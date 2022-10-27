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Замгенсека ООН не ответил на вопрос о правомочности расследования по БПЛА
Замгенсека ООН не ответил на вопрос о правомочности расследования по БПЛА - РИА Новости, 27.10.2022
Замгенсека ООН не ответил на вопрос о правомочности расследования по БПЛА
Замгенсека ООН по правовым вопросам Мигель Суарес не ответил на вопрос постпреда РФ Василия Небензи о том, нарушит ли статью 100 устава ООН запуск секретариатом РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T03:49
2022-10-27T03:49
2022-10-27T03:49
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ООН, 27 окт – РИА Новости. Замгенсека ООН по правовым вопросам Мигель Суарес не ответил на вопрос постпреда РФ Василия Небензи о том, нарушит ли статью 100 устава ООН запуск секретариатом по запросу ряда стран, а не всего Совбеза, расследования по сюжету с якобы иранскими беспилотниками на Украине.Страны Запада утверждают, что Россия якобы применяет иранские беспилотники на Украине. Ранее Франция, Британия и ФРГ попросили Секретариат ООН направить своих экспертов на Украину для расследования того, исполняется ли резолюция 2231 (о создании СВПД), запрещающая Ирану торговлю конкретными видами продукции без предварительного одобрения СБ ООН, в том числе БПЛА. Москва и Тегеран опровергли обвинения.Как подчеркнула российская сторона, секретариат ООН исполняет техническую функцию и не обладает ни мандатом, ни экспертизой для проведения расследований. Запуск такого расследования с подачи группы стран стал бы нарушением статьи 100 устава ООН, считает Москва. Согласно этой статье при исполнении своих обязанностей генеральный секретарь и персонал секретариата не должны запрашивать или получать указания от какого бы то ни было правительства или власти, посторонней для организации."Мы поставили вопрос перед юрисконсультом, как ООН интерпретирует ситуацию. К сожалению, мы не услышали ответа. И я планирую направить письмо генсеку ООН, в котором попрошу его ответить на наш вопрос", - сказал Небензя журналистам после заседания Совбеза.
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в мире, василий небензя, украина, россия, оон, совет безопасности оон, совместный всеобъемлющий план действий (свпд), иран, бпла
В мире, Василий Небензя, Украина, Россия, ООН, Совет Безопасности ООН, Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), Иран, БПЛА
Замгенсека ООН не ответил на вопрос о правомочности расследования по БПЛА
Замгенсека ООН Суарес не ответил на вопрос Небензи о правомочности расследования по БПЛА