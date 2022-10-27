https://ria.ru/20221027/nyp-1827284609.html
Неизвестные взломали сайт и Twitter газеты New York Post
Неизвестные взломали сайт и Twitter газеты New York Post - РИА Новости, 27.10.2022
Неизвестные взломали сайт и Twitter газеты New York Post
Неизвестные взломали сайт и страницу в Twitter американской газеты New York Post, в сети появились многочисленные скриншоты с опубликованными в газете... РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T17:53
2022-10-27T17:53
2022-10-27T17:53
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дональд трамп
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хантер байден
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Неизвестные взломали сайт и страницу в Twitter американской газеты New York Post, в сети появились многочисленные скриншоты с опубликованными в газете оскорбительными статьями про руководство США."New York Post был взломан. Мы сейчас ведем расследование дела", - говорится в сообщении газеты в Twitter.В комментариях под последними сообщениями в Twitter газеты пользователи стали публиковать скриншоты со статьями на сайте газеты и в ее Twitter-аккаунте. Так, среди них были статьи с оскорбительными заголовками в адрес нынешнего главы штата Нью-Йорк и мэра Нью-Йорка якобы написанные кандидатом в губернаторы штата и союзником экс-президента США Дональда Трампа Ли Зелдиным. На скриншотах также видны сообщения газеты, согласно которым, губернатор Техаса якобы намерен распорядиться, чтобы пограничники "резали" нелегальных мигрантов, а также "мнение" колумниста газеты о том, что "нужно убить (президента США) Джо Байдена и (его сына) Хантера Байдена".Подлинность этих скриншотов не установлена. При этом, несмотря на то, что содержание статей уже удалено с сайта, ссылки к ним с названиями сохранились.
https://ria.ru/20221019/bayden-1825135619.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Неизвестные взломали сайт и Twitter газеты New York Post
Хакеры взломали сайт и Twitter газеты NYP и разместили скриншоты, оскорбляющие власти США