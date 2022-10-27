Ивановский губернатор раскритиковал облавы с вручением повесток
Ивановский губернатор Воскресенский призвал наказать виновных в облавах с повестками
Станислав Воскресенский. Архивное фото
РЯЗАНЬ, 27 окт – РИА Новости. Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский после жалоб на облавы в регионе с вручением повесток назвал такие действия недопустимыми и призвал военного комиссара Иваново наказать виновных.
Информация о вручении в среду и четверг повесток мужчинам на улицах и в торговых центрах Иваново появилась в социальных сетях и СМИ региона.
В Telegram-канале правительства области в четверг опубликовали видео общения Воскресенского и военного комиссара города Иваново Максима Ткачука. "Мы сейчас посмотрели, как организована работа в военкомате. Это все хорошо, конечно. Но ко мне поступают жалобы из ряда муниципалитетов, включая город Иваново, что ведутся какие-то облавы, какие-то недопустимые действия. Я могу сказать вам: это недопустимо. Просто недопустимо. Исходите из того, что сказал министр обороны. Речь идет о частичной мобилизации – не более 1% от запаса. Работать надо спокойно, планомерно. Более того, все нарушения надо выявить и всех виновных наказать, кто такое допустил", - сказал Воскресенский.
В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, что составляет чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.
После сообщений о нарушениях на местах (берут не подходящих по возрасту, больных, не обращая внимание на отсрочку и так далее) президент Владимир Путин поручил Генпрокуратуре "незамедлительно реагировать на каждый сигнал".