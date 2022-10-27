https://ria.ru/20221027/makron-1827069899.html
СМИ: отношения Шольца и Макрона стали "ледяными"
СМИ: отношения Шольца и Макрона стали "ледяными" - РИА Новости, 27.10.2022
СМИ: отношения Шольца и Макрона стали "ледяными"
Отношения между президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Олафом Шольцем ледяные, лидеры даже не осмеливаются провести совместную... РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T01:51
2022-10-27T01:51
2022-10-27T01:53
в мире
эммануэль макрон
олаф шольц
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Отношения между президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Олафом Шольцем ледяные, лидеры даже не осмеливаются провести совместную пресс-конференцию, пишет газета Politico.В среду Шольц прибыл в Париж для переговоров с Макроном. Пресс-конференцию глав государств по итогам встречи отменили по причине нехватки времени канцлера Шольца, который после Парижа спешит в Афины."Французские и немецкие помощники говорят, что встреча прошла хорошо. Отсутствие совместного выступления в прессе говорит о другом... Отношения между Эммануэлем Макроном и Олафом Шольцем, лидерами двух экономических держав ЕС, сейчас настолько ледяные, что они даже не осмеливаются показываться вместе перед прессой", - пишет издание.По данным газеты, французское правительство было раздражено известием о том, что Шольц планирует без Макрона посетить Пекин на следующей неделе для встречи с председателем КНР Си Цзиньпином. "В Елисейском дворце считают, что было бы лучше, если бы Макрон и Шольц вместе посетили Китай, и желательно чуть позже, а не сразу после съезда Коммунистической партии Китая", - отмечает газета.Также, как пишет Politico, в последние недели Шольц и Макрон "спорили о том, как справиться с энергетическим кризисом, как преодолеть бессилие Европы в области обороны и как лучше всего вести себя с Китаем".
https://ria.ru/20221026/evropa-1826833203.html
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в мире, эммануэль макрон, олаф шольц, си цзиньпин, париж, китай, франция, евросоюз, санкции в отношении россии
В мире, Эммануэль Макрон, Олаф Шольц, Си Цзиньпин, Париж, Китай, Франция, Евросоюз, Санкции в отношении России
01:51 27.10.2022 (обновлено: 01:53 27.10.2022)
СМИ: отношения Шольца и Макрона стали "ледяными"
Politico: отношения Шольца и Макрона "ледяные", они даже не провели совместную конференцию