https://ria.ru/20221027/kvadrokopter-1827127037.html

"Алмаз-Антей" начал серийное производство квадрокоптеров

"Алмаз-Антей" начал серийное производство квадрокоптеров - РИА Новости, 27.10.2022

"Алмаз-Антей" начал серийное производство квадрокоптеров

Концерн ВКО "Алмаз-Антей" начал серийное производство квадрокоптеров - до конца года будет выпущено около 1 тысячи дронов по цене "значительно ниже зарубежных... РИА Новости, 27.10.2022

2022-10-27T11:30

2022-10-27T11:30

2022-10-27T11:30

безопасность

технологии

концерн пво "алмаз-антей"

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МОСКВА, 27 окт – РИА Новости. Концерн ВКО "Алмаз-Антей" начал серийное производство квадрокоптеров - до конца года будет выпущено около 1 тысячи дронов по цене "значительно ниже зарубежных аналогов", сообщили в пресс-службе компании."Серийное производство многофункциональных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) для гражданского рынка стартовало в Санкт-Петербурге на площадке Северо-Западного регионального центра Концерна ВКО "Алмаз-Антей" – Обуховского завода. Первые 400 изделий будут собраны в ноябре, а до конца текущего года запланирован выпуск около 1 000 беспилотников", - сказали в концерне.По данным пресс-службы, дроны выполнены по схеме "квадрокоптер", за основу проекта был взят самый востребованный и удобный функционал даже для начинающего пользователя. Проект разрабатывался в рамках программы по диверсификации производства на предприятиях оборонно-промышленного комплекса. Запуск продаж БПЛА запланирован до конца года, а предварительная стоимость полного комплекта "значительно ниже представленных на рынке зарубежных аналогов".В аппаратах используются российские материалы, БПЛА имеют высокую прочность, могут эксплуатироваться при сильных ветрах и отрицательных температурах. Дроны поставляется в водонепроницаемом кейсе. В комплект входит сам беспилотник, два отечественных сменных аккумулятора, планшетный компьютер с установленным программным обеспечением, пульт управления, комплект для передачи видео на мобильное устройство, комплект запасных лопастей и ключ для их установки, соединительные кабели и зарядные устройства. Заряжать дрон можно как от обычной розетки, так и от аккумулятора автомобиля."При этом уже начата работа по совершенствованию летательных аппаратов с целью их оснащения дополнительными возможностями. В 2023 году запланировано расширение линейки и наращивание производства БПЛА данного типа", - добавили в компании.

https://ria.ru/20220927/kvadrokopter-1819744051.html

https://ria.ru/20220704/kopter-1800108483.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, технологии, концерн пво "алмаз-антей"