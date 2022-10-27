https://ria.ru/20221027/mintsifry-1827145738.html

Минцифры продвигает российских разработчиков систем информбезопасности

Минцифры продвигает российских разработчиков систем информбезопасности - РИА Новости, 27.10.2022

Минцифры продвигает российских разработчиков систем информбезопасности

Минцифры РФ активно продвигает отечественных разработчиков систем информационной безопасности за рубеж, собирает соответствующие предложения от ведущих... РИА Новости, 27.10.2022

2022-10-27T12:12

2022-10-27T12:12

2022-10-27T12:12

министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)

технологии

россия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/13/1789454701_0:0:2997:1685_1920x0_80_0_0_f1e48707f51a7fc7a990e9b82c82c232.jpg

МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Минцифры РФ активно продвигает отечественных разработчиков систем информационной безопасности за рубеж, собирает соответствующие предложения от ведущих компаний, заявил замглавы Минцифры РФ Александр Шойтов."Сейчас мы активно работаем по направлению продвижения наших разработчиков систем информационной безопасности за рубеж. Здесь мы собираем соответствующие предложения от ведущих компаний, и, если есть заинтересанты, пожалуйста, обращайтесь, пишите письма в министерство о том, что вы имеете такой-то качественный продукт. Мы посмотрим насколько он действительно может быть востребован за рубежом и в том числе государство будет его продвигать", - сказал Шойтов, выступая на конференции "Пространство безопасности" в четверг.Шойтов добавил, что, хотя нет смысла говорить о продвижении в США или страны Европы, большой запрос на российские отдельные и комплексные решения наблюдается в дружественных и нейтральных странах."При этом надо работать, чтобы для экспорта мы могли что-то предоставлять и открывать", - отметил он.

https://ria.ru/20221027/svyaz-1827085198.html

https://ria.ru/20221027/kiberbezopasnost-1827098865.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), технологии, россия, в мире