https://ria.ru/20221027/kriptografiya-1827150030.html
Минцифры планирует создать технологический центр по цифровой криптографии
Минцифры планирует создать технологический центр по цифровой криптографии - РИА Новости, 27.10.2022
Минцифры планирует создать технологический центр по цифровой криптографии
Минцифры России планирует создать Национальный технологический центр по цифровой криптографии, чтобы эта компания обеспечивала частно-государственное... РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T12:26
2022-10-27T12:26
2022-10-27T12:26
технологии
россия
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/19/1586268935_0:220:2001:1345_1920x0_80_0_0_52f5a9836aa32a1e364fb031994f7307.jpg
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Минцифры России планирует создать Национальный технологический центр по цифровой криптографии, чтобы эта компания обеспечивала частно-государственное взаимодействие и при этом развивала технологии криптографии, заявил замглавы Минцифры Александр Шойтов в рамках конференции "Пространство безопасности"."У нас в проработке такой проект, если прямо говорить, то про средства криптографической защиты – это Национальный технологический центр по цифровой криптографии. Мы готовим создание такой сейчас структуры. Заинтересанты у нас там многие компании, базово - "Код безопасности", "Инфотекс", "КриптоПро", которые одни из наиболее сильных в области криптографии, туда изъявили желание войти", - рассказал Шойтов.По его словам, в создании центра также примет участие государство, министерство надеется, что "соответствующая структура будет создана.""Это именно компания, которая будет обеспечивать частно-государственное взаимодействие и развитие технологий", - пояснил Шойтов.Минцифры России в сентябре 2021 года опубликовало законопроект, согласно которому предлагало наделить министерство полномочия по разработке правил применения криптографии госорганами. Как было сказано в пояснительной записке, правительству необходимо обеспечить разработку и реализацию комплекса мероприятий, необходимых для поэтапного перехода на использование российских криптографических алгоритмов и средств шифрования при электронном взаимодействии между госорганами, с гражданами и организациями.
https://ria.ru/20221027/kiberbezopasnost-1827098865.html
https://ria.ru/20221027/svyaz-1827085198.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/19/1586268935_0:0:1905:1428_1920x0_80_0_0_ace92827fe7c04628841f19fa838eadc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, россия, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), общество
Технологии, Россия, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России), Общество
Минцифры планирует создать технологический центр по цифровой криптографии
Минцифры планирует создать Национальный технологический центр по цифровой криптографиифии
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Минцифры России планирует создать Национальный технологический центр по цифровой криптографии, чтобы эта компания обеспечивала частно-государственное взаимодействие и при этом развивала технологии криптографии, заявил замглавы Минцифры Александр Шойтов в рамках конференции "Пространство безопасности".
"У нас в проработке такой проект, если прямо говорить, то про средства криптографической защиты – это Национальный технологический центр по цифровой криптографии. Мы готовим создание такой сейчас структуры. Заинтересанты у нас там многие компании, базово - "Код безопасности", "Инфотекс", "КриптоПро", которые одни из наиболее сильных в области криптографии, туда изъявили желание войти", - рассказал Шойтов.
По его словам, в создании центра также примет участие государство, министерство надеется, что "соответствующая структура будет создана."
"Это именно компания, которая будет обеспечивать частно-государственное взаимодействие и развитие технологий", - пояснил Шойтов.
Минцифры России в сентябре 2021 года опубликовало законопроект, согласно которому предлагало наделить министерство полномочия по разработке правил применения криптографии госорганами. Как было сказано в пояснительной записке, правительству необходимо обеспечить разработку и реализацию комплекса мероприятий, необходимых для поэтапного перехода на использование российских криптографических алгоритмов и средств шифрования при электронном взаимодействии между госорганами, с гражданами и организациями.