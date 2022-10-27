Клишас призвал коллег по Совету Федерации "сдерживать полет фантазии"
Сенатор Клишас после слов Климова об эмигрантах призвал коллег сдерживать полет фантазии
© РИА Новости / Пресс-служба аппарата Совета безопасности РФ / Перейти в медиабанкПредседатель комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас
Председатель комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас . Архивное фото
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас призвал парламентариев сдерживать фантазии после заявления главы комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрея Климова о россиянах, покинувших страну после 24 февраля.
Ранее в четверг Климов заявил, что российские эмигранты, уехавшие после начала специальной военной операции на Украине, подпадают под действие вступающего в силу с 1 декабря закона о лицах, находящихся под иностранным влиянием
"Коллеги, давайте сдерживать полёт фантазии", - написал Клишас в своём Telegram-канале.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал слова сенатора Климова о возможности применения закона об иноагентах к уехавшим из России после начала спецоперации его частным мнением, отметив, что в Кремле никакой позиции на этот счёт нет.
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