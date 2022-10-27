Рейтинг@Mail.ru
"Алмаз-Антей" начал серийное производство квадрокоптеров - РИА Новости, 27.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221027/kvadrokopter-1827127037.html
"Алмаз-Антей" начал серийное производство квадрокоптеров
"Алмаз-Антей" начал серийное производство квадрокоптеров - РИА Новости, 27.10.2022
"Алмаз-Антей" начал серийное производство квадрокоптеров
Концерн ВКО "Алмаз-Антей" начал серийное производство квадрокоптеров - до конца года будет выпущено около 1 тысячи дронов по цене "значительно ниже зарубежных... РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T11:30
2022-10-27T11:30
безопасность
технологии
концерн пво "алмаз-антей"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147417/70/1474177021_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_93be6865af97a39c63018ce7a84aa89d.jpg
МОСКВА, 27 окт – РИА Новости. Концерн ВКО "Алмаз-Антей" начал серийное производство квадрокоптеров - до конца года будет выпущено около 1 тысячи дронов по цене "значительно ниже зарубежных аналогов", сообщили в пресс-службе компании."Серийное производство многофункциональных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) для гражданского рынка стартовало в Санкт-Петербурге на площадке Северо-Западного регионального центра Концерна ВКО "Алмаз-Антей" – Обуховского завода. Первые 400 изделий будут собраны в ноябре, а до конца текущего года запланирован выпуск около 1 000 беспилотников", - сказали в концерне.По данным пресс-службы, дроны выполнены по схеме "квадрокоптер", за основу проекта был взят самый востребованный и удобный функционал даже для начинающего пользователя. Проект разрабатывался в рамках программы по диверсификации производства на предприятиях оборонно-промышленного комплекса. Запуск продаж БПЛА запланирован до конца года, а предварительная стоимость полного комплекта "значительно ниже представленных на рынке зарубежных аналогов".В аппаратах используются российские материалы, БПЛА имеют высокую прочность, могут эксплуатироваться при сильных ветрах и отрицательных температурах. Дроны поставляется в водонепроницаемом кейсе. В комплект входит сам беспилотник, два отечественных сменных аккумулятора, планшетный компьютер с установленным программным обеспечением, пульт управления, комплект для передачи видео на мобильное устройство, комплект запасных лопастей и ключ для их установки, соединительные кабели и зарядные устройства. Заряжать дрон можно как от обычной розетки, так и от аккумулятора автомобиля."При этом уже начата работа по совершенствованию летательных аппаратов с целью их оснащения дополнительными возможностями. В 2023 году запланировано расширение линейки и наращивание производства БПЛА данного типа", - добавили в компании.
https://ria.ru/20220927/kvadrokopter-1819744051.html
https://ria.ru/20220704/kopter-1800108483.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147417/70/1474177021_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_43b44bb6840d2b4e17766f8848dea05f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, технологии, концерн пво "алмаз-антей"
Безопасность, Технологии, Концерн ПВО "Алмаз-Антей"
11:30 27.10.2022
 
"Алмаз-Антей" начал серийное производство квадрокоптеров

"Алмаз-Антей" планирует до конца года выпустить около тысячи серийных квадрокоптеров

© РИА Новости / Артем Житенев / Перейти в медиабанкВывеска ОАО "Концерн ПВО "Алмаз-Антей""
Вывеска ОАО Концерн ПВО Алмаз-Антей - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
© РИА Новости / Артем Житенев
Перейти в медиабанк
Вывеска ОАО "Концерн ПВО "Алмаз-Антей"". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 окт – РИА Новости. Концерн ВКО "Алмаз-Антей" начал серийное производство квадрокоптеров - до конца года будет выпущено около 1 тысячи дронов по цене "значительно ниже зарубежных аналогов", сообщили в пресс-службе компании.
"Серийное производство многофункциональных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) для гражданского рынка стартовало в Санкт-Петербурге на площадке Северо-Западного регионального центра Концерна ВКО "Алмаз-Антей" – Обуховского завода. Первые 400 изделий будут собраны в ноябре, а до конца текущего года запланирован выпуск около 1 000 беспилотников", - сказали в концерне.
Коптер военнослужащих ВС России - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
27 сентября, 12:23Специальная военная операция на Украине
Мобилизованные могут взять с собой квадрокоптер
По данным пресс-службы, дроны выполнены по схеме "квадрокоптер", за основу проекта был взят самый востребованный и удобный функционал даже для начинающего пользователя. Проект разрабатывался в рамках программы по диверсификации производства на предприятиях оборонно-промышленного комплекса. Запуск продаж БПЛА запланирован до конца года, а предварительная стоимость полного комплекта "значительно ниже представленных на рынке зарубежных аналогов".
В аппаратах используются российские материалы, БПЛА имеют высокую прочность, могут эксплуатироваться при сильных ветрах и отрицательных температурах. Дроны поставляется в водонепроницаемом кейсе. В комплект входит сам беспилотник, два отечественных сменных аккумулятора, планшетный компьютер с установленным программным обеспечением, пульт управления, комплект для передачи видео на мобильное устройство, комплект запасных лопастей и ключ для их установки, соединительные кабели и зарядные устройства. Заряжать дрон можно как от обычной розетки, так и от аккумулятора автомобиля.
"При этом уже начата работа по совершенствованию летательных аппаратов с целью их оснащения дополнительными возможностями. В 2023 году запланировано расширение линейки и наращивание производства БПЛА данного типа", - добавили в компании.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин осматривает международную промышленную выставку Иннопром-2022 в МВЦ Екатеринбург-Экспо - РИА Новости, 1920, 04.07.2022
4 июля, 14:21
Мишустину показали российский коптер, который год назад пообещал Мантуров
 
БезопасностьТехнологииКонцерн ПВО "Алмаз-Антей"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала