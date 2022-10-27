https://ria.ru/20221027/oblavy-1827186096.html

Ивановский губернатор раскритиковал облавы с вручением повесток

Ивановский губернатор раскритиковал облавы с вручением повесток - РИА Новости, 27.10.2022

Ивановский губернатор раскритиковал облавы с вручением повесток

Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский после жалоб на облавы в регионе с вручением повесток назвал такие действия недопустимыми и призвал... РИА Новости, 27.10.2022

2022-10-27T14:06

2022-10-27T14:06

2022-10-27T14:06

специальная военная операция на украине

общество

россия

иваново

ивановская область

станислав воскресенский

вооруженные силы рф

частичная мобилизация в россии

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РЯЗАНЬ, 27 окт – РИА Новости. Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский после жалоб на облавы в регионе с вручением повесток назвал такие действия недопустимыми и призвал военного комиссара Иваново наказать виновных.Информация о вручении в среду и четверг повесток мужчинам на улицах и в торговых центрах Иваново появилась в социальных сетях и СМИ региона.В Telegram-канале правительства области в четверг опубликовали видео общения Воскресенского и военного комиссара города Иваново Максима Ткачука. "Мы сейчас посмотрели, как организована работа в военкомате. Это все хорошо, конечно. Но ко мне поступают жалобы из ряда муниципалитетов, включая город Иваново, что ведутся какие-то облавы, какие-то недопустимые действия. Я могу сказать вам: это недопустимо. Просто недопустимо. Исходите из того, что сказал министр обороны. Речь идет о частичной мобилизации – не более 1% от запаса. Работать надо спокойно, планомерно. Более того, все нарушения надо выявить и всех виновных наказать, кто такое допустил", - сказал Воскресенский.В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, что составляет чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.После сообщений о нарушениях на местах (берут не подходящих по возрасту, больных, не обращая внимание на отсрочку и так далее) президент Владимир Путин поручил Генпрокуратуре "незамедлительно реагировать на каждый сигнал".

https://ria.ru/20220929/derbent-1820382496.html

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ивановская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, россия, иваново, ивановская область, станислав воскресенский, вооруженные силы рф, частичная мобилизация в россии