10.2022
 
Байден не планирует переговоров с Путиным на G20, заявил Белый дом

Представитель Белого дома Кирби: Байден не планирует переговоров с Путиным на G20

© AP Photo / Manuel Balce CenetaПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 27 окт - РИА Новости. Президент США Джо Байден по-прежнему не планирует переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным на саммите "Большой двадцатки", заявил представитель Белого дома Джон Кирби.
"Я не скажу этого лучше, чем сказал сам президент, у него нет такого намерения (встречаться с президентом РФ Владимиром Путиным на полях "Большой двадцатки" - ред.). Такова ситуация и сейчас", - сказал Кирби на брифинге, отвечая на соответствующий вопрос.
Ранее в октябре издание Politico сообщало, что администрация США пытается избежать даже случайной встречи Байдена и Путина на саммите G20, в том числе в коридоре и во время съемки групповой фотографии. Белый дом заявил, что эта информация не соответствует действительности.
Ранее сам Байден в интервью телекомпании CNN Байден заявил, что "не собирается встречаться" с Путиным на "Двадцатке", но дал понять, что не стал бы уклоняться от общения с Путиным, если бы тот на полях ноябрьского саммита G20 в Индонезии российский президент предложил обсудить судьбу американцев Бриттни Грайнер и Пола Уилана, находящихся в заключении в России.
Президент РФ Владимир Путин на заседании XIX Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба Валдай - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
19:44
Путин не исключил поездку на саммит G20
 
В миреВладимир ПутинДжо БайденДжон КирбиИндонезияСШАРоссияБольшая двадцаткаСаммит G20
 
 
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