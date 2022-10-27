https://ria.ru/20221027/kriptografiya-1827150030.html

Минцифры планирует создать технологический центр по цифровой криптографии

Минцифры планирует создать технологический центр по цифровой криптографии - РИА Новости, 27.10.2022

Минцифры планирует создать технологический центр по цифровой криптографии

Минцифры России планирует создать Национальный технологический центр по цифровой криптографии, чтобы эта компания обеспечивала частно-государственное... РИА Новости, 27.10.2022

2022-10-27T12:26

2022-10-27T12:26

2022-10-27T12:26

технологии

россия

министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)

общество

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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Минцифры России планирует создать Национальный технологический центр по цифровой криптографии, чтобы эта компания обеспечивала частно-государственное взаимодействие и при этом развивала технологии криптографии, заявил замглавы Минцифры Александр Шойтов в рамках конференции "Пространство безопасности"."У нас в проработке такой проект, если прямо говорить, то про средства криптографической защиты – это Национальный технологический центр по цифровой криптографии. Мы готовим создание такой сейчас структуры. Заинтересанты у нас там многие компании, базово - "Код безопасности", "Инфотекс", "КриптоПро", которые одни из наиболее сильных в области криптографии, туда изъявили желание войти", - рассказал Шойтов.По его словам, в создании центра также примет участие государство, министерство надеется, что "соответствующая структура будет создана.""Это именно компания, которая будет обеспечивать частно-государственное взаимодействие и развитие технологий", - пояснил Шойтов.Минцифры России в сентябре 2021 года опубликовало законопроект, согласно которому предлагало наделить министерство полномочия по разработке правил применения криптографии госорганами. Как было сказано в пояснительной записке, правительству необходимо обеспечить разработку и реализацию комплекса мероприятий, необходимых для поэтапного перехода на использование российских криптографических алгоритмов и средств шифрования при электронном взаимодействии между госорганами, с гражданами и организациями.

https://ria.ru/20221027/kiberbezopasnost-1827098865.html

https://ria.ru/20221027/svyaz-1827085198.html

россия

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

технологии, россия, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), общество