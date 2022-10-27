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В Якутии возбудили дело из-за охотников на вертолете Robinson - РИА Новости, 27.10.2022
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В Якутии возбудили дело из-за охотников на вертолете Robinson
В Якутии возбудили дело из-за охотников на вертолете Robinson - РИА Новости, 27.10.2022
В Якутии возбудили дело из-за охотников на вертолете Robinson
МВД и прокуратура в Якутии заинтересовались незаконной охотой на вертолете Robinson, возбуждено уголовное дело. РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T15:37
2022-10-27T15:37
происшествия
хангаласский улус
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
республика саха (якутия)
россия
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ЯКУТСК, 27 окт – РИА Новости. МВД и прокуратура в Якутии заинтересовались незаконной охотой на вертолете Robinson, возбуждено уголовное дело.Пользователи соцсети в четверг распространили видео, на котором жители Хангаласского улуса осматривают место разделки лося. По словам мужчин, охота велась с воздуха на черном вертолете Robinson, а сохатого якобы добивали картечью. Браконьеры испугались свидетелей и вылетели, оставив добычу. "Барская охота" возмутила якутян.Прокуратура республики установила, что незаконная охота на вертолете Robinson велась на территории второго Жемконского наслега Хангаласского района."Прокуратура Хангаласского района признала законным возбуждение… уголовного дела по признакам преступления… незаконная охота с применением воздушного судна, с причинением крупного ущерба", - говорится в сообщении.В МВД Якутии рассказали, что инцидент произошел, предположительно, около 10 дней назад. "В настоящее время на местности Нуочах проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего", - отметили в ведомстве.
https://ria.ru/20221024/vakhtovik-1826237838.html
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хангаласский улус
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происшествия, хангаласский улус, министерство внутренних дел рф (мвд россии), республика саха (якутия), россия
Происшествия, Хангаласский улус, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Республика Саха (Якутия), Россия
15:37 27.10.2022
 
В Якутии возбудили дело из-за охотников на вертолете Robinson

В Якутии возбудили дело из-за охотников на вертолете Robinson в Хангаласском улусе

CC BY-SA 2.0 / Dmitry Terekhov / Robinson R-44Вертолет Robinson R-44
Вертолет Robinson R-44 - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
CC BY-SA 2.0 / Dmitry Terekhov / Robinson R-44
Вертолет Robinson R-44. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЯКУТСК, 27 окт – РИА Новости. МВД и прокуратура в Якутии заинтересовались незаконной охотой на вертолете Robinson, возбуждено уголовное дело.
Пользователи соцсети в четверг распространили видео, на котором жители Хангаласского улуса осматривают место разделки лося. По словам мужчин, охота велась с воздуха на черном вертолете Robinson, а сохатого якобы добивали картечью. Браконьеры испугались свидетелей и вылетели, оставив добычу. "Барская охота" возмутила якутян.
Автомобиль следственного комитета - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
24 октября, 12:45
Прокуратура проверит историю об обманутом вахтовике из Якутии
Прокуратура республики установила, что незаконная охота на вертолете Robinson велась на территории второго Жемконского наслега Хангаласского района.
"Прокуратура Хангаласского района признала законным возбуждение… уголовного дела по признакам преступления… незаконная охота с применением воздушного судна, с причинением крупного ущерба", - говорится в сообщении.
В МВД Якутии рассказали, что инцидент произошел, предположительно, около 10 дней назад. "В настоящее время на местности Нуочах проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего", - отметили в ведомстве.
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ПроисшествияХангаласский улусМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Республика Саха (Якутия)Россия
 
 
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