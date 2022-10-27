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Вопрос возобновления обслуживания карт "Мир" в Узбекистане пока открыт - РИА Новости, 27.10.2022
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Вопрос возобновления обслуживания карт "Мир" в Узбекистане пока открыт
Вопрос возобновления обслуживания карт "Мир" в Узбекистане пока открыт - РИА Новости, 27.10.2022
Вопрос возобновления обслуживания карт "Мир" в Узбекистане пока открыт
Вопрос возобновления обслуживания карт "Мир" в Узбекистане пока открыт, нет предпосылок, что этот вопрос может решиться в ближайшее время, сообщил заместитель... РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T16:23
2022-10-27T16:23
технологии
узбекистан
платежная система "мир"
карта "мир"
экономика
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ТАШКЕНТ, 27 окт – РИА Новости. Вопрос возобновления обслуживания карт "Мир" в Узбекистане пока открыт, нет предпосылок, что этот вопрос может решиться в ближайшее время, сообщил заместитель председателя Центрального банка республики Бехзод Хамраев.Единый общереспубликанский процессинговый центр Uzcard с 23 сентября приостановил прием карт российской платежной системы "Мир" в Узбекистане, в том числе кобейджинговых за рубежом, по техническим причинам. При этом кобейджинговые карты Uzcard – "Мир" работают в штатном режиме на территории страны."Пока вопрос возобновления работы "Мир" открыт. Нет никаких предпосылок, что вопрос решится завтра или через месяц", - цитирует Хамраева интернет-издание newshub.uz.По его оценке, в этом вопросе роль играют совокупные факторы, "один из них – угроза вторичных санкций".После заявления минфина США о готовности вводить санкции за работу с платежной системой "Мир" проблемы с использованием российских карт возникли во многих странах, в том числе в Турции, Вьетнаме, Казахстане, Киргизии, Узбекистане, Таджикистане.
https://ria.ru/20221020/kirgiziya-1825346140.html
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технологии, узбекистан, платежная система "мир", карта "мир", экономика
Технологии, Узбекистан, Платежная система "Мир", Карта "Мир", Экономика
16:23 27.10.2022
 
Вопрос возобновления обслуживания карт "Мир" в Узбекистане пока открыт

Зампред ЦБ Хамраев: в Узбекистане пока открыт вопрос возобновления обслуживания карт "Мир"

© РИА Новости / Игорь Егоров / Перейти в медиабанкКарты "Мир"
Карты Мир - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
© РИА Новости / Игорь Егоров
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Карты "Мир". Архивное фото
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ТАШКЕНТ, 27 окт – РИА Новости. Вопрос возобновления обслуживания карт "Мир" в Узбекистане пока открыт, нет предпосылок, что этот вопрос может решиться в ближайшее время, сообщил заместитель председателя Центрального банка республики Бехзод Хамраев.
Единый общереспубликанский процессинговый центр Uzcard с 23 сентября приостановил прием карт российской платежной системы "Мир" в Узбекистане, в том числе кобейджинговых за рубежом, по техническим причинам. При этом кобейджинговые карты Uzcard – "Мир" работают в штатном режиме на территории страны.
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"Пока вопрос возобновления работы "Мир" открыт. Нет никаких предпосылок, что вопрос решится завтра или через месяц", - цитирует Хамраева интернет-издание newshub.uz.
По его оценке, в этом вопросе роль играют совокупные факторы, "один из них – угроза вторичных санкций".
После заявления минфина США о готовности вводить санкции за работу с платежной системой "Мир" проблемы с использованием российских карт возникли во многих странах, в том числе в Турции, Вьетнаме, Казахстане, Киргизии, Узбекистане, Таджикистане.
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ТехнологииУзбекистанПлатежная система "Мир"Карта "Мир"Экономика
 
 
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