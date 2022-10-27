20:14 27.10.2022 (обновлено: 20:32 27.10.2022)
Путин заявил, что не говорил Си Цзиньпину о планах начать спецоперацию
Путин заявил, что не предупреждал Си Цзиньпина о планах начать спецоперацию на Украине
© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на заседании XIX Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай"
Президент РФ Владимир Путин на заседании XIX Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай"
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что не предупреждал лидера Китая Си Цзиньпина о планах начать спецоперацию.
"Нет... Вы знаете, китайский лидер не такой человек, который высказывает обиду в отношении чего либо. Самодостаточный лидер мирового масштаба. Ну а потом, у нас нет такой необходимости, мы принимаем суверенные решения, и Россия, и Китайская Народная Республика. Китай прекрасно видит, что значит для России стремление Запада продвинуть инфраструктуру блока НАТО к нашим границам, объективно оценивает эти ситуации, так же как и видит то, что происходило на Донбассе в последние восемь лет, прекрасно в состоянии оценить последствия и причины государственного переворота на Украине в 2014 году", - сказал Путин, выступая на пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай".
Он добавил, что КНР выступает за прагматичные, сбалансированные решения кризиса, который происходит на Украине, за решение вопроса мирным путем, и Россия с уважением относится к этой позиции.
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