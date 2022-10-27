https://ria.ru/20221027/operatsiya-1827351665.html

Путин заявил, что не говорил Си Цзиньпину о планах начать спецоперацию

Путин заявил, что не говорил Си Цзиньпину о планах начать спецоперацию - РИА Новости, 27.10.2022

Путин заявил, что не говорил Си Цзиньпину о планах начать спецоперацию

Президент России Владимир Путин заявил, что не предупреждал лидера Китая Си Цзиньпина о планах начать спецоперацию. РИА Новости, 27.10.2022

2022-10-27T20:14

2022-10-27T20:14

2022-10-27T20:32

специальная военная операция на украине

си цзиньпин

россия

китай

владимир путин

в мире

украина

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что не предупреждал лидера Китая Си Цзиньпина о планах начать спецоперацию."Нет... Вы знаете, китайский лидер не такой человек, который высказывает обиду в отношении чего либо. Самодостаточный лидер мирового масштаба. Ну а потом, у нас нет такой необходимости, мы принимаем суверенные решения, и Россия, и Китайская Народная Республика. Китай прекрасно видит, что значит для России стремление Запада продвинуть инфраструктуру блока НАТО к нашим границам, объективно оценивает эти ситуации, так же как и видит то, что происходило на Донбассе в последние восемь лет, прекрасно в состоянии оценить последствия и причины государственного переворота на Украине в 2014 году", - сказал Путин, выступая на пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай".Он добавил, что КНР выступает за прагматичные, сбалансированные решения кризиса, который происходит на Украине, за решение вопроса мирным путем, и Россия с уважением относится к этой позиции.

https://ria.ru/20221012/ukraina-1823322149.html

россия

китай

украина

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Кирилл Волков

си цзиньпин, россия, китай, владимир путин, в мире, украина, ситуация в днр и лнр