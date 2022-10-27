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Клишас призвал коллег по Совету Федерации "сдерживать полет фантазии" - РИА Новости, 27.10.2022
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Клишас призвал коллег по Совету Федерации "сдерживать полет фантазии"
Клишас призвал коллег по Совету Федерации "сдерживать полет фантазии" - РИА Новости, 27.10.2022
Клишас призвал коллег по Совету Федерации "сдерживать полет фантазии"
Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас призвал парламентариев сдерживать фантазии после заявления главы... РИА Новости, 27.10.2022
2022-10-27T14:18
2022-10-27T14:18
общество
россия
совет федерации рф
андрей клишас
андрей климов
частичная мобилизация в россии
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас призвал парламентариев сдерживать фантазии после заявления главы комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрея Климова о россиянах, покинувших страну после 24 февраля.Ранее в четверг Климов заявил, что российские эмигранты, уехавшие после начала специальной военной операции на Украине, подпадают под действие вступающего в силу с 1 декабря закона о лицах, находящихся под иностранным влиянием"Коллеги, давайте сдерживать полёт фантазии", - написал Клишас в своём Telegram-канале.Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал слова сенатора Климова о возможности применения закона об иноагентах к уехавшим из России после начала спецоперации его частным мнением, отметив, что в Кремле никакой позиции на этот счёт нет.
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общество, россия, совет федерации рф, андрей клишас, андрей климов, частичная мобилизация в россии
Общество, Россия, Совет Федерации РФ, Андрей Клишас, Андрей Климов, Частичная мобилизация в России
14:18 27.10.2022
 
Клишас призвал коллег по Совету Федерации "сдерживать полет фантазии"

Сенатор Клишас после слов Климова об эмигрантах призвал коллег сдерживать полет фантазии

© РИА Новости / Пресс-служба аппарата Совета безопасности РФ / Перейти в медиабанкПредседатель комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас
Председатель комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
© РИА Новости / Пресс-служба аппарата Совета безопасности РФ
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Председатель комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас . Архивное фото
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас призвал парламентариев сдерживать фантазии после заявления главы комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрея Климова о россиянах, покинувших страну после 24 февраля.
Ранее в четверг Климов заявил, что российские эмигранты, уехавшие после начала специальной военной операции на Украине, подпадают под действие вступающего в силу с 1 декабря закона о лицах, находящихся под иностранным влиянием
"Коллеги, давайте сдерживать полёт фантазии", - написал Клишас в своём Telegram-канале.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал слова сенатора Климова о возможности применения закона об иноагентах к уехавшим из России после начала спецоперации его частным мнением, отметив, что в Кремле никакой позиции на этот счёт нет.
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ОбществоРоссияСовет Федерации РФАндрей КлишасАндрей КлимовЧастичная мобилизация в России
 
 
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