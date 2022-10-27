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Минцифры продвигает российских разработчиков систем информбезопасности - РИА Новости, 27.10.2022
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Минцифры продвигает российских разработчиков систем информбезопасности
Минцифры продвигает российских разработчиков систем информбезопасности - РИА Новости, 27.10.2022
Минцифры продвигает российских разработчиков систем информбезопасности
Минцифры РФ активно продвигает отечественных разработчиков систем информационной безопасности за рубеж, собирает соответствующие предложения от ведущих... РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T12:12
2022-10-27T12:12
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
технологии
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в мире
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Минцифры РФ активно продвигает отечественных разработчиков систем информационной безопасности за рубеж, собирает соответствующие предложения от ведущих компаний, заявил замглавы Минцифры РФ Александр Шойтов."Сейчас мы активно работаем по направлению продвижения наших разработчиков систем информационной безопасности за рубеж. Здесь мы собираем соответствующие предложения от ведущих компаний, и, если есть заинтересанты, пожалуйста, обращайтесь, пишите письма в министерство о том, что вы имеете такой-то качественный продукт. Мы посмотрим насколько он действительно может быть востребован за рубежом и в том числе государство будет его продвигать", - сказал Шойтов, выступая на конференции "Пространство безопасности" в четверг.Шойтов добавил, что, хотя нет смысла говорить о продвижении в США или страны Европы, большой запрос на российские отдельные и комплексные решения наблюдается в дружественных и нейтральных странах."При этом надо работать, чтобы для экспорта мы могли что-то предоставлять и открывать", - отметил он.
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министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), технологии, россия, в мире
Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России), Технологии, Россия, В мире
12:12 27.10.2022
 
Минцифры продвигает российских разработчиков систем информбезопасности

Минцифры активно продвигает российских разработчиков систем информбезопасности за рубеж

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в медиабанкIT-специалист за работой
IT-специалист за работой - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Минцифры РФ активно продвигает отечественных разработчиков систем информационной безопасности за рубеж, собирает соответствующие предложения от ведущих компаний, заявил замглавы Минцифры РФ Александр Шойтов.
"Сейчас мы активно работаем по направлению продвижения наших разработчиков систем информационной безопасности за рубеж. Здесь мы собираем соответствующие предложения от ведущих компаний, и, если есть заинтересанты, пожалуйста, обращайтесь, пишите письма в министерство о том, что вы имеете такой-то качественный продукт. Мы посмотрим насколько он действительно может быть востребован за рубежом и в том числе государство будет его продвигать", - сказал Шойтов, выступая на конференции "Пространство безопасности" в четверг.
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Шойтов добавил, что, хотя нет смысла говорить о продвижении в США или страны Европы, большой запрос на российские отдельные и комплексные решения наблюдается в дружественных и нейтральных странах.
"При этом надо работать, чтобы для экспорта мы могли что-то предоставлять и открывать", - отметил он.
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