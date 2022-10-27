https://ria.ru/20221027/oon-1827074026.html

Замгенсека ООН не ответил на вопрос о правомочности расследования по БПЛА

Замгенсека ООН не ответил на вопрос о правомочности расследования по БПЛА - РИА Новости, 27.10.2022

Замгенсека ООН не ответил на вопрос о правомочности расследования по БПЛА

Замгенсека ООН по правовым вопросам Мигель Суарес не ответил на вопрос постпреда РФ Василия Небензи о том, нарушит ли статью 100 устава ООН запуск секретариатом РИА Новости, 27.10.2022

2022-10-27T03:49

2022-10-27T03:49

2022-10-27T03:49

в мире

василий небензя

украина

россия

оон

совет безопасности оон

совместный всеобъемлющий план действий (свпд)

иран

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155919/74/1559197445_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_2626302d764ced7a545a60aa38b4768c.jpg

ООН, 27 окт – РИА Новости. Замгенсека ООН по правовым вопросам Мигель Суарес не ответил на вопрос постпреда РФ Василия Небензи о том, нарушит ли статью 100 устава ООН запуск секретариатом по запросу ряда стран, а не всего Совбеза, расследования по сюжету с якобы иранскими беспилотниками на Украине.Страны Запада утверждают, что Россия якобы применяет иранские беспилотники на Украине. Ранее Франция, Британия и ФРГ попросили Секретариат ООН направить своих экспертов на Украину для расследования того, исполняется ли резолюция 2231 (о создании СВПД), запрещающая Ирану торговлю конкретными видами продукции без предварительного одобрения СБ ООН, в том числе БПЛА. Москва и Тегеран опровергли обвинения.Как подчеркнула российская сторона, секретариат ООН исполняет техническую функцию и не обладает ни мандатом, ни экспертизой для проведения расследований. Запуск такого расследования с подачи группы стран стал бы нарушением статьи 100 устава ООН, считает Москва. Согласно этой статье при исполнении своих обязанностей генеральный секретарь и персонал секретариата не должны запрашивать или получать указания от какого бы то ни было правительства или власти, посторонней для организации."Мы поставили вопрос перед юрисконсультом, как ООН интерпретирует ситуацию. К сожалению, мы не услышали ответа. И я планирую направить письмо генсеку ООН, в котором попрошу его ответить на наш вопрос", - сказал Небензя журналистам после заседания Совбеза.

https://ria.ru/20221027/oon-1827069284.html

https://ria.ru/20221027/oon-1827069753.html

украина

россия

иран

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, василий небензя, украина, россия, оон, совет безопасности оон, совместный всеобъемлющий план действий (свпд), иран, бпла