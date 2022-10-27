https://ria.ru/20221027/mir-1827239926.html
Вопрос возобновления обслуживания карт "Мир" в Узбекистане пока открыт
Вопрос возобновления обслуживания карт "Мир" в Узбекистане пока открыт - РИА Новости, 27.10.2022
Вопрос возобновления обслуживания карт "Мир" в Узбекистане пока открыт
Вопрос возобновления обслуживания карт "Мир" в Узбекистане пока открыт, нет предпосылок, что этот вопрос может решиться в ближайшее время, сообщил заместитель... РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T16:23
2022-10-27T16:23
2022-10-27T16:23
технологии
узбекистан
платежная система "мир"
карта "мир"
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1c/1820129460_0:78:1280:798_1920x0_80_0_0_734bbbc9275b4f10ea6eaa0d154044e6.jpg
ТАШКЕНТ, 27 окт – РИА Новости. Вопрос возобновления обслуживания карт "Мир" в Узбекистане пока открыт, нет предпосылок, что этот вопрос может решиться в ближайшее время, сообщил заместитель председателя Центрального банка республики Бехзод Хамраев.Единый общереспубликанский процессинговый центр Uzcard с 23 сентября приостановил прием карт российской платежной системы "Мир" в Узбекистане, в том числе кобейджинговых за рубежом, по техническим причинам. При этом кобейджинговые карты Uzcard – "Мир" работают в штатном режиме на территории страны."Пока вопрос возобновления работы "Мир" открыт. Нет никаких предпосылок, что вопрос решится завтра или через месяц", - цитирует Хамраева интернет-издание newshub.uz.По его оценке, в этом вопросе роль играют совокупные факторы, "один из них – угроза вторичных санкций".После заявления минфина США о готовности вводить санкции за работу с платежной системой "Мир" проблемы с использованием российских карт возникли во многих странах, в том числе в Турции, Вьетнаме, Казахстане, Киргизии, Узбекистане, Таджикистане.
https://ria.ru/20221020/kirgiziya-1825346140.html
https://ria.ru/20221018/mir-1824921213.html
узбекистан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1c/1820129460_133:0:1280:860_1920x0_80_0_0_b3f6ea66fa750ab7435b1701efdf90d7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, узбекистан, платежная система "мир", карта "мир", экономика
Технологии, Узбекистан, Платежная система "Мир", Карта "Мир", Экономика
Вопрос возобновления обслуживания карт "Мир" в Узбекистане пока открыт
Зампред ЦБ Хамраев: в Узбекистане пока открыт вопрос возобновления обслуживания карт "Мир"