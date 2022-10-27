https://ria.ru/20221027/media-1827188233.html
Минцифры: молодежь показывает высокую степень недоверия ко всем медиа
Минцифры: молодежь показывает высокую степень недоверия ко всем медиа - РИА Новости, 27.10.2022
Минцифры: молодежь показывает высокую степень недоверия ко всем медиа
Молодежная аудитория в России показывает высокую степень недоверия ко всем медиа, рассказала директор департамента развития массовых коммуникаций международного РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T14:11
2022-10-27T14:11
2022-10-27T14:11
общество
россия
красноярск
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
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КРАСНОЯРСК, 27 окт - РИА Новости. Молодежная аудитория в России показывает высокую степень недоверия ко всем медиа, рассказала директор департамента развития массовых коммуникаций международного сотрудничества министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Екатерина Ларина.В четверг в Красноярске во время пленарного заседания на медиафоруме "Енисей.РФ" она отметила, что главным ресурсом медиа в современном мире является та аудитория, которая доверяет им."Я обратила внимание на высокую долю недоверия у молодой аудитории, причем... ко всем медиа... Они в какой-то степени доверяют, но едва ли не базовые чувства у них - это недоверие... Высокий уровень недоверия к медиа у молодежи. Мне кажется, в этом есть и позитив, потому что это говорит о том, что (у них) высокая степень критического мышления. Что они все-таки оценивают (информацию) и пропускают через барьер", - сказала Ларина.Также она отметила, что в настоящее время происходит переход от журналистики фактов к журналистике мнений."И, наверное, это тоже естественный процесс и вполне закономерный. Тем более, что с другой стороны мы видим, что западный информационный мир вообще далеко ушел от факта как от основы журналистики. Сейчас мы живем в эпоху такого постфакта, когда ты ничему не можешь 100% доверять, тому что пишут, рассказывают и даже показывают. Монтируется и придумывается, и снимается все что угодно и выдается под видом факта. Хорошо, когда фейки можно развенчать", - резюмировала Ларина.
https://ria.ru/20221027/lgbt-1827144552.html
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РИА Новости
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общество, россия, красноярск, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
Общество, Россия, Красноярск, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России)
Минцифры: молодежь показывает высокую степень недоверия ко всем медиа
Минцифры: высокая степень недоверия к медиа фиксируется среди российской молодежи
КРАСНОЯРСК, 27 окт - РИА Новости. Молодежная аудитория в России показывает высокую степень недоверия ко всем медиа, рассказала директор департамента развития массовых коммуникаций международного сотрудничества министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Екатерина Ларина.
В четверг в Красноярске
во время пленарного заседания на медиафоруме "Енисей.РФ" она отметила, что главным ресурсом медиа в современном мире является та аудитория, которая доверяет им.
"Я обратила внимание на высокую долю недоверия у молодой аудитории, причем... ко всем медиа... Они в какой-то степени доверяют, но едва ли не базовые чувства у них - это недоверие... Высокий уровень недоверия к медиа у молодежи. Мне кажется, в этом есть и позитив, потому что это говорит о том, что (у них) высокая степень критического мышления. Что они все-таки оценивают (информацию) и пропускают через барьер", - сказала Ларина.
Также она отметила, что в настоящее время происходит переход от журналистики фактов к журналистике мнений.
"И, наверное, это тоже естественный процесс и вполне закономерный. Тем более, что с другой стороны мы видим, что западный информационный мир вообще далеко ушел от факта как от основы журналистики. Сейчас мы живем в эпоху такого постфакта, когда ты ничему не можешь 100% доверять, тому что пишут, рассказывают и даже показывают. Монтируется и придумывается, и снимается все что угодно и выдается под видом факта. Хорошо, когда фейки можно развенчать", - резюмировала Ларина.