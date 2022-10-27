https://ria.ru/20221027/klimov-1827192712.html

Клишас призвал коллег по Совету Федерации "сдерживать полет фантазии"

Клишас призвал коллег по Совету Федерации "сдерживать полет фантазии" - РИА Новости, 27.10.2022

Клишас призвал коллег по Совету Федерации "сдерживать полет фантазии"

Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас призвал парламентариев сдерживать фантазии после заявления главы... РИА Новости, 27.10.2022

2022-10-27T14:18

2022-10-27T14:18

2022-10-27T14:18

общество

россия

совет федерации рф

андрей клишас

андрей климов

частичная мобилизация в россии

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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас призвал парламентариев сдерживать фантазии после заявления главы комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрея Климова о россиянах, покинувших страну после 24 февраля.Ранее в четверг Климов заявил, что российские эмигранты, уехавшие после начала специальной военной операции на Украине, подпадают под действие вступающего в силу с 1 декабря закона о лицах, находящихся под иностранным влиянием"Коллеги, давайте сдерживать полёт фантазии", - написал Клишас в своём Telegram-канале.Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал слова сенатора Климова о возможности применения закона об иноагентах к уехавшим из России после начала спецоперации его частным мнением, отметив, что в Кремле никакой позиции на этот счёт нет.

https://ria.ru/20220929/beguschie-1820187438.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, россия, совет федерации рф, андрей клишас, андрей климов, частичная мобилизация в россии