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Неизвестные взломали сайт и Twitter газеты New York Post - РИА Новости, 27.10.2022
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Неизвестные взломали сайт и Twitter газеты New York Post
Неизвестные взломали сайт и Twitter газеты New York Post - РИА Новости, 27.10.2022
Неизвестные взломали сайт и Twitter газеты New York Post
Неизвестные взломали сайт и страницу в Twitter американской газеты New York Post, в сети появились многочисленные скриншоты с опубликованными в газете... РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T17:53
2022-10-27T17:53
в мире
технологии
дональд трамп
джо байден
хантер байден
сша
техас
нью-йорк (город)
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Неизвестные взломали сайт и страницу в Twitter американской газеты New York Post, в сети появились многочисленные скриншоты с опубликованными в газете оскорбительными статьями про руководство США."New York Post был взломан. Мы сейчас ведем расследование дела", - говорится в сообщении газеты в Twitter.В комментариях под последними сообщениями в Twitter газеты пользователи стали публиковать скриншоты со статьями на сайте газеты и в ее Twitter-аккаунте. Так, среди них были статьи с оскорбительными заголовками в адрес нынешнего главы штата Нью-Йорк и мэра Нью-Йорка якобы написанные кандидатом в губернаторы штата и союзником экс-президента США Дональда Трампа Ли Зелдиным. На скриншотах также видны сообщения газеты, согласно которым, губернатор Техаса якобы намерен распорядиться, чтобы пограничники "резали" нелегальных мигрантов, а также "мнение" колумниста газеты о том, что "нужно убить (президента США) Джо Байдена и (его сына) Хантера Байдена".Подлинность этих скриншотов не установлена. При этом, несмотря на то, что содержание статей уже удалено с сайта, ссылки к ним с названиями сохранились.
https://ria.ru/20221019/bayden-1825135619.html
сша
техас
нью-йорк (город)
РИА Новости
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, технологии, дональд трамп, джо байден, хантер байден, сша, техас, нью-йорк (город), twitter
В мире, Технологии, Дональд Трамп, Джо Байден, Хантер Байден, США, Техас, Нью-Йорк (город), Twitter
17:53 27.10.2022
 
Неизвестные взломали сайт и Twitter газеты New York Post

Хакеры взломали сайт и Twitter газеты NYP и разместили скриншоты, оскорбляющие власти США

© РИА Новости / Владимир ТрефиловХакерская атака
Хакерская атака - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Хакерская атака. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Неизвестные взломали сайт и страницу в Twitter американской газеты New York Post, в сети появились многочисленные скриншоты с опубликованными в газете оскорбительными статьями про руководство США.
"New York Post был взломан. Мы сейчас ведем расследование дела", - говорится в сообщении газеты в Twitter.
В комментариях под последними сообщениями в Twitter газеты пользователи стали публиковать скриншоты со статьями на сайте газеты и в ее Twitter-аккаунте. Так, среди них были статьи с оскорбительными заголовками в адрес нынешнего главы штата Нью-Йорк и мэра Нью-Йорка якобы написанные кандидатом в губернаторы штата и союзником экс-президента США Дональда Трампа Ли Зелдиным. На скриншотах также видны сообщения газеты, согласно которым, губернатор Техаса якобы намерен распорядиться, чтобы пограничники "резали" нелегальных мигрантов, а также "мнение" колумниста газеты о том, что "нужно убить (президента США) Джо Байдена и (его сына) Хантера Байдена".
Подлинность этих скриншотов не установлена. При этом, несмотря на то, что содержание статей уже удалено с сайта, ссылки к ним с названиями сохранились.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 19.10.2022
19 октября, 15:54
"Хватит обворовывать нас!": американцев взбесило заявление Байдена
 
В миреТехнологииДональд ТрампДжо БайденХантер БайденСШАТехасНью-Йорк (город)Twitter
 
 
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