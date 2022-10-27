Рейтинг@Mail.ru
Ивановский губернатор раскритиковал облавы с вручением повесток - РИА Новости, 27.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221027/oblavy-1827186096.html
Ивановский губернатор раскритиковал облавы с вручением повесток
Ивановский губернатор раскритиковал облавы с вручением повесток - РИА Новости, 27.10.2022
Ивановский губернатор раскритиковал облавы с вручением повесток
Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский после жалоб на облавы в регионе с вручением повесток назвал такие действия недопустимыми и призвал... РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T14:06
2022-10-27T14:06
специальная военная операция на украине
общество
россия
иваново
ивановская область
станислав воскресенский
вооруженные силы рф
частичная мобилизация в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1b/1765714739_0:120:3054:1838_1920x0_80_0_0_c809b4b074ba70d68def290c1b93fc33.jpg
РЯЗАНЬ, 27 окт – РИА Новости. Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский после жалоб на облавы в регионе с вручением повесток назвал такие действия недопустимыми и призвал военного комиссара Иваново наказать виновных.Информация о вручении в среду и четверг повесток мужчинам на улицах и в торговых центрах Иваново появилась в социальных сетях и СМИ региона.В Telegram-канале правительства области в четверг опубликовали видео общения Воскресенского и военного комиссара города Иваново Максима Ткачука. "Мы сейчас посмотрели, как организована работа в военкомате. Это все хорошо, конечно. Но ко мне поступают жалобы из ряда муниципалитетов, включая город Иваново, что ведутся какие-то облавы, какие-то недопустимые действия. Я могу сказать вам: это недопустимо. Просто недопустимо. Исходите из того, что сказал министр обороны. Речь идет о частичной мобилизации – не более 1% от запаса. Работать надо спокойно, планомерно. Более того, все нарушения надо выявить и всех виновных наказать, кто такое допустил", - сказал Воскресенский.В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, что составляет чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.После сообщений о нарушениях на местах (берут не подходящих по возрасту, больных, не обращая внимание на отсрочку и так далее) президент Владимир Путин поручил Генпрокуратуре "незамедлительно реагировать на каждый сигнал".
https://ria.ru/20220929/derbent-1820382496.html
россия
иваново
ивановская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1b/1765714739_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_3bf2039e95e1da16b0e12a2b094c0b99.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, иваново, ивановская область, станислав воскресенский, вооруженные силы рф, частичная мобилизация в россии
Специальная военная операция на Украине, Общество, Россия, Иваново, Ивановская область, Станислав Воскресенский, Вооруженные силы РФ, Частичная мобилизация в России
14:06 27.10.2022
 
Ивановский губернатор раскритиковал облавы с вручением повесток

Ивановский губернатор Воскресенский призвал наказать виновных в облавах с повестками

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в медиабанкСтанислав Воскресенский
Станислав Воскресенский - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Станислав Воскресенский. Архивное фото
Читать ria.ru в
РЯЗАНЬ, 27 окт – РИА Новости. Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский после жалоб на облавы в регионе с вручением повесток назвал такие действия недопустимыми и призвал военного комиссара Иваново наказать виновных.
Информация о вручении в среду и четверг повесток мужчинам на улицах и в торговых центрах Иваново появилась в социальных сетях и СМИ региона.
В Telegram-канале правительства области в четверг опубликовали видео общения Воскресенского и военного комиссара города Иваново Максима Ткачука. "Мы сейчас посмотрели, как организована работа в военкомате. Это все хорошо, конечно. Но ко мне поступают жалобы из ряда муниципалитетов, включая город Иваново, что ведутся какие-то облавы, какие-то недопустимые действия. Я могу сказать вам: это недопустимо. Просто недопустимо. Исходите из того, что сказал министр обороны. Речь идет о частичной мобилизации – не более 1% от запаса. Работать надо спокойно, планомерно. Более того, все нарушения надо выявить и всех виновных наказать, кто такое допустил", - сказал Воскресенский.
В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, что составляет чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.
После сообщений о нарушениях на местах (берут не подходящих по возрасту, больных, не обращая внимание на отсрочку и так далее) президент Владимир Путин поручил Генпрокуратуре "незамедлительно реагировать на каждый сигнал".
Глава Республики Дагестан Сергей Меликов - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
29 сентября, 17:06Специальная военная операция на Украине
Меликов раскритиковал метод оповещения о частичной мобилизации в Дербенте
 
Специальная военная операция на УкраинеОбществоРоссияИвановоИвановская областьСтанислав ВоскресенскийВооруженные силы РФЧастичная мобилизация в России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала