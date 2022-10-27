https://ria.ru/20221027/okhota-1827222120.html

В Якутии возбудили дело из-за охотников на вертолете Robinson

В Якутии возбудили дело из-за охотников на вертолете Robinson - РИА Новости, 27.10.2022

В Якутии возбудили дело из-за охотников на вертолете Robinson

МВД и прокуратура в Якутии заинтересовались незаконной охотой на вертолете Robinson, возбуждено уголовное дело. РИА Новости, 27.10.2022

2022-10-27T15:37

2022-10-27T15:37

2022-10-27T15:37

происшествия

хангаласский улус

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

республика саха (якутия)

россия

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ЯКУТСК, 27 окт – РИА Новости. МВД и прокуратура в Якутии заинтересовались незаконной охотой на вертолете Robinson, возбуждено уголовное дело.Пользователи соцсети в четверг распространили видео, на котором жители Хангаласского улуса осматривают место разделки лося. По словам мужчин, охота велась с воздуха на черном вертолете Robinson, а сохатого якобы добивали картечью. Браконьеры испугались свидетелей и вылетели, оставив добычу. "Барская охота" возмутила якутян.Прокуратура республики установила, что незаконная охота на вертолете Robinson велась на территории второго Жемконского наслега Хангаласского района."Прокуратура Хангаласского района признала законным возбуждение… уголовного дела по признакам преступления… незаконная охота с применением воздушного судна, с причинением крупного ущерба", - говорится в сообщении.В МВД Якутии рассказали, что инцидент произошел, предположительно, около 10 дней назад. "В настоящее время на местности Нуочах проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего", - отметили в ведомстве.

https://ria.ru/20221024/vakhtovik-1826237838.html

https://ria.ru/20221017/zaporozhe-1824029387.html

хангаласский улус

республика саха (якутия)

россия

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происшествия, хангаласский улус, министерство внутренних дел рф (мвд россии), республика саха (якутия), россия