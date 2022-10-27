https://ria.ru/20221027/lnr-1827120044.html

ЛНР продлила действие комендантского часа на прифронтовых территориях

ЛНР продлила действие комендантского часа на прифронтовых территориях - РИА Новости, 27.10.2022

ЛНР продлила действие комендантского часа на прифронтовых территориях

Врио главы Луганской народной республики Леонид Пасечник своим указом продлил на один час действие комендантского часа на прифронтовых территориях. РИА Новости, 27.10.2022

2022-10-27T11:14

2022-10-27T11:14

2022-10-27T11:14

специальная военная операция на украине

леонид пасечник

луганская народная республика

лисичанск

первомайск

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ЛУГАНСК, 27 окт - РИА Новости. Врио главы Луганской народной республики Леонид Пасечник своим указом продлил на один час действие комендантского часа на прифронтовых территориях."Для жителей Кременского района, Лисичанска, Первомайска, Рубежного, Северодонецка, Сватовского и Троицкого района комендантский час определен с 21.00 до 6.00 (совпадает с мск)", - говорится в сообщении правительства ЛНР в Telegram-канале.Ранее в этих районах комендантский час был определен до 5.00. Согласно указу, в этот период действует запрет на нахождение граждан на улицах и в иных общественных местах.

https://ria.ru/20221027/svo-1827080403.html

луганская народная республика

лисичанск

первомайск

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леонид пасечник, луганская народная республика, лисичанск, первомайск