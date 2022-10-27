https://ria.ru/20221027/media-1827188233.html

Минцифры: молодежь показывает высокую степень недоверия ко всем медиа

Минцифры: молодежь показывает высокую степень недоверия ко всем медиа - РИА Новости, 27.10.2022

Минцифры: молодежь показывает высокую степень недоверия ко всем медиа

Молодежная аудитория в России показывает высокую степень недоверия ко всем медиа, рассказала директор департамента развития массовых коммуникаций международного РИА Новости, 27.10.2022

2022-10-27T14:11

2022-10-27T14:11

2022-10-27T14:11

общество

россия

красноярск

министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150981/25/1509812550_0:97:2001:1222_1920x0_80_0_0_ebb343d7a2cad2f499d7afabc048917a.jpg

КРАСНОЯРСК, 27 окт - РИА Новости. Молодежная аудитория в России показывает высокую степень недоверия ко всем медиа, рассказала директор департамента развития массовых коммуникаций международного сотрудничества министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Екатерина Ларина.В четверг в Красноярске во время пленарного заседания на медиафоруме "Енисей.РФ" она отметила, что главным ресурсом медиа в современном мире является та аудитория, которая доверяет им."Я обратила внимание на высокую долю недоверия у молодой аудитории, причем... ко всем медиа... Они в какой-то степени доверяют, но едва ли не базовые чувства у них - это недоверие... Высокий уровень недоверия к медиа у молодежи. Мне кажется, в этом есть и позитив, потому что это говорит о том, что (у них) высокая степень критического мышления. Что они все-таки оценивают (информацию) и пропускают через барьер", - сказала Ларина.Также она отметила, что в настоящее время происходит переход от журналистики фактов к журналистике мнений."И, наверное, это тоже естественный процесс и вполне закономерный. Тем более, что с другой стороны мы видим, что западный информационный мир вообще далеко ушел от факта как от основы журналистики. Сейчас мы живем в эпоху такого постфакта, когда ты ничему не можешь 100% доверять, тому что пишут, рассказывают и даже показывают. Монтируется и придумывается, и снимается все что угодно и выдается под видом факта. Хорошо, когда фейки можно развенчать", - резюмировала Ларина.

https://ria.ru/20221027/lgbt-1827144552.html

https://ria.ru/20221026/igry-1827025911.html

россия

красноярск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, красноярск, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)