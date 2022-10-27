https://ria.ru/20221027/lnr-1827120044.html
ЛНР продлила действие комендантского часа на прифронтовых территориях
ЛНР продлила действие комендантского часа на прифронтовых территориях - РИА Новости, 27.10.2022
ЛНР продлила действие комендантского часа на прифронтовых территориях
Врио главы Луганской народной республики Леонид Пасечник своим указом продлил на один час действие комендантского часа на прифронтовых территориях. РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T11:14
2022-10-27T11:14
2022-10-27T11:14
специальная военная операция на украине
леонид пасечник
луганская народная республика
лисичанск
первомайск
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ЛУГАНСК, 27 окт - РИА Новости. Врио главы Луганской народной республики Леонид Пасечник своим указом продлил на один час действие комендантского часа на прифронтовых территориях."Для жителей Кременского района, Лисичанска, Первомайска, Рубежного, Северодонецка, Сватовского и Троицкого района комендантский час определен с 21.00 до 6.00 (совпадает с мск)", - говорится в сообщении правительства ЛНР в Telegram-канале.Ранее в этих районах комендантский час был определен до 5.00. Согласно указу, в этот период действует запрет на нахождение граждан на улицах и в иных общественных местах.
https://ria.ru/20221027/svo-1827080403.html
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леонид пасечник, луганская народная республика, лисичанск, первомайск
Специальная военная операция на Украине, Леонид Пасечник, Луганская Народная Республика, Лисичанск, Первомайск
ЛНР продлила действие комендантского часа на прифронтовых территориях
Врио главы ЛНР Пасченик продлил действие комендантского часа на прифронтовых территориях