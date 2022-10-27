https://ria.ru/20221027/novatek-1827242836.html
"Арктик СПГ — 2" готов примерно на 70 процентов, заявил Михельсон
"Арктик СПГ — 2" готов примерно на 70 процентов, заявил Михельсон - РИА Новости, 27.10.2022
"Арктик СПГ — 2" готов примерно на 70 процентов, заявил Михельсон
"Арктик СПГ 2" готов уже примерно на 70%, "Новатэк" планирует ввести его в срок и принять решение уже по следующему проекту, заявил глава "Новатэка" Леонид... РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T16:32
2022-10-27T16:32
2022-10-27T16:34
экономика
арктик спг - 2
новатэк
леонид михельсон
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БАКУ, 27 окт - РИА Новости. "Арктик СПГ 2" готов уже примерно на 70%, "Новатэк" планирует ввести его в срок и принять решение уже по следующему проекту, заявил глава "Новатэка" Леонид Михельсон."Крупнейшим СПГ-проектом в ближайшие годы также будет вводимый "Новатэком" проект "Арктик СПГ 2". Он готов на сегодняшний день где-то на 70%, мы планируем его запустить в установленный срок", - сказал он в ходе выступления на Веронском Евразийском экономическом форуме в Баку."В следующем году мы уже будем принимать решение и по следующим проектам", - добавил Михельсон.
https://ria.ru/20221014/sakhalin-2-1824153609.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, арктик спг - 2, новатэк, леонид михельсон
Экономика, Арктик СПГ - 2, Новатэк, Леонид Михельсон
16:32 27.10.2022 (обновлено: 16:34 27.10.2022)
"Арктик СПГ — 2" готов примерно на 70 процентов, заявил Михельсон
Михельсон заявил о готовности "Арктик СПГ — 2" примерно на 70 процентов