https://ria.ru/20221027/mir-1827239926.html

Вопрос возобновления обслуживания карт "Мир" в Узбекистане пока открыт

Вопрос возобновления обслуживания карт "Мир" в Узбекистане пока открыт - РИА Новости, 27.10.2022

Вопрос возобновления обслуживания карт "Мир" в Узбекистане пока открыт

Вопрос возобновления обслуживания карт "Мир" в Узбекистане пока открыт, нет предпосылок, что этот вопрос может решиться в ближайшее время, сообщил заместитель... РИА Новости, 27.10.2022

2022-10-27T16:23

2022-10-27T16:23

2022-10-27T16:23

технологии

узбекистан

платежная система "мир"

карта "мир"

экономика

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ТАШКЕНТ, 27 окт – РИА Новости. Вопрос возобновления обслуживания карт "Мир" в Узбекистане пока открыт, нет предпосылок, что этот вопрос может решиться в ближайшее время, сообщил заместитель председателя Центрального банка республики Бехзод Хамраев.Единый общереспубликанский процессинговый центр Uzcard с 23 сентября приостановил прием карт российской платежной системы "Мир" в Узбекистане, в том числе кобейджинговых за рубежом, по техническим причинам. При этом кобейджинговые карты Uzcard – "Мир" работают в штатном режиме на территории страны."Пока вопрос возобновления работы "Мир" открыт. Нет никаких предпосылок, что вопрос решится завтра или через месяц", - цитирует Хамраева интернет-издание newshub.uz.По его оценке, в этом вопросе роль играют совокупные факторы, "один из них – угроза вторичных санкций".После заявления минфина США о готовности вводить санкции за работу с платежной системой "Мир" проблемы с использованием российских карт возникли во многих странах, в том числе в Турции, Вьетнаме, Казахстане, Киргизии, Узбекистане, Таджикистане.

https://ria.ru/20221020/kirgiziya-1825346140.html

https://ria.ru/20221018/mir-1824921213.html

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технологии, узбекистан, платежная система "мир", карта "мир", экономика